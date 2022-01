EKTEPAR I RAMPELYSET: Kristin Skaslien (36 den 18. januar) og Magnus Nedregotten (31) vant publikums gunst og ble etter hvert tildelt bronsemedaljene under OL for fire år siden. Nå må duoen tåle et favorittstempel foran deres siste vinterleker som curlingpar.

Curlingekteparet: − Vi er blitt flinkere til å snakke sammen

SNARØYA (VG) Norges OL-gullhåp-ektepar hevder de er blitt flinkere til å snakke sammen etter at Kristin Skaslien (36) for fire år siden ba om unnskyldning for å ha bannet på curlingisen i Pyeongchang – før hun og Magnus Nedregotten (31) ble tildelt bronsemedaljene.

Publisert: Nå nettopp

– Å ja, hva var det jeg sa egentlig? Var det så stygt? Jeg tror jeg sa unnskyld, svarer Kristin Skaslien konfrontert med reaksjonene åpen mikrofon til TV-seerne skapte da hun og Magnus Nedregotten som alltid hadde opphetede diskusjoner under spillets gang i 2018-OL.

– Du må aldri si unnskyld. Da oppdager de det, skyter Magnus inn under intervjuets innledning i andre etasje over den ruglete isen, kostene og steinene i Snarøya curlinghall ute på Fornebulandet – to uker før deres avreise til vinterlekene i Kina.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Beijing på discovery+

Han tilføyer at de den gang – på grunn av alt mediestyret de ikke var vant til – la «litt» mer bånd på seg.

– Litt? Ganske mye mer, påpeker Kristin.

Fire år etter tidenes første mixed double-turnering i OL, er hun og Magnus de samme høylytt utadvendte – «minst». Han mener det bokstavelig talt har tiltatt i styrke fordi de har spilt på seg mer selvtillit, hun at det er en del av deres lagdynamikk.

– Å få ut det vi har inni oss, og gå videre, sier Kristin Skaslien.

– Vi skyter nok mer fra hofta enn de gjør i et lag som ikke har et så tett, nært forhold privat. Det er en fordel. Da får du det ut med en gang, supplerer ektemannen.

HJEMMEBANE: Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien etter endt treningsøkt i curlinghallen på Snarøya. I romjulen vant de en «sterk» turnering i Göteborg, for så – av smittevernhensyn – droppe en turnering i Aberdeen.

De er også samstemt i at ordvekslingene er mer konstruktive enn de var.

– Vi er blitt flinkere til å snakke sammen, mener han.

Mye er blitt annerledes for curlingekteparet, som de kaller seg på Instagram, etter at de tapte bronsefinalen i mixed double for OAR (olympiske utøvere fra Russland) i Sør-Korea for fire år siden – men 11 dager senere ble feiret som vinnere av den fordi den mannlige delen (Aleksandr Krusjelnitskij) av det russiske paret hadde avgitt positiv dopingprøve.

Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien giftet seg i 2019, seks år etter at han første gang fridde til henne.

– Jeg savnet henne veldig, sier han om bakgrunnen for det første frieriet i 2013.

Hun var på en båt over Atlanterhavet. Fem år senere stilte hun et ultimatum. Hvis det ikke ble bryllup «nå», ville frieriet gå ut på dato. Året etter var det i boks, eller boet.

De har fått privat sponsor, som de har beholdt etter at Kristin sa opp heltidsjobben i shippingfirmaet bak sponsoratet. Nå deler de på en 50 prosent stilling som lærere ved Norsk toppidrettsgymnas’ curlinglinje på Lillehammer. For fire år siden mottok de Olympiatoppens B-stipend (70.000), så ble de gode nok for A-stipend (120.000).

Før OL i Sør-Korea trente de rundt 500 timer i året, årene forut for kommende OL er de ifølge Magnus Nedregotten oppe i 750 timer.

I mai i fjor vant de VM-sølvmedaljen etter finaletap for Skottland i Aberdeen. Etter at de vant en turnering i Göteborg før nyttår, topper de verdensrankingen. Det legger de imidlertid ikke så stor vekt på. Kristin mener alle 10 deltagernasjonene, i alle fall fem til syv, kan ta medalje i Beijing. Mixed double-turneringen starter to dager før OL-ilden tennes og finalen går 8. februar – dagen før mennenes lagturnering starter.

Magnus Nedregotten er reserve for Norges OL-lag «Team Walstad», mens Kristin Skaslien etter planen skal reise hjem til Norge 11. februar. Deretter er alle deres rundt regnet 3500 dager som curlingpar over. Magnus vil fortsette på herrelandslaget frem til OL i Italia i 2026, Kristin sier at det er andre ting i livet også. På spørsmål om hva, svarer hun «prøve å få seg jobb» og å være sammen med tantebarn.

Under mildt press, «familieforøkelse».

Hun er utdannet logistikkingeniør, har en master i ledelse og teknologi. I løpet av coronatiden har hun studert idrettsledelse ved Norges idrettshøgskole.

– Imponerende. Hun jobber hardt, bemerker Magnus Nedregotten.

For fire år siden mente Christoffer Svae på Norges daværende OL-herrelag at mixed double ikke hadde noe i OL å gjøre. Kristin Skaslien kontret skarpt. På spørsmål om de to og mixed double generelt er blitt bedre siden, svarer han at de nå spiller mot de beste spillerne i verden – og hun at treffprosenten blant de beste mixed-lagene er like høy som hos herrelagene.

Magnus Nedregotten mener den største forskjellen mellom mixed double og lagcurling er at den første varianten går mye fortere enn den andre, halvannen time mot to og en halv time. Lagcurling kan sammenlignes med langsjakk, mixed double med hurtigsjakk.

SISTE OL SAMMEN: Kristin Skaslien hevder (spøkefullt) at ektemann Magnus Nedregotten ikke klarer å passe på seg selv når det gjelder smittevern-håndvask – og forteller at de blant annet får matkasse på døren for å unngå covid-sykdom før Beijing-avreisen 27. januar.

Det siste året, og spesielt måneden før OL, har curlingekteparet levd tilnærmet isolert, med matkasse på døra, null kinobesøk og strengt smittevern.

– Det som er skummelt, er at deltagere som blir smittet nå kan teste positivt rett før OL – selv om de ikke er smittebærere. Da mister du OL. Den tanken sniker seg inn et par ganger om dagen. Vi må være forsiktige, sier Magnus Nedregotten.

Ps! Mixed double-parene får ikke lov til å gå på isen før samme dag som turneringen starter (2. februar) i Beijing. Derfor tar Skaslien/Nedregotten med seg en sklimatte som den skøyteløpere bruker til Kina. Den vil de bruke under treningsøktene på rommet i deltagerlandsbyen – de fem dagene før åpningsmatchen mot Tsjekkia.