SKUMMELT: Veronica Kristiansen synes det er skummelt og ekkelt med voldsomme demonstrasjoner i Frankrike under håndball-EM. Her fra kampen mot Ungarn i hovedrunden.

Kristiansen om demonstrasjonene i Paris: – Skummelt og ekkelt

NANCY (VG) Flere kamper i håndball-EM er utsatt på grunn av de pågående demonstrasjonene i Frankrike. Veronica Kristiansen (28) synes situasjonen er ekkel.

Publisert: 08.12.18

Samtidig som håndballjentene spiller EM i Frankrike har landet og Emmanuel Macrons regjering vært rystet av voldsomme demonstrasjoner.

«De gule vestenes» protester ble utløst av Macrons økning av drivstoffavgiftene, og er blitt en protestbevegelse mot presidentens selv. Nå frykter regjeringen oppblussing av demonstrasjonene lørdag.

Håndball-EM blir også påvirket. Kampene Frankrike - Sverige og Serbia - Russland, som i utgangspunktet skulle spilles i Nantes lørdag, er utsatt .

Veronica Kristiansen synes det er ubehagelig at demonstrasjonene pågår i landet.

– Akkurat nå er jeg trygg på, og håper, at de skal ordne opp i det. Så klart er det skummelt og ekkelt å tenke på, men vi håper på det beste, sier hun når VG møter henne etter storseieren mot Ungarn fredag kveld . Etter den kampen var ikke Thorir Hergeirsson i sitt beste humør da han møtte pressen:

Fire mennesker har mistet livet, og over hundre er så langt blitt skadet i demonstrasjonene. Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal mener det er viktig at sikkerheten tas på alvor.

– Er du bekymret?

– Man vet jo aldri. Det er jo allerede noen kamper som har blitt flyttet på og de tingene der. Jeg tenker at de som driver med det og organiserer alt, de tar de forholdsreglene de må. Og om det er nødvendig å skyve på noen kamper av sikkerhetsmessige årsaker, eller hva det nå enn måtte være, så tenker jeg at de har grunnlag til å gjøre det, sier Bredal Oftedal til VG.

– Jeg foretrekker jo helst at de ser på risiko på en ordentlig måte. Da får det bli sånn, fortsetter kapteinen. Hun storspilte i fredagens kamp mot Ungarn, og vartet blant annet opp med dette innspillet til Heidi Løke:

De norske håndballjentene spiller sine kamper i Nancy, som ligger 28 mil nordvest for Paris. Foreløpig er ikke kampprogrammet blitt endret på.

Kilder VG har snakket med i Nancy har en viss frykt for at det lørdag også skal skje ting i deres by. Men sist helg var alt rolig i Nancy.

Også fotballkamper i Ligue 1 påvirkes. Lørdagens kamp mellom Ole Selnæs’ Saint-Étienne og Marseille lørdag er utsatt. Det er også fem andre kamper i samme liga.