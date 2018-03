Bredal Oftedal båret av banen i tårer

NADDERUD (Norge - Kroatia 33–27) Stine Bredal Oftedal (26) måtte forlate parketten under EM-kvalifiseringskampen mot Kroatia søndag kveld.

Norges kaptein satset alt hun kunne mot mål med bare et drøyt minutt igjen til pause. Hun misset på skuddet og da hun landet på parketten var det tydelig forkjært.

Oftedal fikk umiddelbart smerter, måtte bæres av banen og ble lagt ved siden av benkene. Lagvenninne Stine Skogrand var raskt borte og forsynte kapteinen med litt vann og la et håndkle over skuldrene.

Landslagskapteinen fikk deretter is og kompresjon på ankelen, og ble hjulpet inn i garderoben. Hun viste en tommel opp til publikum på vei ut av hallen.

– Det er ankelen. Det er et kraftig overtråkk. Hun har store smerter og blir igjen i garderoben, sier assistenttrener Mia Hermansson Högdahl til TV 2 i pausen.

– Det er ikke kneet. Det er ankelen. Det kan jeg bekrefte, la hun til.

Lagvenninnen Heidi Løke hadde vondt av lagvenninnens overtråkk.

– Selvfølgelig er det synd at Stine tråkker over. Jeg håper det går bra og at det ikke er noe alvorlig, sier hun til TV 2.

Slet i starten

Norge møtte Kroatia for andre gang på fem dager i EM-kvalifiseringens kamp fire. Kroatia scoret kampens tre første mål, samtidig som Norge gjorde like mange tekniske feil, og kom dermed best i gang

Norge kom seg etter hvert til hektene og godt keeper- og angrepsspill ble avgjørende for at Norge vant kampen 33–27

Tolv minutter ut i den andre omgangen lå lagene likt, men Norge løp Kroatia i senk på slutten av kampen.

Med Nora Mørk ute med skade viste Amanda Kurtovic at hun er et godt alternativ til å starte på høyre-backen for Norge i tiden fremover. 26-åringen var sentral i andreomgang da Norge kjørte over Kroatia og ble toppscorer med 7 mål på 8 skudd.

– Vi begynte ikke så bra og det stanget litt. Men når det satt, så satt det skikkelig. Vi klarer å snu dårlige perioder. Så gjør vi kjempemye bra også, det må vi ikke glemme, sa Kurtovic til TV 2.

Løke med mål nummer 700

Det var Stine Skogrand som startet kampen på det som har vært Mørks plass de siste sesongene.Bergenseren stod frem med pågangsmot i en tung Norge-periode i starten av kampen og scoret 3 mål på 4 forsøk.

Løke rundet også 700 landslagsmål og gikk dermed forbi broren Frank. Hun var fornøyd med seieren, men hun spøkte med at det var kampen mot brorens familie-rekord som veide tyngst.

– ​Ja, men jeg er mer fornøyd med å ha slått Frank i antall landskamper. Det er tronskifte i familien nå. Nå skal jeg stoppe kjeften på ham, sa hun med glimt i øyet.

Etter denne kampen gjenstår to kamper i kvaliken. Det ligger med andre ord til rette for at Norge skal få forsvare EM-tittelen fra 2016, i mesterskapet i Frankrike som begynner i november.

