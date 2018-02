Praktscoring sikret Klopps 50. Premier League-seier: – Verdensklasse

Publisert: 11.02.18 19:21

SPORT 2018-02-11T18:21:08Z

(Southampton-Liverpool 0-2) Liverpool-duoen Roberto Firmino og Mohamed Salah var toneangivende da Liverpool slo Southampton på St Mary's søndag. Seieren var Liverpool-trener Jürgen Klopps 50. Premier League-seier.

Gjestene fra Liverpool, som for anledningen spilte i signaloransje drakter, avgjorde på langt nær kampen allerede i den første omgangen. Og selv om hjemmelaget hadde flere gode muligheter i løpet av de første 45 minuttene, var det gjestene som var det mest effektive laget.

– Det var ikke alt som stemte, forholdene var vriene. Men vi gjorde jobben i dag, og det var viktig. Vi scoret tidlig, og fikk det andre målet på det riktige øyeblikket. Etter det kontrollerte vi oppgjøret, sa Jürgen Klopp til MOTD etter kampen.

Og spesielt det andre målet til Liverpool var en skikkelig perle, og mulig en av kandidatene til sesongens mål.

Vi fulgte kampen live - minutt for minutt!

Mohamed Salah mottok ball i mellomrom og spilte vegg med Roberto Firmino. Brasilianeren flikket tilbake til Salah på mesterlig vis, med baksiden av hælen. Egypteren var iskald alene med Alex McCarthy og bøyde ballen lekkert i venstre hjørne.

– Det er så skyhøyt nivå, sa Simen Stamsø Møller i pausen. Erik Thorstvedt mente det var vakkert å se på.

– Det er helt utrolig. Bare en enkel en-to, og den pasningen fra Firmino er verdensklasse, sa tidligere Chelsea-keeper Mark Schwarzer på BBCs radiosending.

Scoringen var Salahs 22. i ligaen, og han har nå vært involvert i 29 (22 mål, syv målgivende) av Liverpools 59 Premier League -mål med Salah på banen så langt denne sesongen (var skadet mot Burnley 1.januar da Liverpool scoret to mål).

Hendelsesfattig 2.omgang

Før Salahs scoring for sesongen hadde nevnte Firmino allerede satt inn åpningsmålet allerede etter seks minutter. Wesley Hoedt feilberegnet en lang ball, og etter å ha fått ball fra Salah, var Firmino sikker som banken alene med McCarthy.

Etter pause skjedde det lite. Svært lite. Omgangen var preget av mange feilpasninger og dueller, og få store muligheter. Liverpool var nærmere å punktere til 3-0 enn det Southampton var å redusere, men det endte til slutt 2-0 til gjestene.

I tillegg kunne Jürgen Klopp feire sin 50. Premier League-seier som manager for Liverpool siden han ble ansatt i oktober 2015. Han vant 13 kamper i ligaen i 2015/16, 22 sesongen etter og har nå 15 denne sesongen, etter 27 kamper. Klopp trengte 95 kamper til å vinne 50 kamper - som trener har han også spilt 28 uavgjorte og tapt 17.

Til informasjon - også Brendan Rodgers trengte 95 kamper for å nå 50 Premier League-seirer. Da han fikk sparken 4.oktober 2015 hadde han vunnet 50, spilt 23 uavgjorte og tapt 22.

Seieren gjør at Liverpool nå for alvor kryper opp i ryggen på Manchester United, som tidligere på dagen tapte 0-1 borte for Newcastle. Jürgen Klopps menn har nå to poeng opp til United med elleve kamper igjen.