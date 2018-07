KLAR FOR VERDENS BESTE: Jonas Jerebko, her i duell med LeBron James (nå Los Angeles Lakers), skal spille den neste sesongen for de regjerende mesterne Golden State Warriors. Foto: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Svenske klar for et av tidenes beste basketballag: – Hatten av for Jerebko

Publisert: 13.07.18 14:03

Jonas Jerebko (31) markerer sitt tiende år i verdens gjeveste basketballiga med å signere for et av tidenes beste basketballag – Golden State Warriors. Ufattelig, mener ekspertene.

Det skjer kun en drøy måned etter at den Oakland-baserte klubben vant sin tredje NBA -tittel på fire sesonger.

– Veldig kult. Det kan ikke bli så mye større. De er jo verdens beste lag. En ring (tittel) er drømmen, så det var ikke mye å tvile på, uttalte Jerebko til Sportbladet da overgangen var i boks .

Basketekspert Frederik Gnatt synes det er vanskelig å sette ord på hvor stor denne prestasjonen er.

– Det er utrolig gøy med en svenske til NBAs beste lag, og et av tidenes beste lag. Det er vanskelig å beskrive hvor trangt nåløyet er i NBA. Verdens mest eksklusive liga mener jeg det er. Litt i overkant av 450 mennesker spiller i NBA hvert år, sier Gnatt, og fortsetter:

– Å komme med på et NBA-lag er en utrolig prestasjon i seg selv. Som vår egen Torgeir Bryn klarte i 1989 da han fikk tre kamper for Los Angeles Clippers. Å etablere seg som NBA-spiller mener jeg er vanskeligere enn å bli en Premier League, La Liga, NFL eller NHL-spiller. Og med ganske god margin.

– Utrolig stort og kult for svensk basket. Det var knapt så man trodde på det da ryktene kom forrige uke. Vi kommer med stor sannsynlighet å ha en svensk NBA-mester innom kort tid, og det er jo enormt, sier sportsjournalist Malin Wahlberg i Sportbladet til VG.

Fire NBA-klubber på ti år

Jerebko kom inn i ligaen som 22-åring etter å ha blitt valgt av Detroit Pistons som nummer 39 i den andre runden av 2009-draften. Etter seks år i byen som er mest kjent for sin motorindustri, bar det videre til Boston Celtics, der han ble en publikumsfavoritt. Tre sesonger senere og et klubbskifte (spilte i Utah Jazz sist sesong) er han nå klar for Golden State Warriors.

– Jerebko er en våre mest bortglemte idrettssvensker som driver idrett på det høyeste nivået. Jeg håper at Sverige kan få opp øynene for Jerebko og NBA mer nå som han skal spille med spillere som Steph Curry og Kevin Durant, fortsetter Wahlberg.

Tjener mye, men blir ikke avgjørende

Men selv om Jerebko nå er klar for Warriors, mest sannsynlig på en avtale som gjør at han tjener rundt 20 millioner kroner den neste sesongen (lite i NBA-sammenheng), kan vi ikke forvente oss å se Jerebko starte og snitte på 30+ minutter per kamp.

– Jerebko får nok ikke en særlig fremtredende rolle, men blir hentet fordi han har kvaliteter som kan passe laget meget bra, og fordi han er kjent som en særdeles god lagkamerat. Jerebko har vært en "rollespiller" hele sin karriere, aldri en stjerne. Men han har kvaliteter som gjør at han kan stå frem når det trengs. Det som imponerer meg enda mer enn at han blir hentet av Warriors er at han går inn i sitt 10. år i NBA, forteller Gnatt entusiastisk.

– Det kommer selvfølgelig ikke til å bli mer enn noen minutter av benken per kamp, men Steve Kerr (trener) har lovet han spilletid når stjernene må hvile. I Jerebko får GSW en hardtarbeidende Power Forward som kan bidra med forsvar, rutine og et stabilt trepoengsskudd, utdyper Wahlberg.

Dette er Golden State Warriors Grunnlagt: 1946 Divisjon og conference: Pacific Division i Western Conference Sted: Oakland, San Francisco, USA Hovedtrener: Steve Kerr Meritter: 1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018 Kjente spillere: Steph Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green, DeMarcus Cousins

Er en habil trepoengsskytter

Jerebko hadde sin statistisk sett en av sine bedre sesonger med Utah Jazz i 2017/18. Han spilte i 74 av 82 grunnseriekamper (startet 19), snittet på 15,3 minutter per kamp, skjøt 41,3 % fra trepoengeren (dette Warriors kommer til å ha bruk for) og snittet på 5,8 poeng.

– Det er bare naturlig at et vinnerlag som Warriors satser på Jerebko for kommende sesong. De vet hva de får. En kan som gir det han har, som aldri lager bråk, som kan treffe på åpne skudd, som er god i forsvar, og som vil akseptere enhver rolle han får utdelt av treneren. Dette er en signering som vil fungere for begge parter, og det er en god sannsynlighet for at Sverige har fått sin første NBA-mester om 11 måneder, sier Arnstein Friling.

– Hatten av for svenske Jerebko. Utrolig morsomt med en skandinav i en så profilert klubb, avslutter Gnatt.

PS! NBA-oppsettet kommer ut en gang i midten av juli.