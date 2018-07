START EN DRØM: Tross et tungt 2018 hittil er sportsdirektør Tor-Kristian Karlsen sterk i troen på at Start s Foto: Tomm W. Christiansen

Tor-Kristian Karlsen om Start-prosjektet: – Planene er ikke endret

Publisert: 20.07.18 13:52

Det nærmer seg ett år siden Tor Kristian Karlsen ble ansatt som sportsdirektør i Start. To trenere har forsvunnet, laget sliter i bunnen, men Karlsen er fortsatt klar i talen – Start skal tilbake i toppen av norsk fotball.

– Nå skal vi bruke 2018 til å justere oss inn på det sporet som skal lede oss til å bli en toppklubb i Norge. For innen tre år tipper jeg at Start er topp tre i Eliteserien. Og da blir vi der. Start blir ikke noen døgnflue. Tiden hvor Start var en «jojo»-klubb mellom divisjonene er over, sa Tor Kristian Karlsen til VG i februar.

Cirka fem måneder og 16 kamper senere ligger Start nest sist i Eliteserien.

– Planen er ikke endret. Vi har et langsiktig mål om å få Start tilbake i toppen av norsk fotball. Tiden vil vise om innen tre år slik jeg sa er realistisk, svarer Karlsen noen dager etter at Start har gått inn i ferie på nedrykksplass.

– Hva vil et nedrykk bety for prosjektet?

– Vi kommer til å jobbe videre mot våre langsiktige mål uansett eventualiteter. Vi har eiere som har forpliktet seg for mange år. De forstår at positive tiltak ikke alltid forplanter seg i umiddelbare resultater og at aksen ikke kun går opp, spesielt når man bygger noe helt fra scratch, forklarer han.

– Hvordan er stemningen i klubben etter en slik vår?

– Vi har ikke sprettet noen champagne når det har gått bra, og ikke noe gravøl når det har buttet imot. Jeg føler stemningen er god både i laget, klubben og byen. Jeg er privilegert som får lov til jobbe med flotte eiere, vi hadde nylig et strategisk møte, og fra det kan jeg røpe at vi går inn i fremtiden med samme optimisme vi har hatt.

Innrømmer undervurdering

3. august sprakk den overraskende nyheten om at Karlsen, med erfaring som sportsdirektør i klubber som Monaco og senest Maccabi Haifa, var klar som sportsdirektør for Start, i 1. divisjon.

Trener Steinar Pedersen ble kjapt sparket, men opprykket ble sikret. Mark Dempsey ble ansatt som treneren som skulle ta prosjektet videre, håndplukket av Karlsen. Samtidig ble åtte spillere signert, de fleste unge og talentfulle, men med lite rutine.

Mange spådde at det skulle bli dårlig stemning mellom to sterke personligheter som Dempsey og Karlsen. Da VG møtte de to i vinter var det kun lovord mellom de to, og selv etter at Dempsey hadde fått sparken virket forholdet godt i avskjedsvideoen som Start publiserte.

– Hva gikk galt for Mark Dempsey?

– Det er ikke lett å vite akkurat hva. Vi undervurderte nok omfatningen av det å bygge et nytt lag. Vi forventet at det skulle vokse sammen og modne veldig fort, svarer han åpenhjertig.

– Samtidig var det mange situasjoner i disfavør oss. Damion Lowe, en av våre beste spillere slet med helseproblemer som han tok med seg inn i sesongstarten. Håkon Opdal ble skadet, det samme med Simon Larsen, fra før var Espen Børufsen ute. Rutinerte spillere i et ungt lag. Mark (Dempsey) jobbet hardt for å snu det, men i fotballen har vi noe som heter nedrykk. Man kan prate hvor lenge man vil om langtidsprosjekter, men kommer man i nærheten av nedrykk, må man gjøre noen vurderinger, forklarer han.

Fornøyd med Rekdal-effekt

Etter at Kjetil Rekdal ble ansatt i starten av juni har resultatene pekt riktig vei for et Start som var i fritt fall. Med syv poeng på fire kamper er sørlendingene fortsatt på nedrykksplass, men à poeng med Stabæk på kvalifisering og Lillestrøm på trygg plass.

– Kjetil har bidratt til å få snudd på ting. Vi merker at han har overført noe av den vinnermentaliteten han besitter til spillerne og klubben, skryter Karlsen

I tillegg har Karlsen meldt at forsterkninger med både rutine og lederegenskaper skal inn i sommer, noe som gjør han sterk i troen på at plassen vil holdes.

– Dette er en sesong med masse læring og ny erfaring for vår del, understreker han.