SAVNET: Patrick Thoresen (34) feirer sitt mål mot Finland i OL-turneringen i Pyeongchang i februar. Nå har en av tidenes beste norske spillere takket nei til ishockey-VM i mai. Foto: GRIGORY DUKOR / X90080

Patrick Thoresen: – Eventyret over for min del

Publisert: 12.04.18 16:05

Patrick Thoresen (34) har sagt nei til VM av hensyn til familien på Hamar og sier til VG at «eventyret» som utenlandsproff er over. Men han har ikke lukket døren til Norge for godt og legger ikke skjul på at han vil spille for dobbeltmester Storhamar neste sesong.

– Det er Storhamar jeg har lyst til å spille for. Men jeg må få en kontrakt først. Jeg får henvise til sportssjefene i Storhamar, svarer Patrick Thoresen og ler lett på spørsmål om «hva nå».

I fjor høst gjorde han comeback i Hamar-klubben etter 16 år i utlandet. Før jul bestemte han seg imidlertid for å gjøre comeback for KHL-klubben SKA St. Petersburg. I februar spilte han OL for Norge med faren Petter Thoresen (56) som landslagssjef.

Fakta VM-start mot Latvia Norges gruppespillkamper i VM i Herning og København 4. til 20. mai. De fire beste etter enkel serie (syv kamper) går til kvartfinalene. Latvia 4. mai, Tyskland 6. mai, Finland 8. mai, Canada 10. mai, Danmark 11. mai, USA 13. mai og Sør-Korea 14. mai.

For noen dager siden ble gullfavoritt SKA St. Petersburg slått ut av CSKA Moskva i det russiske sluttspillet. Onsdag formiddag, dagen etter at Mats Zuccarellos VM-nei, ble det klart at Patrick Thoresen ikke spiller mesterskapet i danske Herning i begynnelsen av mai.

– Det er familiære årsaker, sier Patrick Thoresen som var tilskuer på tribunen i CC Amfi da Storhamar vant sin syvende NM-tittel onsdag.

Han og kona Monica har to barn. Familien har et hus på Hamar. Patrick Thoresen har vært borte fra det og familien de siste fire til fem månedene.

– Belastningen med å være borte fra dem var større enn jeg hadde trodd. Barna er blitt større og jeg kjenner mer på savnet, og det gjør de også. Det er vanskeligere nå enn da jeg var 25 år gammel, sier Patrick Thoresen.

Han forteller at han «informerte fatter’n» om at han kunne komme til å si nei til VM mens SKA St. Petersburg fortsatt var med i sluttspillet om Gagarin Cup i KHL. Han sier at han kjente en «gammel» lyskeskade i semifinaleserien mot CSKA Moskva, men understreker at den ikke har å gjøre med avbudet til VM.

– Har du spilt din siste landskamp?

– Nei da, jeg kommer ikke til å skrive meg ut av den diskusjonen, svarer Patrick Thoresen.

Men spill for klubber i utlandet er et avsluttet kapittel.

– Nå er eventyret over for min del. Jeg fortsetter på hjemmebane, svarer han på spørsmål om det kan være aktuelt å starte neste sesong for en utenlandsk klubb.

Ishockeylandslaget skal spille treningskamper mot Russland i Gjøvik 14. og 15. april. Landslagssjef Petter Thoresen har i tillegg til Patrick Thoresen og Mats Zuccarello fått forfall til VM-oppkjøringen fra OL-spillerne Henrik Ødegaard (prioriterer sivil jobb, back Frisk Asker), Mattias Nørstebø (kneskadet, back svenske Frölunda), Alexander Reichenberg (korsbåndskadet, løper Sparta Praha).

OL-backen Daniel Sørvik er opptatt med nedrykkingsspill for Litvinov i Tsjekkia, men er klar for treningskamp mot Hviterussland en uke før VM. Andreas Martinsen (spilte ikke i OL) er klar for VM hvis laget hans i AHL, Rockford IceHogs, blir slått ut av sluttspillet.

PS! Storhamar-spillerne Steffen Thoresen (løper, spilte OL) og Christian Bull (back, eventuelt VM-debutant) er de mest av aktuelle VM-spillerne fra NM-finalelagene Storhamar og Lillehammer.