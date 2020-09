FORTVILET: Tottenhams Eric Dier gestikulerer etter at han Newcastle fikk straffe etter at ballen var bortom armen hans på overtid i kampen søndag. Dermed ble det utligning og poengdeling. Foto: CLIVE ROSE / POOL

Dommersjefen om hands: – Gi de nye reglene en sjanse

Dommersjef Terje Hauge mener det er for tidlig å felle noen dom over de nye handsreglene.

Søndag kom hands i fokus igjen. På overtid fikk Newcastle corner. Den traff hodet til Andy Carroll, som var i duell med Tottenhams Eric Dier. I hoppet løftet Dier høyrearmen og ballen traff den. Dommer Peter Banks sjekket med VAR. Han dømte hands på Dier og straffe til Newcastle som utlignet. En sint Tottenham-manager José Mourinho stormet i garderoben.

Se straffesituasjonen her:

Det så ut som en ufrivillig hands fra Dier. Tidligere var forsett og avstand to faktorer, men det skal ikke ha noe å si med de nye reglene.

– Treffer ballen armen på det som er en forventet ball, så er det hands dersom armen gjør kroppen større uansett hvor ufrivillig det er at armen er der ballen havner, sier dommersjef i Norges Fotballforbund, Terje Hauge til VG.

Et skudd, et innlegg eller et frispark og corner er en forventet ball. I tillegg skal dommeren vurdere om kroppen gjøres unaturlig større. En arm som er i skulderhøyde, eller over, er definert som at kroppen er gjort større.

Hauge påpeker at hands har vært et tema siden han begynte å dømme på toppnivå i 1988.

– Uansett hvor jeg har reist i Europa har hands vært et tema, sier Hauge.

Derfor ville IFAB (fotballens internasjonale lovkomité) og FIFA (det internasjonale fotballforbundet) ha en felles handsregel for hele verden. Derfor skal den nye tolkningen gjøre det mer forutsigbart og ikke lenger gå på skjønn fra dommeren.

– Målet er å skape en felles forståelse, så alle kan konkludere, både trenere, publikum og dommer, sier dommersjefen.

Her er de nye hands-reglene: Momenter for hands: Forsettlighet (armen beveger seg etter ballen).

Forventet ball (avstand skal ikke tas hensyn til hvis det er en forventet ball).

Armen gjør kroppen unaturlig større.

Unaturlige bevegelser.

Arm i skulderhøyde eller over hodet. Momenter for ikke-hands: Uventet ball (når det er en uventet ball kan «avstand» brukes som et kriterium for ikke hands).

Naturlige bevegelser.

Tett inntil kroppen.

Gjør seg ikke større.

Spiller prøver å unngå ballen. (Kilde: Terje Hauge, dommersjef NFF.) Vis mer

DOMMERSJEF: Terje Hauge i Norges Fotballforbund. Foto: Marit Hommedal

Men det er ett men, der vurdering kommer inn.

– Når det er en uforventet ball, hvor spilleren står med ryggen til eller spilleren ikke aner hvor ballen er, når ballen treffer uventet, eller ballen treffer en annen spiller så ballen forandrer retning, da kan det være at hands ikke er straffe. Men armen i eller over skulderhøyde er likevel hands, sier Hauge.

Han ønsker ikke å kommentere situasjonen med Eric Dier som endte i straffespark søndag.

Straffereglene ble endret i Europa 1. juni i fjor og i Norge 1. januar i år.

Jamie Vardy scoret tre mål da Leicester slo Manchester City søndag, to av dem på straffe:

Lagerbäck: – Bedre før

Norges landslagstrener Lars Lagerbäck møtte pressen for å presentere den norske troppen til de kommende landskampene mandag. Da ble hands-diskusjonen et tema. Svensken er skeptisk.

– Det er blitt lotteri. Det er ikke blitt enklere hverken med VAR eller den nye tolkningen av handsregelen, sa Lagerbäck ifølge NTB.

Lagerbäck syns skjønn hos dommeren var bedre enn at ballen som treffer arm i straffefeltet automatisk blir straffe.

– Den som var før, synes jeg var bedre enn den som er nå, sa Lagerbäck.

Dette meldte den engelske fotballprofilen Gary Lineker i 2016:

Dette meldte Lineker etter Tottenham-Newcastle søndag ettermiddag:

– Det må modnes

Dommersjef Terje Hauge tror debatten vil rase videre.

– Men folk må gi de nye reglene en sjanse, om et års tid har vi en større forståelse, og det vil være lettere å konkludere, sier Hauge.

– Syns du de nye reglene er en god utvikling?

– Det er litt for tidlig å si. Hands har vært en utfordring så lenge jeg har vært med, så noe måtte gjøres. Vi må gi dette tid, det må modnes, svarer Hauge.

Hands blir ofte diskutert. Her er en annen omdiskutert avgjørelse:

De nye reglene kommer ifølge dommersjefen med noen utfordringer. Noen prøver bevisst å spille ballen mot armene.

– Det har gått litt sport i det at noen spiller ballen opp i straffefeltet. Det skaper en ny type spill som er litt vanskelig, sier Hauge.

