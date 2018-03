Stöckl mener ydmykhet er nøkkelen etter suksessåret

TRIUMF: To lykkelige menn på sletta i Vikersund for en uke siden: Alexander Stöckl og vinner Robert Johansson. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

Landslagssjef Alexander Stöckl (44) har nesten flere gode hoppere enn han vet hva han skal gjøre med. Lørdag tok Norge sesongens femte seier i laghopp. Oppskriften ifølge østerrikeren: ydmykhet.

– Det har vært en helt fantastisk sesong. Å få lov til og oppleve slike prestasjoner er sjelden. Det har vært en stor glede å se at våre gutter lykkes på en slik måte, sier en entusiastisk landslagstrener Alexander Stöckl til VG på telefon fra Planica.

Han har akkurat kommet ut av dusjen på hotellet i Slovenia etter at Norge, med Daniel André Tande, Andreas Stjernen, Robert Johansson og Johann André Forfang – på suverent vis – i tur og orden hoppet inn sesongens femte seier i laghopp.

For selv om det «bare» har blitt seks individuelle seire denne sesongen, mye grunnet en suveren Kamil Stoch, har Stöckls gutter gjort tilnærmet rent bord i lagkonkurransene med seks seire. Kun to ganger har man ikke stått øverst på pallen. Da ble det to 3.-plasser.

Fakta Norske individuelle seire 16. desember i Engelberg: Anders Fannemel

13. januar i Tauplitz: Andreas Stjernen

3. februar i Willingen: Daniel-André Tande

4. februar i Willingen: Johann Andre Forfang

11. mars i Oslo: Daniel-André Tande

18. mars i Vikersund: Robert Johansson

I vinter uttalte Kjetil Jansrud til New York Times at på alpinlandslaget er det ikke plass til store egoer i et lite lag. Det tror også Stöckl er en av årsakene til suksessen på hopplandslaget.

– Vi har en fantastisk lagkultur blant utøvere og støtteapparat. Gutta viser også en ydmykhet overfor de andres resultater, og både støtter og hjelper hverandre med alt fra utstyr til teknikk.

Fakta Laghopp 2017/18 18. November – Wisla

25. november – Kuusamo/Ruka

9. desember – Titisee-Neustadt

27. januar – Zakopane – 3. plass, Polen vant

19. februar - Pyeongchang

3. mars – Lahti – 3. plass, Tyskland vant

10. mars – Oslo

17. mars – Vikersund

24. mars – Planica

Før sesongen var laggull i OL det store målet, noe Norge også gjorde foran Tyskland . Et individuelt gull ville kun vært en bonus.

Årsaken er ganske enkel: desto flere som hopper godt på ski, desto flere strenger har man å spille på gjennom sesongen.

For faktum er at sesongens seks individuelle seire er tatt av fem forskjellige utøvere.

Tidligere hoppkommentator Arne Scheie går nesten tom for superlativer når VG ber ham om å oppsummere årets sesong.

– ​Jeg er altså så imponert over sesongen. Nå er det snart ingen andre lag på banen i skiflyging. Det er to verdener.

I Vikersund-bakken for en drøy uke siden strøk landslaget en syv år gammel rekord da de smadret Polen med 265,6 poeng. Den forrige rekorden hadde Østerrike, som i 2011 slo Norge med 135,5 poeng.

Scheie kan ikke huske noen nasjoner som har vært like dominerende i laghopping som Norge denne sesongen.

– Mange har vært gode, men slike utklassingssifre som vi ser nå, der man snakker om over 200 poengs forskjell, det har vi ikke sett.

– Vi kunne nesten stilt med to lag som begge hadde vært veldig konkurransedyktige.

Scheie mener at ansettelsen av Stöckl i 2011 har vært «det viktigste norsk hoppsport har gjort gjennom tidene».

– ​Det er en stor ære å få høre det fra Scheie. Han vet mest om hopphistorie i Norge, svarer landslagssjefen.

Likevel tror han suksessen handler mer om det unge støtteapparatet han har satt sammen.

– Det hadde nesten ikke spilt noen rolle om jeg er med på tur eller ikke, sier han halvveis på spøk og halvveis på alvor.

Søndag avsluttes verdenscupsesongen med skiflyging i Planica.