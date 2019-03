Riiber lekte seg til seier på hjemmebane

Jarl Magnus Riiber (21) spurtet enkelt inn til sesongens ellevte verdenscupseier i Magnus Moans (35) avskjedsløp.

Publisert: 09.03.19 13:56 Oppdatert: 09.03.19 14:32







På Holmenkollen-oppløpet var Riiber helt overlegen i duell mot finnen Ilkka Herola. Etter målgang smilte Riiber med blomster og pokal sammen med Kong Harald på ærestribunen.

– Herola gikk fryktelig fort på tredjerunden og jeg kjente det da, men jeg fikk hentet meg inn i bakkene. Da skjønte jeg at det gjaldt bare å henge helt inn, sier Riiber til NRK.

21-åringen fra Oslo avgjorde verdenscupen totalt allerede 3. februar - før VM. I VM ble det to gull - ett individuelt og ett på stafett.

Kombinert-resultater i Holmenkollen: Topp seks: Jarl Magnus Riiber 26:13,8 Ilkka Herola +0,2 Espen Bjørnstad +7,8 Manuel Faisst +12,3 Akito Watabe +18,0 Jens Lurås Oftebro +21,5 ... Øvrige norske: 15. Magnus Krog 22. Espen Andersen 24. Einar Lurås Oftbero 29. Harald Johnas Riiber 37. Andreas Skoglund 42. Magnus Moan Vis mer vg-expand-down

I det første rennet etter mesterskapet i Seefeld, fulgte Riiber opp med karrierens andre verdenscupseier i Holmenkollen.

Espen Bjørnstad sikret tredjeplassen med en sterk avslutning. 18 år gamle Jens Lurås Oftebro gikk inn til karrierebeste og sjetteplass.

Startet langt bak

Riiber, som går for Heming, startet 52 sekunder bak lederen Go Yamamoto etter et skuffende hopp. Men den luken gikk 21-åringen inn på bare to kilometer.

Jarl Magnus Riiber * Alder: 21 år (født 15. oktober 1997) * Klubb: Heming * Viktigste meritter: * VM: 2 gull (2019), 1 sølv (lagsprint 2019) * OL: 1 sølv (stafett 2018) * Junior-VM: To gull, to bronse * Verdenscupen: 12 enkeltseirer og én sammenlagtseier (2018/19). * Aktuell: Vant kombinertrennet i Holmenkollen lørdag. Det var hans 11. verdenscupseier for sesongen. (NTB) Vis mer vg-expand-down

Dermed var det ni mann, inkludert Riiber, Bjørnstad og Lurås Oftebro, som kjempet om seieren.

Finske Ilkka Herola satte stor fart de siste to kilometerne. Da slapp hele tetgruppen utenom Riiber.

Moans avskjed

Fire og et halvt minutter etter at Riiber innkasserte seieren ventet hele det norske laget i målområdet.

Da ble Magnus Moan, OL- og VM-vinner i kombinert, takket av med en 42. plass i sitt siste renn.

I målområdet ble han tatt i mot av resten av det norske laget og fikk mange klemmer.

– Det var fantastisk. Det er masse folk som står igjen i løypa. Det varmer veldig. Det har vært en relativ fin dag. Jeg håpet på norsk seier, og det er fantastisk det Riiber gjorde i dag og har gjort hele sesongen, sier Moan til NRK.

Trønderen har 25 seirer i verdenscupen.

– Det er ikke tilfeldig at han har vært så god i så mange år. Han har hele tiden søkt etter å bli videre. Det har vært inspirerende, sier Riiber om Moan.

