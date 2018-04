TIDLIGERE STYRELDER: Advokat Harald Fosse. Foto: GRETTE

Angriper Turnforbundet – blir selv beskyldt for å ha latt trakassering pågå

Publisert: 07.04.18 11:40 Oppdatert: 07.04.18 11:59

Tidligere styreleder i Holmen Tropp og Turn, Harald Fosse, er rystet over hvordan Turnforbundet har behandlet Linda Gundersen-saken. Det skaper reaksjoner.

Det har stormet i turnmiljøet den siste tiden etter at turntrener Linda Gundersen ble ekskludert fra all idrett i ti år for å ha trakassert unge utøvere i Holmen Tropp og Turn. Gundersen har også vært daglig leder i klubben siden 2011, men er nå sykmeldt. Stillingen hennes er oppe til vurdering i klubbens styre.

Fredag ble det klart at Gundersen anker Domsutvalget i NIF sin avgjørelse .

Nå tilspisses situasjonen ytterligere.

Tordner mot Turnforbundet

Harald Fosse, som tidligere har vært styreleder i klubben, kom denne uken med et kraftig utbrudd i Budstikka :

– Rent faktisk begår Turnforbundet et karakterdrap av Linda i pressen. Dette er svært urimelig og stemmer ikke med den Linda Gundersen jeg har kjent som daglig leder av Holmen TT, sa Harald Fosse til Budstikka .

Han mener det er grunn til å stille spørsmål om forbundet og spesielt generalsekretær i Norsk Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF), Øistein Leren, har en personlig agenda i saken, og beskylder ham og forbundet for å ha «utnyttet en ganske betent personkonflikt som involverer et snaut dusin foreldre».

Saken i lokalavisen har fått flere til å reagere. Blant annet Trine Sydtveit, som var styremedlem i Holmen Tropp og Turn fra 2011 til 2015. Hun har tidligere ikke ønsket å stå frem med i mediene, men tar nå bladet fra munnen:

– Han (Fosse) er en av årsakene til at dette har kunnet pågått. Han har trenert saken og latt være å gjøre noe, sier Sydtveit til VG, og legger til:

– Han sier det er en fraksjonskamp mellom foreldre som vil hevne seg på Linda, men jeg har ingen personlig agenda utover å ta varslerne på alvor.

Sydtveit, som satt i styret med Fosse, forteller at hans unnfallenhet i Linda Gundersen-saken var en direkte årsak til at hun trakk seg fra styret i 2015.

Kalte det «gammel moro»

Da hennes styre først fikk varsler om oppførselen til Linda Gundersen, satte de inn tiltak for å endre oppførselen til Gundersen, uten at det hadde den ønskelige effekten, ifølge Sydtveit. Etter hvert, da med Fosse som styreleder, dukket det opp nye varsler angående Gundersen, og Sydtveit sier at hun og andre i styret mente at man måtte gå hardere til verks.

– Fosse var heller ikke denne gangen villig til å følge opp varslene eller snakke med gymnastene det gjaldt. Hans mantra var hele tiden at dette var «gammel moro» og at det ikke var alvorlig nok, sier Sydtveit.

– Begeret rant over i februar i 2015, da Linda sendte ut treningsdagbok til jenter mellom 11 og 16 år der de ble bedt om å oppgi vekt, og hun ga også muntlig beskjed om at de måtte veie seg hver uke. Da vi tok det opp i styret, som godkjente hennes forklaring om at det var en glipp, var det nok for meg, sier Sydtveit.

Mener Sydtveit har misforstått

Fosse mener det tidligere styremedlemmet bommer med kritikken.

– Vi saksbehandlet det arbeidsrettslige vedrørende Linda, men det kom ikke noe som det var hold i, sier Fosse, og legger til:

– Trine kan nok ha opplevd saksbehandlingen som motbør, men styret tok hennes innspill på alvor, så her har hun nok misforstått. Og det er synd hvis dette blir vinklet som en sak mellom foreldre i Holmen Tropp og Turn. Dette er først og fremst en sak der forbundet har intervenert i interne prosesser i HTT. Forbundets håndtering medfører at både utøvere og foreldre vegrer seg for å si hva de står for og mener. Det er synd, sier han.

– Kjenner oss ikke igjen i påstandene

Generalsekretør i NGTF, Øistein Leren, avfeier på sin side anklagene fra Fosse, og mener at utbruddet får stå for Fosses regning.

– Han prøver å snu saken til å handle om meg og forbundet, men saken handler om de varslene som ble inngitt fra medlemmer i Holmen Tropp og Turn og som forbundet har håndtert i tråd med gjeldende regler i idretten. Vi kjenner oss ikke igjen i Fosse sine påstander. Vi har i hele prosessen rådført oss med juridisk avdeling i NIF og advokatfirmaet Kleven & Kristensen ved Pål Kleven, sier Leren til VG.

Linda Gundersen har ikke besvart VGs henvendelser i forbindelse med denne saken.

