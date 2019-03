KONTROVERSIELL: Etter flere dopingsaker er verdensrekordholder Pavel Kulizjnikov allerede en omstridt mann i skøytemiljøet. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Publikum buet på russisk verdensrekordholder: – En skandale

Håvard Lorentzen var sistemann i rekken av norske rekorder på søndagens 500-meter. Men det var verdensrekordholder Pavel Kulizjnikov som stjal mesteparten av oppmerksomheten i Salt Lake City – i negativ forstand.

Publisert: 10.03.19 22:37 Oppdatert: 10.03.19 22:59







Det hadde nemlig bygget seg opp til klimaks i skøytehallen på den lynraske isen den gamle OL-byen i Utah.

Den kontroversielle, tidligere dopingdømte Pavel Kulizjnikov, som satte verdensrekord lørdag, var ikke interessert i å forbedre tiden sin.

les også Ny dopingskandale: Bøkkos nådeløse oppgjør med påstått dopingtatt rival

– Kan det være en slags protest? spekulerte NRKs kommentator Carl Andreas Wold om Kulizjnikov og Murasjov, som spaserte rolig inn til tiden 41,28.

– For meg virker det rett og slett som en demonstrasjon, sa ekspertkommentator Even Wetten, før makker Wold omtalte det hele som «en skandale».

Like før hadde japanske Tatsuya Shinhama forbedret sin egen personlige rekord til 33,79 – 18 hundredeler tregere enn Kulizjnikov sin rekord.

I et intervju med NRK hevdet den russiske treneren at «små fysiske problemer» var årsaken til at de valgte å spasere gjennom.

– Utrolig merkelig og rart at de velger å gjøre. Men han måtte vel gå i dag for å vinne sammenlagt, kommenterte Håvard Holmefjord Lorentzen i et intervju med NRK.

les også Rekordskred i verdenscupfinalen: Gikk 500 meter på 33.61!

Med de 60 verdenscup-poengene han fikk for å fullføre løpet, var sammenlagttriumfen på distansen sikret.

– Det er første gang jeg har opplevd at skøyteløpere blir buet på, men de får gjøre som de vil, sa Lorentzen, som ikke virket veldig imponert over russerne.

Kulizjnikov selv avkreftet at den den angivelige «skaden» var årsaken til at han valgte å gå som han gjorde. Han sa også at han ville gitt alt dersom Shinhama hadde slått verdensrekorden hans.

– Jeg trengte ikke å gå for fullt, så det var ikke noe poeng, sa han til nederlandske NOS.

Det var imidlertid flere løpere som fortjente mer oppmerksomhet for gode prestasjoner.

Håvard Lorentzen var blant de som satte ny norsk rekord, da han gikk inn til tiden 34,28 på 500 meter.

– Jeg traff bra på starten, så havnet jeg i en mellomposisjon. Det er et bra løp, men det er andre som viser enda bedre takter, sa han.

Husker du da broren fulgte Håvard Lorentzens gullkamp?

Sverre Lunde Pedersen gikk inn til tiden 1.42.39 i verdencupavslutningen i Salt Lake City søndag kveld. Dermed slo han Håvard Holmefjord Lorentzens gamle norske rekord.

I det neste paret moste Kjeld Nuis den gamle verdensrekorden og dundret inn til 1.40.17. Dermed slo han den gamle verdensrekorden til Denis Juskov med nesten et helt sekund.

Til sammen ble det satt hele syv verdensrekorder i løpet av helgen.

– Helt spinnvilt. Det er tider som er helt utrolige. Isen er fantastisk god. Har man stor fart i kroppen, kan man profittere på det, sier Sverre Lunde Pedersen til NRK.

Sindre Henriksen var lenge i nærheten av personlig rekord, men klokket inn til 1.43,75.

Det klarte imidlertid Allan Dahl Johansson, som satte ny personlig rekord med tiden 1.42,92. Håvard Bøkko kom tregt ut av startblokkene. Han kom inn på tiden 1.45,07.

les også Skøyte-Sverre kan ca$he inn i v-cupfinalen

Amerikanske Brittany Bowe satte søndag kveld ny verdensrekord på 1500 meter i verdenscupavslutningen i Salt Lake City. 31-åringen skled inn til tiden 1.50,32.

Litt senere ble verdensrekorden slått igjen. Miho Takagi skøytet inn til 1.49,84. Tidenes første kvinne under 1.50 på 1500 meter.

Ida Njåtun klarte ikke å hevde seg helt i toppen. Hun ble nummer ni. Det var en sliten norsk jente som møtte NRK etter løpet.

– Det er som å være fyllesyk. Det er nesten så jeg tenker at dette burde jeg ikke gjøre igjen, men så gjør man det igjen, sa Njåtun, som gleder seg til å starte med blanke ark.