Tidligere idrettsprofil dømt til fengsel for vold og narkotika

En tidligere profilert idrettsutøver er dømt til ubetinget fengsel i 30 dager for vold mot to personer og oppbevaring av narkotiske tabletter.

Publisert: Nå nettopp

Det kommer frem i en dom fra den aktuelle tingretten fredag.

Det var høsten 2019 at mannen skal ha tatt tak i armen til samboeren sin, og slått henne i ansiktet i 02-tiden på natten. Mannen hadde da kommet hjem fra et besøk hos en kamerat, der han så fotball på TV.

«Retten viser til bilder av fornærmede som viser blåmerker på armene og hovent/blått kjeveparti», heter det i dommen.

I dommen påpekes det også hvordan samboeren skal ha kastet en stol mot den domfelte mannen, eller brukt denne til å dytte ham, slik at han fikk merker i ansiktet.

Deretter gikk det bare noen få uker før mannen, som lenge var en av landets mest profilerte utøvere i sin idrett, på nytt skal ha havnet i klammeri med sin egen samboer:

I november 2019 skal mannen, ifølge den ferske dommen, ha kastet eller dyttet samboeren på en slik måte at hun pådro seg blåmerker. Boligen bar preg av en fysisk konfrontasjon da politiet kom til stede.

Samboeren løp deretter ned i en kjellerleilighet. Der bodde det en mann som ble slått hardt i ansiktet av den nå domfelte idrettsprofilen.

Idrettsprofilen har innrømmet delvis skyld – men ikke for det første forholdet, der han skal ha slått samboeren sin.

Han dømmes også for oppbevaring av tabletter som klassifiseres som narkotika.

VG har vært i kontakt med mannen fredag ettermiddag. Han viser til en uttalelse hans advokat har gitt til TV 2. Advokat Linda Ellefsen Eide sier at de noterer seg at retten er enig i at deler av voldshandlingene var fremprovosert av den fornærmede.

– Vi vil bruke den nærmeste tiden til å vurdere om dommen skal påankes. Det registreres for øvrig at min klient fikk delvis medhold i den ene posten han ikke erkjente straffskyld for, og medhold i sin subsidiære påstand hva gjaldt den konkrete straff ved domfellelse for hele tiltalen, sier hun.

Retten mener handlingene kvalifiserer til 60 dagers ubetinget fengsel. På grunn av lang saksbehandlingstid hos påtalemyndigheten, ble dommen satt til halvparten.