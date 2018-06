Zuccarello vil ha store endringer i norsk ishockey: - Skremmende utvikling

Ullevaal (VG) Mats Zuccarello (30) vil se forandringer i seriesystemet i norsk ishockey. Han er lei av at Norge blir distansert i utviklingen av gode spillere.

– Vi må lære. Vi kan ikke være så sta og egenrådige at vi skal gå våre egne veier når det ikke fungerer.

Mats Zuccarello møter VG på Ullevaal etter ei treningsøkt. Han forbereder seg til en ny NHL-sesong, men er samtidig opptatt av hvilke skritt som gjøres her hjemme. 30-åringen mener man i større grad må lære av andre.

Zuccarello liker ikke at Sveits, som han påpeker var på samme nivå som Norge for mindre enn ti år siden, nå har spilt to VM-finaler (2013 og 2018) og produserer flust med spillere til NHL. Han har også fått svært mange danske «kolleger» i verdens beste liga de siste sesongene.

– Vi må få ned antall utlendinger i ligaen. Vi må utvikle våre egne spillere.

VG påpeker at det i avgjørende faser av kampen her i Norge, stort sett er kun utenlandske navn på isen.

– Ja, og det forstår jeg sånn som det er nå. For som trener vil du jo vinne kamper. Og når du har syv utlendinger i laget, spiller jo de om de er best. Men hvis du har tre eller fire, som i Sveits, må du bruke yngre spillere.

Zuccarello foreslår følgende endringer i eliteserien for å få fart på utviklingen:

* Låse ligaen med 12 lag. Ingen nedrykk. Slik kan de «dårligste» klubbene konsentrere seg om spillerutvikling uten press om å måtte hente inn korttidsløsninger, som utenlandske spillerforsterkninger for spill i to til tre måneder.

* Tvungen løsning med norsk keeper i mål.

* Kutte ned på antall utenlandske spillere. I dag er taket sju. Zuccarello ser gjerne maks 4 eller 5.

Det første punktet mener han må begynne med en invitasjon til de største byene.

– Få inn Trondheim og Bergen. Det starter med å spre hockeyen rundt i landet. Så får de lagene være dårlige en stund, men uten å rykke ned. Da kan de konsentrere seg om å bygge over lengre tid.

Om endringene vil bety at Get-ligaen faller som produkt, mener Zucca at man må ta konsekvensene for å bedre sporten i Norge på sikt.

– Vi får i så fall tåle å være dårlige noen år. Men vi må gjøre noe.

Skremmende utvikling

I den siste tiden har VG hatt fokus på utviklingen i norsk ishockey . Etter et skuffende VM for det norske A-landslaget har debatten blusset opp. Bekymringen ligger hovedsakelig i at sammenlignbare nasjoner som Sveits og Danmark ligger godt foran Norge når det gjelder antall NHL-spillere og resultater de seneste årene.

Zuccarello er veldig engasjert når han får spørsmål om hvordan han synes utviklingen ser ut hos sine etterkommere her til lands.

– Vi må gjøre et eller annet. Vi må tenke litt nytt. Det er ikke bare et problem i ishockey.

– Jeg har vært og spilt fotball noen dager nå i 18–19-tiden på kvelden. Det er meg og noen kompiser og ingen andre å se. Det er en ganske skremmende utvikling.

Zuccarello-effekten har garantert fått mange unge til å snøre på seg skøytene for første gang. Det håper han de får glede av.

– Du må utvikle hjernen og leken i idretten. Spilleforståelsen kommer ut av aktivitet. Vi er ikke dårlig trent, det er null problem her i Norge. Men når man kommer ut på isen så er leken litt borte.

– Vi må ha litt mer fokus på det å ha det gøy. Det er ikke viktig å kunne løpe fort rundt Sognsvann når du er 14 år gammel. Det er viktigst å være i aktivitet. Leke med ball, bruke medspillere.

Forbundet åpner for endringer

VG har vært i kontakt med den nyvalgte ishockeypresidenten, Tage Pettersen . Han er er enig med Zuccarello i at noe må gjøres.

– Allerede nå kan jeg si at jeg deler tanken om å redusere antallet utenlandske spillere i vår hjemlige liga. Jeg tror det må til for å slippe til flere norske spillere.

– Mats er nok inne på noen mulige løsninger uten at jeg vil argumentere sterkt for eller mot i dag. Skal vi lykkes på litt sikt er det viktig at denne diskusjonen tas bredt og involverer bredden av norsk hockey.

Pettersen er også en tilhenger av bedringen i trenerutdanningen for de yngre. Som VG skrev for en uke siden er forbundet i gang med det.

– Forbundsstyret har alt sagt at vi vil bruke mer tid og engasjeres mer i det sportslige. Det ser jeg på som en klar bestilling.

