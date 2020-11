HISTORISK: Ingen kvinner har før spilt amerikansk fotball på det aller øverste nivået i collegefotballens 151 år lange historie. Her tar hun avspark for Vanderbilt lørdag. Foto: L.G. Patterson / FR23535 AP

Her skriver Sarah Fuller (21) idrettshistorie – spilte med guttene

Sarah Fuller gjorde lørdag noe ingen har gjort før henne i historien: Spilte amerikansk fotball – med herrelaget – på det aller øverste collegenivået i USA foran millioner av TV-seere.

Avdelingen, Southeastern Conference, hadde over 72.000 tilskuere i snitt pr kamp i 2019. Ikke like mange fikk oppleve det historiske øyeblikket lørdag kveld på grunn av coronaviruset, men de som var til stede fikk uansett se noe spesielt.

Helt siden idretten ble oppfunnet på 1800-tallet har amerikansk fotball vært forbeholdt menn. I USA har kjønnsrollene i idretten vært såpass opplest og vedtatt at guttene skulle spille football, mens jentene skulle spille soccer.

Et bevis på det er at det fremdeles ikke finnes collegelag for kvinner innen amerikansk fotball, og det fantes ikke skikkelige seniorligaer for kvinner før på 2000-tallet.

Derfor har heller aldri en kvinne spilt amerikansk fotball for et «Power Five»-collegelag. Før nå.

For da Vanderbilt Commodores fikk en akutt coronakrise på kickerplass i forkant av kampen mot Missouri denne uken var løsningen bokstavelig rett rundt hjørnet, på fotballbanen.

«Har du sparket en amerikansk fotball før?» lød spørsmålet i andre enden da Fuller plukket opp mobilen på tirsdag. «Ja», var svaret, og timer senere var den 21 år gamle keeperen på vei ut på feltet sammen med herrelaget til Vanderbilt, som kicker.

– Jeg traff på den første, og bare fortsatte å treffe, sier hun til lagets hjemmeside.

«SPILL SOM EN JENTE»: Det er teksten som prydet baksiden av Vanderbilt-hjelmen til Sarah Fuller under kampen på Faurot Field - en stadion som et vanlig år ville vært fylt til randen med 60.000 tilskuere. Foto: Denny Medley / X02835

Fredag ble avgjørelsen tatt: Fuller skulle ta seg av sparkingen for Vanderbilt i Thanksgiving-oppgjøret mot Missouri.

Og lørdag kveld løp 21-åringen ut på gresset som første kvinne i «Power Five», fellesnevneren for de fem største avdelingene i collegefotball: SEC, ACC, Big Ten, Big 12 og Pac-12.

– Det skrives historie på banen. Dette betyr enormt for kvinner over hele jordkloden. For et øyeblikk, sa ESPN-kommentatorene da Fuller sto for avsparket i 3. quarter.

Noen forholdsregler tok dog Vanderbilt-trener Derek Mason. For å unngå at motstanderen skulle løpe ballen tilbake fikk Fuller instruksjoner om å sparke ballen kort ut til siden på avsparket. Så selv om sparket kanskje så litt rart ut, så var det med vilje – og historisk.

– Det er så utrolig at jeg kan representere alle små jenter der ute, og samtidig oppmuntre dem til å gjøre noe som dette. Jeg vil si til alle jenter der ute som ser på: Dere kan gjøre alt dere vil. Har dere den mentaliteten så kan dere gjøre store ting, sier hun til ESPN.

KICKER: Da Vanderbilt plutselig trengte en kicker til lørdagens kamp plukket de opp telefonen og ringte Fuller. Foto: Hunter Dyke / X02835

Men noen drømmedag for laget ble det ikke.

Missouri var overlegne hele kampen. Så overlegne at Vanderbilt ikke kom seg i posisjon til å sparke et field goal eller ekstrapoeng én eneste gang i løpet av hele kampen, som ble sendt på den ESPN-eide kanalen SEC Network, med godt over 70 millioner amerikanske abonnenter.

Runningback Larry Rountree heret for «Mizzou», løp for 160 yards og scoret tre touchdowns. De vant til slutt 41–0.

KEEPER: Fuller er i utgangspunktet keeper for fotballaget på skolen, der hun var med å vinne avdelingen SEC tidligere i høst. Foto: Eric Glemser / Vanderbilt Athletics

