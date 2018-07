STÅR AV: Nils Jakob Hoff prioriterer studiene denne høsten. Foto: Bjørn S. Delebekk

Johaugs ro-kjæreste står over resten av sesongen

Publisert: 25.07.18 19:25 Oppdatert: 25.07.18 19:42

Nils Jakob Hoff dropper alle konkurranser resten av sesongen for å prioritere medisinstudiene. Det betyr at han ikke blir å se under EM i roing i Glasgow.

Nyheten kommer en uke etter at det ble kjent at Hoff sølte pølsevann på låret under en fjelltur. Bergenseren pådro seg annengradsforbrenning.

I en pressemelding fra Norges Roforbund står det at Hoff ikke føler at han har den formen han hadde håpet på.

Nils Jakob Hoff Idrett: Roing.

Alder: 33.

Fra: Bergen.

Meritter: VM-gull i 2012 i tungvekts dobbelsculler, EM-bronse i 2013 i tungvekts dobbelsculler.

– Den faglige arbeidsbelastningen i vår har vært formidabel, og det har gått ut over treningsarbeidet. Derfor velger jeg å fokusere på å fullføre studiene mine i 2018, sier Hoff, som de siste årene har blitt profilert gjennom å være kjæreste med Therese Johaug.

Med fullførte studier vil Hoff kunne satse hardt på neste sesong og kvalifiseringen til sommer-OL i Tokyo i 2020.

33-åringen var tiltenkt en plass i Norges dobbeltfirer under ro-EM i Skottland. En skade hos Martin Helseth og Hoffs fravær gjør at det ikke blir påmeldt en norsk båt i denne klassen.

Erik Solbakken og Oscar Stabe Helvig vil i stedet gå over i dobbeltsculler.

– Vi ser etter alternative løsninger for VM i Plovdiv, som avholdes i midten av september, sier landslagstrener Johan Flodin.

EM i roing starter førstkommende mandag