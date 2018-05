SLÅTT UT: Sondre Nordstad Moen (27) spiste kjøtt som ikke var helt gjennomstekt og pådro seg en maveinfeksjon i Kenya. Foto: Line Møller

Norges nye gullhåp: Dropper EM-maraton

Publisert: 03.05.18 12:31

Norges EM-gullhåp Sondre Nordstad Moen (27) friskmelder seg selv under tvil og håper han kan ta i bruk «Plan A» fra juni måned, etter at han for tre måneder siden først ble syk og deretter matforgiftet på sitt faste treningssted i Kenya.

– Jeg er langt bak der jeg burde ha vært. Jeg pådro meg en forkjølelse i slutten av januar, og en matforgiftning etter det. Det gikk nedover til slutten av mars, sier Sondre Nordstad Moen med tanke på «formen».

– Jeg er på Plan B nå. Det har jeg vært ganske lenge, tilføyer han.

I løpet av de tre siste dagene har han løpt to 10 kilometer lange gateløp i Tyskland og Italia. Søndag ble han nummer fire med 28.44, bak tre afrikanske løpere i hete Würzburg. 1. mai vant han Trofeo Opitergium i italienske Oderzo på 28.44 «alene» i en trase preget av brostein og «masse svinger».

Hans personlige rekord er 27.55.

Onsdag kveld satte han seg på flyet tilbake til sitt andre hjem 2400 meter over havet i Kenya, der han antakelig vil oppholde seg en måned. 7. juni skal han i henhold til Plan A gjøre et forsøk på å slette Are Nakkims 28 år gamle norske rekord på 10.000 meter (27.32,52) under Bisletts Diamond League-stevne.

– Jeg håper jeg er tilbake med Plan A fra juni, sier han.

– Jeg skal åpne i rekordfart, men vet ikke om jeg er god nok til å klare det. Jeg vet at jeg kan snu ting på kort tid. Men jeg må få trent optimalt hvis jeg skal klare det, svarer Sondre Nordstad Moen på VGs spørsmål om han på bakgrunn av den lange sykdomsperioden og nedgraderingen til Plan B «har skrinlagt rekordforsøket på Bislett».

Han svarer «ehhh, jeg føler i alle fall det selv» på spørsmål om han nå - bank i bordet - er helt frisk. Han forteller at han ikke fikk trent helt optimalt i januar. Da lå han på 90 til 95 prosent (av det optimale), mens han fra februar og frem til nå har ligget på 75 prosent.

– Men det er ikke så mye en får gjort. Det er bare å vente til kroppen er nullstilt. Det går ikke alltid din vei, sier han.

VM i halvmaraton i mars slo han fra seg, som han uttrykker det, og maraton i EM i begynnelsen av august er endret til 10.000 meter på bane i Berlin. På den annen side er han ikke redd for å dra tilbake til Kenya i forbindelse med den siste oppkjøringen før han skal vise seg frem for det norske publikum på Bislett.

Han ble matforgiftet i Kenya etter å ha spist «ikke helt gjennomstekt kjøtt». Det er ikke første gangen det har skjedd ham der. Men han har også blitt syk av kylling i Norge.

– Av og til skjer det. Og det er fortsatt snø i Alpene. Det er ikke noe alternativ å trene der, slår han på sindig vis fast.

I Kenya vil han i alle fall innledningsvis ikke trene sammen med de kenyanerne han pleier å gjøre det med. Tre av dem er for øyeblikket «topp seks» i verden på halvmaraton. Sondre Nordstrand Moen er Europas beste i henhold til maratonrekordløpet i Japan før jul, men nå «er det ikke så mye å hente» på å trene sammen med løpere som er langt sterkere.

