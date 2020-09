BYTTER KLUBB: Rikke Nygard etter en landskamp mot Nord-Irland i 2019. Foto: Carina Johansen, NTB

Vålerenga sikrer seg stortalentet Rikke Nygard (20)

Arna Bjørnar og Vålerenga er enige om en umiddelbar overgang for Rikke Nygard (20).

Hun har signert en kontrakt med hovedstadsklubben ut august 2022.

– Jeg gleder meg, og er veldig takknemlig for det jeg har opplevde med gode venner i Arna-Bjørnar. Det var ingen tvil om at jeg ønsket meg til Vålerenga nå, jeg trengte å prøve noe nytt så når jeg fikk muligheten måtte jeg ta den, forteller en glad Rikke Nygard i et intervju med klubben.

Hun vil være spilleklar allerede søndag når Vålerenga møter Klepp i Toppserien.

I fjor skrev VG om konkret interesse fra en utenlandsk Champions League-klubb, men Nygard har valgt å bli i Norge og nå Vålerenga.

– Vi har i lang tid fulgt med på Rikkes utvikling, og har vektlagt å opptre veldig ryddig i forhold til Arna-Bjørnar. Rikke har noen kvaliteter som vi har ønsket oss inn i troppen, og det at hun nå ønsket overgang til oss, medfører at vi styrker oss i den jevne sluttspurten i Toppserien. Vi skal også ut i kvalifisering for Champions League, det var derfor viktig å få på plass en avtale med Arna-Bjørnar og Rikke Nygard allerede i dette overgangsvinduet, sier sportssjef Eli Landsem.

Nygård debuterte på landslaget i fjor høst da hun ble byttet inn i EM-kvalifiseringskampen mot Nord-Irland. Hun debuterte i Toppserien for Arna-Bjørnar allerede som 15-åring.

Sjekk denne suseren fra den nysignerte Vålerenga-spilleren:

Publisert: 21.09.20 kl. 16:32