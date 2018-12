POPULÆR: Magnus Carlsen skriver autografer til russiske barn. Pappa Henrik bak til venstre. Foto: Lennart Ootes

Sjakkekspert: – Carlsen bør skaffe seg mental trener

ST. PETERSBURG (VG) Den spanske sjakk-eksperten Leontxo Garcia mener Magnus Carlsen (28) bør skaffe seg en mental trener for å unngå unødvendige tap mot svakere motstandere.

El País-journalisten, som også holder forelesninger om sjakk over hele verden, er veldig opptatt av den mentale biten av sjakksporten. Etter at Carlsen har tapt tre partier i hurtigsjakk-VM - for konkurrenter som han normalt skal slå - sier Garcia til VG:

– Dette er en klar demonstrasjon av at Magnus Carlsen trenger å jobbe med en mental trener. Det bør han skaffe seg.

I hurtigsjakk-VM hadde Carlsen to tap første dag - første tapte han på tid for Adam Tukhajev, rangert som nummer 104 i mesterskapet. Så ble det enda verre da han tapte for den 16 år gamle usbekeren Shamsiddin Vokhidov, rangert som nummer 188.

Torsdag hadde han ett tap: Mot ukraineren Aleksandr Zubov, rangert som nummer 40 før mesterskapet startet. Carlsen selv var selvfølgelig rangert som nummer én.

– Dette handler ikke om selvtillit eller mangel på motivasjon. Dette har skjedd med Carlsen i de første rundene av flere turneringer og er et klart psykologisk problem, mener Leontxo Garcia.

– Hvis vi ser på de store stjernene i de olympiske idrettene, har nesten alle mental trener. Sjakk er en mental sport, så for meg er det åpenbart at Carlsen burde sikre seg en mental trener.

Konfrontert med Garcias uttalelser ønsket ikke Carlsen å kommentere dette for VG torsdag kveld.

– Det er ikke noe nederlag å skaffe seg en mental trener. Det handler snarere om et av områdene en utøver på dette nivået må forberede seg best mulig, mener El Pais-journalisten.

– Men kan Carlsen uansett vinne gull her?

– Det kan han! Fordi det er matematisk mulig og fordi han er et geni!

Magnus Carlsen lå ekstremt dårlig an etter at syv partier av hurtigsjakk-VM var spilt. Men så vant han alle sine tre siste partier torsdag. Det betyr at han plutselig er bare et halvt poeng bak teten foran fredagens fem avsluttende partier.

Syv spillere har 7,5 poeng, mens Carlsen står med 7 poeng. Vinnerne de siste årene har hatt 10,5–11,5 poeng. Men nordmannen har hatt veldig enkle motstandere til nå, og kommer fredag - om han fortsetter å vinne - til å møte de store kanonene.

– Men Magnus har et problem hvis flere enn to spillere ligger likt i teten til slutt. Fordi han har hatt så dårlig motstand. Dermed vil ha trolig ende bak disse i denne beregningen, sier Leontxo Garcia - og viser til den spesielle regelen i sjakk som går ut på at likhet på resultatlisten kan ende med at spillerne rangeres ut fra hvor sterk motstand spilleren har hatt.

Lørdag og søndag er det VM i den kjappeste sjakk-varianten, lynsjakk. Der er Carlsen tittelforsvarer.