KOMPISER: Magnus Carlsen og Daniil Dubov. Her spiller de mot hverandre i VM i hurtigsjakk i 2015.

Russer hjalp Carlsen – nå får han kritikk i Russland: − Trodde ikke det var sant

DUBAI (VG) Russeren Daniil Dubov (25) har vært en del av teamet av Magnus Carlsen (31) under VM-matchen mot Jan Nepomnjasjtsjij (31). Det vekker sterke reaksjoner i Russland.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Det var Carlsen selv som avslørte sitt team i en video på Play Magnus-nettsiden chess24.com etter at nordmannen fredag avgjorde VM-finalen til sin fordel med sifrene 7,5–3,5 etter bare 11 av 14 planlagte partier.

Dubov var i nordmannens team også til forrige VM, men det var mot amerikanske Fabiano Caruana.

– Hvorfor? Hvor mye? Hvorfor var det umulig å stå over denne kampen - eller kommentere på hvilken som helst nettside.

– Nå er splidens frø kastet inn i det russiske landslaget. Det er den klassiske situasjonen: «En ukjent blant våre egne». Jeg tror ikke Dubov vil spille for det russiske landslaget nå. Og det er riktig, skriver sjakkeksperten Sergej Sjipov på sin Telegram-kanal, gjengitt av championat.ru.

Sjipov har vært trener for både Nepomnjasjtsjij og Dubov.

Også tidligere sjakkpresident Ilja Levitov er kritisk:

– I går ble det kjent at Daniil Dubov hjalp Magnus. For å være ærlig så trodde jeg ikke på det først, men det viste seg å være sant. På en eller annen måte får jeg det ikke inn i hodet mitt. Daniel er så glad i å fortelle hvor stolt han er over å spille for det russiske landslaget, at vi er en stor sjakknasjon og at vi alltid må vinne, skriver Levitov i sin Telegram-kanal, gjengitt av championat.ru.

Sergej Karjakin, som har vært en del av Nepomnjasjtsjijs team før og under VM, uttrykker seg på denne måten på Twitter:

Om han med dette mener at det ikke burde være lov å ha utenlandske sekundanter, er noe uklart.

VG har sett russiske kommentarfelter der Daniil Dubov blir omtalt som «forræder».

Da Carlsen fredag kveld avslørte sitt team, besto det ellers av tyske Jan Gustafsson, franske Laurent Fressinet og nederlandske Jorden van Foreest. Leder for teamet har som alltid vært danske Peter Heine Nielsen.

Peter Heine Nielsen har på Twitter lagt ut bilder av Gustafsson, van Foreest og Dubov. Bildet ser ut til å være tatt på litauiske østersjøkysten:

Magnus Carlsen har tidligere uttrykt at han synes Daniil Dubov har et svært kreativt sjakkhode.

– Dette er forskjellig fra Russland. Magnus samler de folkene han liker. I Russland samler vi de beste, uansett om de er venner eller, sier Dubov i videoen som chess24.com har offentliggjort.

– Jeg tror Magnus liker oss og stoler på oss.

VG har søkt kommentar fra Nepomnjasjtsjijs teamsjef Vladimir Potkin om Dubov-nyheten. Han har ikke svart.

Daniil Dubov har tidligere uttrykt, blant annet til VG, at han er i opposisjon til Putin-regimet. Sergej Karjakin på sin side har alltid vist sin støtte til den russiske presidenten.