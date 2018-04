EKS-FOTBALLSPILLER: John Arne Riise Foto: Kristiansen, Tore

Riise tapte søksmål - må punge ut

Publisert: 10.04.18 12:21 Oppdatert: 10.04.18 13:43

John Arne Riise må betale over en halv million kroner etter å ha tapt et sivilt søksmål.

Det kommer frem i en fersk avgjørelse fra Sunnmøre tingrett.

Han er dømt til å tilbakebetale 483.000 kroner etter en konflikt med en annen part, og må i tillegg ut med 110.000 kroner for motpartens saksomkostninger.

Det var Nettavisen som først omtalte saken.

– Vi er uenige med dommen. Men nå skal vi sette oss ned og vurdere om vi skal anke eller ikke. Dommen i seg selv er uproblematisk. Pengene står allerede på en sparekonto Riise disponerer, og vil bli overført til en sperret konto, sier Riises manager Erland Bakke til Nettavisen.

Ettersom ankefristen ikke er gått ut, er ikke dommen rettskraftig. VG har ikke lyktes med å komme i kontakt med Riises advokat i saken, Fred A. Gade.

– Vi er veldig glad for at pengene endelig kommer tilbake. Det var en fantastisk nyhet å våkne til, sier personen som saksøkte Riise til VG. Vedkommende har representert en tredjepart i søksmålet.

Det var i fjor at Riise ble saksøkt, og bakgrunnen for konflikten er at det i tidsrommet 7. desember 2016 til 19. mars 2017 ble gjort uttak på til sammen 483.000 kroner. Da Riise ble saksøkt, svarte han med et motkrav på 51.600 kroner.

Det fikk han ikke medhold i. Istedenfor gir dommen en knusende seier til motparten, som vant frem på alle punkter.

– Dette er en ganske knusende dom mot John Arne Riise . Retten gir medhold i det vi har hevdet hele tiden, at han har tilegnet seg penger han ikke skulle ha, uten grunn, sier advokat Mette Yvonne Larsen, som representerer saksøker, til Nettavisen.

