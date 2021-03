TILBAKE: Zlatan Ibrahimović er tilbake i den svenske landslagstroppen. Her fra EM 2016 i Frankrike. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Derfor er Zlatan tilbake på landslaget: − Om du spør meg, er jeg best i verden

Zlatan Ibrahimović (39) forklarer hvorfor han bestemte seg for å spille på det svenske landslaget igjen.

Av Espen Langeveld

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den svenske stjernespissen forteller om første møte med landslagstrener Janne Andersson i Milano.

– Det var et positivt møte, hvor vi pratet om alt mulig. Vi snakket om hans visjon og min visjon, og forstod hverandre. Til slutt handlet det om hva som hva som var best for Sverige, sier Ibrahimović på mandagens pressekonferanse.

Den svenske superstjernen, som for tiden spiller i italienske Serie A for AC Milan, ga seg med 116 landskamper og 62 mål for snart fem år siden under EM-2016 i Frankrike.

– Jeg kommer ikke hit fordi jeg er Zlatan eller Ibrahimovic. Det jeg har gjort tidligere spiller ingen rolle. Skal jeg være med her, skal det være fordi jeg har vist at jeg fortjener det, forteller 39-åringen.

Ibrahimović fikk tidlig spørsmål om når han fikk suget til å spille på landslaget igjen.

– Det handlet først og fremst om å komme tilbake fra skaden jeg hadde. Jeg er bare her for å hjelpe til å gjøre laget bedre. Om du spør meg, er jeg best i verden, smiler Ibrahimović.

Han fikk også spørsmål om hvilken spiller som burde være kaptein på det svenske landslaget.

– I mitt hode er Andreas Granqvist lagkaptein. Det er opp til Janne å bestemme, men vi har en lagkaptein i dag, sier stjernespissen.

Landslagstrener Andersson sa på forrige pressekonferanse at Andreas Granqvist forblir kaptein, selv om han sannsynligvis ikke spiller kamper i kommende samling.

– Han (Zlatan) skal være en av to angripere selvfølgelig. Hvordan vi kommer til å bruke han, gjenstår å se, sier Andersson på mandgens pressekonferanse.

I november kom de første hintene om et mulig Zlatan-comeback, da han som nevnt hadde møter med den svenske ledelsen i Milano.

På spørsmål om han ser en ende på karrieren, svarte Ibrahimović følgende:

– Nei, ikke nå. Hadde jeg stoppet nå, hadde jeg om noen måneder eller år angret på at jeg ikke tok sjansen. Jeg kjører på mens jeg kan. Man skal forstette med det man elsker, og fotballen er det jeg elsker, sier 39-åringen.

Sverige er i EM-gruppe med Spania, Polen og Slovakia.