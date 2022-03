HUSKES FRA BEIJING-OL: Vladyslav Heraskevytsj snakket med VG før hjemreisen fra Kina. I dag er 23-åringen tilbake i hjemlandet Ukraina, der krigen herjer.

OL-utøveren tilbake i Ukraina: − Alle er redde

Under OL i Beijing protesterte han for å unngå krig. I dag frakter Vladyslav Heraskevytsj (23) medisiner og mat mens kampene pågår for fullt i Ukraina.

Publisert: Nå nettopp

Den ukrainske skeletonutøveren huskes kanskje best for å ha holdt opp en plakat med ordene «No war in Ukraine» under OL i Beijing.

Men bare dager etter at OL-ilden hadde slukket, var marerittet et faktum: Russiske styrker gikk til angrep på hjemlandet. I dag er krigen én måned gammel.

– Alt det som skjedde under OL betyr ingenting lenger. Nå handler alt bare om situasjonen i Ukraina. Om familiene som bor her. Det vi ser og opplever er hjerteskjærende, sier Heraskevych.

I dette intervjuet med VG snakker 23-åringen om hverdagen i det krigsherjede hjemlandet, stiftelsen han er i ferd med å etablere – og hvorfor han mener det er avgjørende at russiske og hviterussiske utøvere utestenges fra all internasjonal idrett.

Ole Einar Bjørndalens kone, Darja Domratsjeva (35), er blant dem som har kritisert den kollektive utestengelsen.

MARKERTE KRIGSMOTSTAND: Her er Vladyslav Heraskevytsj med ordene «No war in Ukraine» midt under OL.

Fra byen Zhytomir i Ukraina ser Vladyslav Heraskevytsj helt annerledes på saken:

– Det er selvfølgelig helt riktig å utestenge disse utøverne. Russland brøt det olympiske charter i forbindelse med lekene i Beijing. For det fortjener de en streng straff, ikke bare noe symbolsk som å få flagget fjernet eller nasjonalsangen byttet ut, sier han.

– I tillegg bruker Russland utøverne aktivt i propagandaen sin. Det er helt uakseptabelt. Vi ser utøvere som støtter denne krigen. Det er ikke greit, og det må få en skikkelig konsekvens. Straffen bør selvfølgelig være strengere enn i en dopingsak: Utøverne bør utestenges på livstid.

PROFILERTE: Skiskytterstjernene Darja Domratsjeva og Ole Einar Bjørndalen er gift. Domratsjeva er fra Hviterussland, landet som støtter den russiske invasjonen av Ukraina.

Heraskevytsj bemerker hvordan idrettsutøvere i Russland gjerne er en del av militære. Langrennsløperen Aleksandr Bolsjunov (25) ble nylig forfremmet i president Vladimir Putins egen hær.

– Dette er utøvere som stiger i gradene. Det er klare koblinger til krigen. Det bør også føre til sanksjoner. Idretten og OL brukes som en klar plattform, mener skeletonutøveren fra Kyiv.

I helgen kjørte han 150 kilometer til Kyiv for å dele ut medisiner og mat. Vladyslav Heraskevytsj har ingen erfaring fra det militære og fikk ikke verve seg helt uten videre.

I stedet har han funnet en annen måte å bidra på: I dag jobber 23-åringen med opprettelsen av en veldedig stiftelse kalt «Heraskevych Charity Foundation». Å sette opp en nettside og etablere nye bankkontoer er ikke lett i et land som herjes av krig.

– Enkelte butikker forsøker fortsatt å holde åpent. Folk prøver å leve videre. Det er viktig for økonomien i landet at alle ikke bare forlater arbeidet sitt.

VAR I KYIV I HELGEN: Vladyslav Heraskevytsj har fraktet medisiner og mat inn til trengende i Kyiv den siste tiden. Bildet er fra byen denne uken, og viser et kjøpesenter som ble utsatt for et russisk angrep. Seks personer skal ha omkommet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Heraskevytsj sier det er umulig å forberede seg på hva som venter i en krig. Han har ingen planer om å forlate Ukraina. Det har han heller ikke lov til, etter ukrainsk lov, som en voksen mann i pågående krigshandlinger.

– Er du redd nå?

– Man er ikke trygg noe sted. Da blir man jo redd. Det går bedre når man er et stykke fra skuddlinjen, men samtidig har vi sett angrep på mål i Lviv, som er 20 kilometer fra grensen til Polen og Nato. Dermed kan russerne angripe overalt. Det skremmer folk. Alle er redde, sier Heraskevych til VG.

Han bruker ordet «crazy» for å beskrive situasjonen i Kyiv. OL-utøveren snakker om kulehull i husveggene i byen. Og om frykten for russiske spioner i den ukrainske hovedstaden.

Heraskevytsj har selv sett russiske raketter bli skutt ned av ukrainske forsvarsstyrker.

– Det er galskap at dette skjer i Europa i det 21. århundre. Denne krigen må ta slutt, sier han.

– Mange er overrasket over den motstanden Ukraina har gitt Russland, og russerne ikke har tatt kontroll over en større del av landet?

– Det største problemet til Russland er at de ikke kjemper mot de militære styrkene vår. De kjemper mot hele landet. De forsøker selvfølgelig ikke å «redde» oss, de forsøker å drepe oss. Men vi er samlet og fortsatt sterke. Jeg er kanskje litt overrasket over at Russland kommer med såpass gammelt og dårlig militært utstyr, men våre styrker gjør også en stor jobb. Jeg er stolt av landet mitt som står opp mot en okkupant som dreper sivile og barn, sier OL-utøveren.

BIDRAR HUMANITÆRT: Vladyslav Heraskevytsj i møte med en soldat i Ukraina denne uken.

– Hva tenker du om innsatsen til president Volodymyr Zelenskyj?

– Han gjorde kanskje noen feil før krigen. Da alt startet var vi ikke så klare som vi skulle ha vært. Men i dag går han foran som et godt eksempel og viser hvordan ledere seg opptre under krig. Han viser folket vårt at han vil være i Ukraina. Han spør om kuler, ikke taxi ut av landet. Det er naturligvis viktig for moralen til folk.

Vladyslav Heraskevytsj vet like lite som alle andre hvor lenge krigen vil pågå. Men skeletonutøveren vil fortsette arbeidet med en veldedige stiftelsen den dagen alt er over.

– I dag forsøker vi å redde liv. En gang i fremtiden skal Ukraina bygges opp igjen, sier 23-åringen til VG.