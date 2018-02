BANKERKUSK: Hans Christian Holm får sjansen som gjestekusk bak VG-bankeren, Thale. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: To hoppe-bankere i V75

Publisert: 02.02.18 09:47

2018-02-02

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar vinnerhestene Always So Easy og Thale stå ugardert i denne V75-omgangen på Biri Travbane.



Always So Easy var en seiershit i fjor.

– Morten M. Ottersen-traveren radet opp ni seirer før seiersrekken ble brutt i hennes siste start. Da var hun imidlertid tett i halsen og unnskyldt. Hoppa er behandlet flere ganger etterpå og rapporteres fin i trening. 6-åringen har trukket et trangt spor, men er travsikker og vil forhåpentligvis komme seg feilfritt av gårde. Gjør hun først det, skal vinnersjansen være god, bare det klaffer litt med posisjonene. Bak favoritten er det åpent, synes Olsbu.

Han lanserer for øvrig Thale som sin hovedbanker.

– Thale har vunnet tre av sine fire siste starter og er i flott utvikling. Smedsrud-traveren har 40 meters forsprang på sine argeste konkurrenter og skal regnes med en fin sjanse, om hun er like bra. Men selskapet er klart skjerpet. Velkjørende Hans Christan Holm får sjansen bak 5-åringen denne gangen, sier traveksperten.

Ellers prøver han to hester i V75-2, hvor Empress Act og Coktail Classic kan rekke.

Dagens banker

Thale (V75-3) står perfekt til på strek og kan lede hele veien.

Dagens luring

Looking Superb (V75-6) avsluttet solid til annen bak gode Always On Time sist og fortjener virkelig en seier etter flere gode innsatser.

Her er Olsbus V75-tips til Biri:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 180 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1152 kroner

V75-1 (1600mv)

4 EMIL MOLLYN

9 KJEMPEN

10 KAKSEN

6 HORGEN LYNET

11 Bravo Turbo

2 Lille Amare

1 Solbakken Jerv

7 Ulsrud Troll

———————————

5 Løvland Spøken

3 Jerveld

8 Løset Elden

Løpet

Flere med vinnersjanse i kaldblodscupen. Jeg garderer.

Favoritten

Emil Mollyn satt tidlig i tet tross tillegg på sprint sist og vant enkelt i billig lag. Måtte se seg knepent slått av Neslands Tron gangen før. Står fint til på strek og kan muligens sikte inn føringen. Kommer han seg først dit, kan han lede hele veien.

Outsiderne

Kaksen hadde halsproblemer og var unnskyldt sist. Gangen før knep han seieren fra Tysvær Loke i V75 tross startgalopp. Avsluttet solid da etter å ha fått åpning i siste sving. Holder han seg til rett gangart og viser seg fra sin beste side, er han mer enn god nok.

Horgen Lynet er ikke noe dårligere enn de andre, tvert i mot. Men han er nok aller best i når han er med der fremme. Er mer travsikker da. Har vært strøket en gang, men var solid til seier fra tet i en V75-finale i sin siste start. Tross tøffe passeringer holdt han unna for Lykkje Borka. Feilfritt og om det løser seg fra innerspor på tillegg, kan han vinne.

Luringen

Kjempen har fått ett løp i kroppen etter mye trøbbel. Var god som tredje bak Troll Solen og Lille Jim da, etter å ha blitt med i angrep snaue runden igjen. Kan ventes ytterligere forbedret nå. Kommer han bare greit ut fra det trange fjerdesporet, kan han kjempe i fremste rekke. Husk at han vant hele åtte ganger på 17 forsøk i fjor. Kun fire ganger var han utenfor trippelen.

Startsiden

Emil Mollyn kan sitte tidlig i tet, men har tre raske på innsiden. Jerveld skal uansett ha rygg.

V75-2 (2100ma)

3 EMPRESS ACT

6 COKTAIL CLASSIC

———————————

1 Graceland E.P.

5 Lakeside Cassie

10 Nika

11 Two To Tango

12 L.H. Starline

2 Elena B.R.

9 Born Dreamer

4 Angelina Hall

8 Vacation Queen

7 Beniwiwi

Løpet

Jeg synes to hester peker seg ut i grunndivisjonen.

Favoritten

Empress Act innfridde som VG-banker med en helenkel seier sist. Har vunnet fire ganger på syv forsøk. Har kun tapt en gang på sine fire siste starter i regi av Karoline Krogh-Hanssen. Da feilet hun bort annen bak gode Got You B.R., som er ubeseiret. Kusken Erlend Rennesvik har kjørt med fin hånd i år. På 32 starter har han tatt hele ti seirer og åtte annenplasser. Kan absolutt vinne igjen.

Outsiderne

Graceland E.P. holdt knepent unna for Nico Lane fra tet sist og tok karrierens første seier. Står til for et fint løp igjen og kan ende blant de tre.

Luringen

Coktail Classic er halsoperert og kommer ut etter lang pause. Gikk flere sterke løp i fjor, men trenger kanskje løp i kroppen før hun er på topp. Er likevel farlig å avskrive. Var overlegen på 1.15,6 full vei fjerde sist og spurtet lynraskt til annen bak Ulla del Ronco gangen før. I sin siste start ble han tredje bak Goeie Gozer og St. Raphael Decoy.

Startsiden

Beniwiwi er muligens den raskeste om han blir laddet med. Coktail Classic, Graceland E.P. og Empress Act kan også løse fint. Noe åpent.

V75-3 (2100mv)

2 THALE

———————————

9 Silkespika

6 Homme Hera

11 Stumne Luna

15 Stensvik Marikken

13 Stuve Yr

4 Mireldine

12 Fjord Jerka

7 Hammerstjerna

14 Torpa Oda

10 Celoma

8 Bork Juni

5 Brevik Juli

3 Engje Frida

Løpet

Thale kan holde unna i hoppecupen.

Favoritten

Thale har vært veldig bra og har vunnet fire av sine syv siste starter og har tatt to annenplasser, den ene bak gode Prins C.K. Står innbydende til på strek og kan absolutt lede hele veien.

Outsiderne

Silkespika vant fire av fem løp fjor. Ble toer bak Løkki Flaksa sist og femte tross to galopper gangen før, begge i V75. Kan runde til en trippelplass, men har trukket et trangt spor.

Luringen

Homme Hera var god til seier på sterke 1.25,7 sist. Er usikker, men holder hun seg til rett gangart og det løser seg, skal hun regnes blant de tre.

Startsiden

Thale forsvarer normalt sporet.

V75-4 (1609ma)

9 RAPIDE FRECEL

3 ALLAWAY G.T.

1 SWEET HANGOVER

10 Skylander Hill

———————————

8 Delicious Dream

2 S.M.K. Spirit

5 Marino D.V.

4 Federal Crown

7 Bacalao Va Bene

6 Norva Young

Løpet

Jeg synes fire hester peker seg litt ut i bronsedivisjonen.

Favoritten

Rapide Frecel har vunnet lett i tre av sine fire siste starter. Sto tilsvarende til nest sist da han vant foran Allaway G.T. Blir det litt kjøring i front, kan Hamre-traveren meget vel runde til en ny seier.

Outsiderne

Allaway G.T. fortjener snart en seier etter mange gode plasseringer på rad. Gikk en flott langspurt i V75 sist og tapte kun for gode Rainbow Bonanza. Tredje sist var det som nevnt kun Rapide Frecel som ble for god, men sistnevnte fikk et langt enklere løpsopplegg.

Skylander Hill har vært bra i det siste. Sist ble han sittende i annet utvendig da angriperne kom på siste bortre og ble sittende fast i V75-løpet Rainbow Bonanza vant. Gangen før holdt han til sjette fra dødens, hvor Promo Kemp vant foran Teddy Boy O.K. Tredje sist vant han selveste Haneborg-løpet mot gode hester. Med overpace stiger sjansene.

Luringen

Sweet Hangover var flink fra dødens sist, men er klart best i tet. Har vært overlegen de to siste gangene fra den posisjonen. 5-åringen er lynrask fra start og misser sjeldent teten fra første rekke. Kan lede hele veien, om åpningen ikke blir for tøff.

Startsiden

Sweet Hangover er kjapp ut. S.M.K. Spirit, Federal Crown og Marino D.V. er også er flink ut, men jeg holder en klar knapp på Sweet Hangover i tetkampen.



V75-5 (1609ma)

12 ROFSTAD ODIN

6 NESLANDS FAKSEN

3 TITO

11 Spang Emblan

2 Hommes Ferrari

7 Smedtulla

———————————

4 Leikur

10 Lex Odin

5 Røyns Olise

1 Il Sokken

9 Valseth Fanten

Løpet

Jeg streker for halve feltet i grunncupen.

Favoritten

Rofstad Odin er tilbake i slag og har vunnet lett i enkle omgivelser i sine siste starter. Står perfekt inne grunnlagsmessig og er mer enn god nok til å runde alle, om han viser seg fra sin beste side.

Outsiderne

Tito kommer ut etter pause med litt usikker form, men han pleier å gjøre det bra på direkten. Ble toer bak Rofstad Odin på 1.25,7 fjerde sist, men vant siden to av tre starter. Er formen på plass kan den kjappe 10-åringen sprinte inn til seier. En typisk outsider første gang ut.

Spang Emblan bremset fra seg en mulig seier sist. Kan speede fort med rygg i det lengste, men den lure Killingmo-traveren må ikke komme for tidlig foran.

Luringen

Neslands Faksen hadde blitt minst toer bak Mietor uten galoppen i siste sving sist. Tapte kun for sistnevnte gangen før, begge løp i V75, og for en opplagt Finnskog Lux tredje sist. Fortjener snart en seier igjen, men galoppen ligger hele tiden på lur, og han er ikke så lett å få inn på bestilling.

Startsiden

Tito spinner trolig til tet, selv om Leikur, Røyns Olise og Neslands Faksen alle kan åpne bra.



V75-6 (2100ma)

3 THAI PROFIT

2 LOOKING SUPERB

7 STORMBRINGER G.R.

1 BASIC INSTINCT

9 AVALON

10 S.J.'s Victoria

———————————

5 Semper Fi

6 C.C. Queen

11 Longcat Hanover

8 Starfish And Coffee

4 Seven Cru

12 Speedy Gon Sali

Løpet

Jeg prøver halve feltet også i sølvdivisjonen.

Favoritten

Thai Profit feilet seg bort på startsiden sist. Var litt øm da, men skal være i orden igjen nå. Gangen før tapte han kun knepent for gode Quite Pepper. Med rett ryggløp avslutter han fort.

Outsiderne

Stormbringer G.R. har vært god toer bak stallkameraten Hickothepooh i sine to siste starter og speedet inn til seier til sjokkseier foran Valokaja Hindø i tøft lag tredje sist. Er kjapp fra start og kan kjempe om føringen. Skulle han komme seg dit, blir han farlig igjen.

Luringen

Looking Superb avsluttet solid til annen bak gode Always On Time sist. Blekkan-traveren er en av de bedre i en meget god 2013-årgang med Ferrari B.R. i spissen. 5-åringen står fint til spormessig og kan ta en velfortjent og etterlengtet seier.

Startsiden

Basic Instinct, Thai Profit, Seven Cru, Semper Fi og Stormbringer G.R. er alle meget bra fra start. Det signaliseres ryggløp på førstnevnte, samt Semper Fi.



V75-7 (2100mv)

9 ALWAYS SO EASY

———————————

3 Nad Al Sheba

6 U.F. Andover Again

1 Tarantino Classic

10 Thai Bakery

7 Madonna Rags

5 Make Me

4 Andova

13 Global Supremacy

14 Invicta

15 Dream On Plush

11 My Dream Come Tr.

2 Tulle Ringhøj

12 California Estelle

8 Lucky Bullet

Løpet

Jeg prøver Always So Easy i dette hoppeløpet.

Favoritten

Always So Easy radet opp ni strake seirer før hun ga seg i sin siste start grunnet halsproblemer. Kommer nå ut etter pause og har fått et trangt fjerdespor. Likevel tar jeg sjansen på å la henne stå ugardert.

Outsiderne

Nad Al Sheba er i sitt livs form og tok en sterk seier fra dødens i V75 sist. Regnes blant de tre.

Luringen

U.F. Andover Again fikk maks som fjerde i et løp Always On Time vant sist. Enklere i mot nå. Aktuell blant de tre om det løser seg.

Startsiden

Na Al Sheba kan ta føringen.

NØKKELKUSKEN

Navn: Eirik Høitomt

Alder: 48 år

Antall seirer i år: 14

Antall seirer totalt: 4559

Høitomt fosser videre

Sist lørdag vant Eirik Høitomt V75-finalen med Always On Time. På Biri lørdag kan han vinne finalen med Always So Easy. Begge to seiersmaskiner. I likhet med kusken.

V75-1: - Åpent innledningsvis. Emil Mollyn står spennende til på strek, og kan få tet. Kaksen skuffet sist, men er en vinnermaskin når alt klaffer. Horgen Lynet var overlegen fra tet sist. Litt vanskeligere bakfra kanskje, men han skal uansett regnes, sammen med Kjempen , som jeg selv kjører. Han virker å være på vei tilbake i form.

V75-2: - Hun var så god sist, Empress Act , at hun blir stor favoritt her. Utfordres først og fremst av Coktail Classic , som er den trolige tethesten. Jeg tror det står mellom disse to.

V75-3: - Thale har imponert og leder trolig dette løpet fra start til mål. Banker.

V75-4: - Startsiden avgjør mye. Får Sweet Hangover tet kan mye være gjort. Allaway G.T. er mer enn god nok, men varierer i prestasjonene. Rapide Frecel kan vinne om det løser seg bakfra. Delicious Dream er også god nok om det klaffer litt.

V75-5: - Trolig et trønderoppgjør med Rofstad Odin som favoritt bakfra og hovedutfordrer Tito i tet. En feilfri Neslands Faksen er alltid skummel. Selv kjører jeg Lex Odin , som er god nok om han holder seg unna galoppen.

V75-6: - Han har vært knallgod i det siste, Stormbringer G.R. Stor vinnersjanse om han kommer seg til tet. Selv kjører jeg Thai Profit , som var øm sist, men som ser mye bedre ut nå. Er god nok til å utfordre sammen med Looking Superb som serverte en svett siste 700 sist og som står mye bedre til nå.

V75-7 : - Jeg lanserer en småfrekk favoritt i Thai Bakery , som har kapasitet som rekker langt. Det har også Always So Easy , som jeg selv kjører og som kommer ut etter pause. Hun radet opp seirer i fjor. Nad Al Sheba har vært knallgod og er nok den beste på strek.