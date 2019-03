OPPGITT: Idrettspresident Tom Tvedt liker ikke praksisen til NTB og utenlandske spillselskaper. Her er Tvedt i debatt med Berit Kjøll, som ønsker å overta jobben hans etter idrettstinget i mai. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Anklager norsk mediehus for ulovlig spillreklame

Idrettspresident Tom Tvedt bruker ordet «ulovlig» når Norsk Telegrambyrå (NTB) tar betalt for å distribuere pressemeldinger med odds fra utenlandske spillselskaper.

Publisert: 07.03.19 06:45







Tvedt leder et idrettsforbund som forsøker å verne om spillmonopolet til Norsk Tipping mot stadige angrep utenfra.

I går fortalte VG hvordan en rekke norske idrettsprofiler har, eller har hatt, aksjer i spillbransjen.

I tillegg er prangende TV-reklamer fra kanaler med base i London godt kjent. Men Tvedt rister også på hodet over en annen praksis. Den har pågått i det stille i årevis:

Et kjapt søk på nettsidene til NTB, viser at selskapet har sendt ut 396 pressemeldinger på vegne av Unibet. I tillegg kommer blant annet snaut 300 pressemeldinger for Betsson gjennom årenes løp.

les også Norske utøvere investerer millioner i utenlandske spillselskaper

Så sent som i går kom pressemeldingen om at Unibet mener Johannes Thingnes Bø kan ta seks medaljer i VM i skiskyting, som starter i Östersund i dag. I meldingen ramses det opp odds Unibet tilbyr på ulike utøvere i 11 øvelser under mesterskapet.

– Jeg mener dette er skjult, ulovlig, markedsføring av et internasjonalt spillselskap. De bruker dette kynisk for å komme inn bakveien. Disse selskapene tar i bruk alle virkemidler for å komme inn på markedet i Norge, mener Tom Tvedt .

Internasjonale spillselskap har ikke lov til å drive markedsføring i Norge. NTB er på sin side et nyhetsbyrå som leverer stoff til de fleste norske mediehus, og som ble etablert allerede i 1867. Selskapet ansees å ha svært høy troverdighet.

– Dette kan være betalt markedsføring. Vi har ikke foretatt noen vurdering av NTB Info i sakens anledning, men tar det med oss videre og så får vi vurdere om vi skal foreta oss noe. Vi har hatt kontakt med NTB Info i lignende saker tidligere, sier Trude Felde i Lotteritilsynet til VG.

– Er det en vanskelig grense mellom hva som er betalt markedsføring og hva som er redaksjonell omtale?

– Det kan være det. Vi har å gjøre med store, mektige selskaper, og dette er ikke enkle saker å ta tak i, sier Felde.

les også Norge må spille med reklame for utenlandsk spillselskap i VM

Ski-VM, Melodi Grand Prix og Grammy-utdelingen er bare noe av det spillselskapene har promotert gjennom NTB Info de siste månedene.

Én uke før jul sendte Unibet ut en pressemelding om at nordmenn kan sette penger på om det kommer 2,5 centimeter snø på julaften i utvalgte byer. Om man trodde på hvit jul i Bergen, ga det fire ganger innsatsen tilbake dersom snøen faktisk kom.

VG er kjent med at Lotteritilsynet har vært i kontakt med NTB i sakens anledning flere ganger tidligere. I et brev datert 8. august 2017 skrev tilsynet at «det forekommer nyhetssaker med ulovlig markedsføring, også av nyere dato, og Lotteritilsynet ser behovet for at NTB styrker kontrolltiltakene ytterligere for å hindre at dette skjer».

Les hele brevet her.

Direktør for oppdrag og tjenester i NTB, Tina Mari Flem, understreker overfor VG at det ikke benyttes lenker til selskapenes nettsider i pressemeldingene i dag, samt at det er forbudt å lime inn bilder av klær med selskapenes logoer på.

les også NIF-kandidat om dagens spillmarked: – Ingen ideell løsning

Brevet som ble sendt til NTB for halvannet år siden, ble avsluttet slik:

«Lotteritilsynet ønsker en fortsatt konstruktiv dialog med NTB om ulovlig markedsføring og formidling av utenlandske pengespillselskap, men dersom omfanget av slike nyhetssaker fortsetter å øke, vil Lotteritilsynet vurdere å ta i bruk reaksjoner i form av vedtak med pålegg om stans og tvangsmult».

– Unibet har anledning til å kommunisere i det offentlige rom og er ikke avskåret fra å ytre seg. Vi distribuerer 10.000 pressemeldinger i året og vil ikke forskjellsbehandle eller nekte noen å ytre seg så lenge de holder seg innenfor lover og regler. Men det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som må være vaktbikkjen her, det er ikke NTB sin rolle, sier Tina Mari Flem.

Hun understreker at selskapet får betalt av PR-byråer som jobber på vegne av spillbransjen.

– Spillselskapene sender vel ut slike pressemeldinger for å markedsføre seg selv i Norge?

– Det kan ikke jeg svare på. Jeg har ikke sett på hva de har kommunisert. Men vi kan ikke hindre dem å kommunisere, sier Flem.

– Dere kan jo faktisk det?

– Disse selskapene har ytringsfrihet som andre. Rollen med å begrense dette kan ikke NTB ta på seg. Det er Lotteri-og stiftelsestilsynet som er tilsynsmyndighet, sier hun.

les også Gambling med glansbildet

Flem vil ikke kommentere Tom Tvedts påstand om at NTB driver skjult markedsføring av utenlandske spillselskaper.

– Er dere med på å undergrave den norske idrettsmodellen?

– Vi opptrer som leverandør av en tjeneste som handler om å distribuere pressemeldinger. Da må vi behandle kundene våre på en god måte og forholde oss til lovverket. Vi kan ikke gå inn og velge hvilke kunder vi skal akseptere eller ikke. Vi forskjellsbehandler ikke. Hadde vi gjort det, så hadde NTB påtatt seg en rolle vi ikke skal ha.

Tom Tvedt er ikke imponert over svarene til NTB:

– Mediene bør benytte seg av redaktøransvaret og stanse dette. I mine øyne er dette ulovlig. Lotteritilsynet må se på dette på nytt, sier idrettspresidenten.

Unibet har bedt om å få spørsmål knyttet til denne saken på e-post.

«Hva Tom Tvedt mener med kynisk, er helt og holdent opp til ham å vurdere. Men vi er verken mer eller mindre kyniske enn de over 2000 andre selskaper, organisasjoner og samfunnsaktører - på tvers av alle sektorer og bransjer - som bruker den samme, kommersielle pressemeldingstjenesten i håp om å fenge redaksjonene. Journalister og redaktører vet at dette er en kommersiell tjeneste, og vurderer innholdet der etter. Derfor er det på langt nær alt som tilslutt havner på redaksjonell plass» skriver PR-sjef Rolf Sims.

les også Norske utøvere investerer millioner i utenlandske spillselskaper

Han skriver at han synes det er «merkelig at Tom Tvedt og NIF tar rollen som tilsynsmyndighet overfor ytringsfriheten»:

«NIF kan godt mislike det faktum at journalister og redaksjoner innimellom finner odds på idrettskonkurranser, valg, kåringer eller fotballkamper redaksjonelt interessante for sine spalter, gjerne ispedd hvilke kriterier som ligger bak oddsekspertenes sannsynlighetsberegninger. Og så er redaksjonene kanskje opptatt av å ha et bredere tilfang av ekspertise enn det Norsk Tipping kanskje kan tilby» skriver Sims.