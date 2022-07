BLE EVAKUERT: Terminal 2 på Kastrup ble evakuert etter mannens bombespøk.

Svensk landslagstrener suspendert etter bombespøk på Kastrup

På vei for å lede utøverne sine i et stort mesterskap, valgte en svensk landslagstrener å spøke med at han hadde en bombe i bagasjen. Nå er han pågrepet av politiet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fredag morgen ble terminal 2 på København lufthavn Kastrup stengt ned etter en mulig bombetrussel.

Aftonbladet skriver at det var en svensk landslagstrener, på vei til et stort mesterskap, som sto bak det hele, etter at han dro en spøk.

Ifølge politiet i København ble landslagstrenere spurt om hva personen hadde i bagasjen, hvorpå mannen skal ha blitt sint og svart:

– En bombe.

Terminalen ble så tømt mens politiet undersøkte bagasjen. Mannen ble pågrepet, og skal senere ha fortalt at det hele var en spøk.

– Vi må ta det på alvor når noen sier at de har en bombe på en flyplass. Det er en veldig dårlig idé å spøke om det, sier en talsperson for politiet i København.

– Det er en veldig, veldig, veldig dårlig idé, sier talspersonen om spøken.

Politiet sier videre at det ikke var noe farlig i mannens bagasje, og etter omtrent en time ble terminalen åpnet igjen.

Forbundet som treneren jobber i har prøvd å få kontakt med ham, men de har ifølge Aftonbladet ikke snakket med ham foreløpig. Imidlertid har en talsperson i forbundet gitt beskjed om at treneren er suspendert fra jobben med umiddelbar virkning.

Det er foreløpig ikke bestemt om mannen vil få sparken.

– For oss er det viktigste at laget og de andre lederne får komme seg av gårde. Det sportslige får vi forsøke å løse på stedet.