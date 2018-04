UAKTUELL: Henning Berg har vært koblet til den ledige trenerjobben i Sandefjord, men sier selv at det er uaktuelt å ta den jobben. Foto: Peter Dejong / TT / NTB Scanpix

Henning Berg: Uaktuelt å trene Sandefjord

Henning Berg (48) har vært nevnt som en kandidat til den ledige trenerjobben i Sandefjord. Uaktuelt, sier Berg til VG.

Onsdag fikk Magnus Powell sparken i Sandefjord etter kun seks kamper som hovedtrener i klubben, nå er jakten på svenskens erstatter i gang. Tidligere Lyn- og Lillestrøm-trener Henning Berg har vært nevnt som en mulig kandidat.

Til VG sier Berg at det vil være uaktuelt for ham å ta Sandefjord-jobben , og at de foreløpig heller ikke har vært i kontakt med ham.

– Hvorfor ville det ikke være aktuelt å ta Sandefjord-jobben om de skulle ta kontakt?

Fakta Henning Berg 1 September 1969 (48 år) Klubber trent: Lyn, Lillestrøm, Blackburn Rovers, Legia Warzawa og Videoton Spilt for: Lyn, Lillestrøm, Blackburn Rovers, Manchester United og Rangers Landskamper: 100

– Fordi jeg primært er på jakt etter en jobb i utlandet, svarer Berg, som de siste årene har trent Blackburn, Legia Warzawa, og seneste ungarske Videoton, hvor han fikk sparken våren 2017.

Ikke attraktive for profilerte navn

Eurosport-ekspert Roger Risholt tror at det er lite sannsynlig at profilerte trenere er interesserte i å ta over Sandefjord.

– En mann som Kjell Jonevret er ledig, men det spørs om han vil, sier Risholt.

– For Sandefjord handler det nå om å finne rett mann for deres klubb. Det er tydelig at Powell ble feil trener i feil klubb, konkluderer Risholt, som selv spilte og var kaptein for Sandefjord i 2014 og 2015 under Lars Bohinens ledelse.

Av aktuelle kandidater trekker Risholt frem navn som tidligere Vålerenga-assistent Morten Tandberg og Fram Larvik-trener Petter Belsvik, trenere som begge var aktuelle i vinter, før det endte med at Powell fikk jobben.

Andre navn det har blitt spekulert i er Tor Thodesen som trente klubben midt på 2000-tallet.

Det er i Sandefjord et styrevedtak på å spille med trebackslinje, noe Powell brøt i kampene før samarbeidet ble avsluttet etter kun seks seriekamper.

– Jeg synes det er fint at de har satt seg en ambisjon, men da kan de ikke vingle, at en trener da endrer formasjon etter noen måneder blir rart. Det er ikke avgjørende at den nye treneren har erfaring med trebackslinje. Om han har erfaring, takler press og har evnen til å få spillerne med seg kan det gå bra, legger den tidligere midtbanespilleren til.

– Haster ikke

VG har vært i kontakt med styreleder i Sandefjord Fotball AS, Gunnar Bjønness, fredag kveld. Han vil ikke kommentere om noen av de nevnte navnene er aktuelle kandidater.

– Vi er fortsatt et godt stykke unna at jeg kommer inn i prosessen. Det er heller ingen hast, vi har dyktige folk som kan styre laget frem til vi har noe klart, svarer Bjønness til VG.

Etter Powells avgang er det Geir Ludvig Fevang og Shaun Constable som styrer laget i kampen mot Brann søndag. Risholt omtalter de som spennende navn.

– Er det noen trenere i 1. divisjon som kan være aktuelle?

– Ikke i den situasjonen Sandefjord er i nå. Steffen Landro i Nest Sotra passer profilen om de ønsker en trener som er vant til å spille med tre mann bak, men jeg vil tro de går for en som er mer erfaren og vant til å stå i stormen, svarer Risholt, som følger 1. divisjon tett.

