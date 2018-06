Første seier under Rekdal

Publisert: 24.06.18 20:02 Oppdatert: 24.06.18 20:43

SPORT 2018-06-24T18:02:24Z

SØR ARENA (VG) (IK Start – Kristiansund BK 2–0) IK Start hadde ikke vunnet en seriekamp siden 21. mai mot Bodø/Glimt. Mot Kristiansund BK kunne laget endelig feire for tre poeng, og det under sin nye trener Kjetil Rekdal.

Etter seks minutter spill fikk Start-kaptein Espen Børufsen muligheten til å sende gultrøyene i føringen. Et hjørnespark fra Elliot Käck havnet på kanten av sekstenmeteren hvor Børufsen hadde stilt seg opp. Avslutningen fra venstrekanten på halv volley snek seg like til side for KBK-keeper Sean McDermotts stolperot.

Aron Sigurdarson kunne satt inn sitt første mål for sesongen etter drøye seksogtyve minutters spill. Start presset Kristiansund tilbake og Kasper Skaanes mottok ballen ute på høyrekanten. Inne i boksen hadde Sigurdarson løpt seg perfekt fri, og når innlegget fra Skaanes kom kunne islendingen egentlig bare heade ballen i mål. Han klarte ikke få kontroll på ballen, så avslutningen gikk en meter utenfor.

Resten av omgangen var relativt tam. Begge lag lå godt organisert når motstanderen hadde ballen, så det var vanskelig å skape det helt store.

Svarte på tiltale

Den andre omgangen startet likt som den første avsluttet, men etter kvarteret spilt kunne hjemmefansen endelig juble.

Svenske Kevin Kabran har fått mye tyn for prestasjonene denne sesongen, men når muligheten bød seg alene mot KBK-keeper McDermott svarte han på tiltale. Midtstopper Henrik Robstad er ikke først og fremst kjent som en assistkonge, men en lekker chip-pasning gjennom til Kabran førte til at angriperen kunne sette ballen iskaldt over KBK-keeperen.

Et par minutter etter scoringen gikk KBK-spiss Karamoko Bamba i bakken. Angriperen satte fart med ballen i beina og en Start-forsvarer like bak seg. Når han kom inn i sekstenmeteren rundet han Start-keeper Deumeland og falt i bakken. Dagens dommer Svein Oddvar Moen vinket spillet videre.

Utover omgangen hadde begge lag flere store muligheter. Benjamin Stokke fikk muligheten fra drøye tretten meter etter at Aliou Coly hadde satt han opp. Skuddet gikk rett i fanget på Jonas Deumeland i Start-buret.

Kabran kunne scoret nok en gang da han kom alene med McDermott. Denne gangen valgte Svensen å gå utover i stedet for innover og dermed gikk avslutningen i nettveggen.

Spissenes aften

Like før slutt kunne Mathias Bringaker sette spikeren i kisten. To av innbytterne, både Bringaker og Tobias Christensen var delaktig i målet. Christensen mottok ballen og satte fart fremover. Når Bringaker løp seg fri i bakrom, nølte ikke unggutten et sekund og tredde spissen vakkert gjennom. Alene med McDermott satte Bringaker ballen i mål via KBK-keeperen og satte inn 2–0 for hjemmelaget.

Det ender 2–0 på Sør Arena og Start tar dermed sin første trepoenger under Kjetil Rekdal. Gultrøyene har nå elleve poeng og nærmer seg trygg grunn. KBK på sin side går på sitt første tap på fire kamper.