MISTET LIVET: Edwin Jackson. Foto: Brett Carlsen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

NFL-spiller mistet livet i trafikkulykke

Publisert: 04.02.18 21:55

SPORT 2018-02-04T20:55:12Z

Bare timer før Super Bowl-finalen kom nyheten som ryster NFL-miljøet. NFL-spiller Edwin Jackson (26) mistet livet etter en trafikkulykke i Indiana.

Tragedien treffer samme dag som - og bare timer før den 52. utgaven av Super Bowl , hvor New England Patriots og Philadelphia Eagles møtes.

NFL -linebacker Edwin Jackson, som spilte for Indianapolis Colts, var en av to mennesker som mistet livet i en bilulykke på Interstate 70 i den amerikanske delstaten Indiana.

Jackson skal ha blitt påkjørt av en person politiet mistenker for å ha kjørt i beruset tilstand.

Lokalpolitiet bekrefter at Jackson, og 54 år gamle Jeffrey Monroe sto sammen med et stillestående kjøretøy da en svart Ford traff dem begge.

En 37 år gammel mann har blitt arrestert etter at han forlot åstedet til fots.

– Vi har grunn til å tro at personen kjørte i påvirket tilstand, samtidig som han kjørte uten førerkort, sier politiet ifølge Independent , og legger til at han ble tatt med videre til fengsel hvor han skal testes videre.

Jackson har spilt for Indianapolis Colts siden 2016.

– Det er med tungt hjerte vi deler at vi har mistet en av våre egne. Det var hjerteskjærende å få denne beskjeden. Denne tragedien gjør at vi sitter igjen i sjokk. Edwin Jackson fikk alltid frem et smil i garderoben. Vi kommer til å savne ham, skriver Indianapolis Colts på sine egne nettsider .