SUPERSTJERNE PÅ BESØK: Mats Zuccarello har knapt trent den siste måneden, bortsett fra da han lørdag «jogget» 600 meter i Holmenkollstafetten. Derfor holdt han seg borte fra isen i Manglerudhallen, men campdeltakerne så mer enn fornøyde ut med å få en garderobeprat med ham. Til høyre står Jarle Hilton i Oslo ishockeykrets, som arrangerte campen. Foto: Petter Fløttum / VG

Maria Rooth vil gi jentene flere forbilder enn Zuccarello: – Hans verden blir aldri deres

Publisert: 14.05.18 09:32

MANGLERUD (VG) Det var ingen tvil om hvem som var mest populær da Mats Zuccarello (30) søndag besøkte de 85 jentene på hockeycamp i Manglerudhallen. Men Maria Rooth (38) og Silje Holøs (25) vil gi jentene kvinnelige forbilder også.

Nede i kjelleren under Manglerudhallen i Oslo går en av NHLs største stjerner fra garderobe til garderobe. Mens det norske landslaget spiller VM i Danmark, er kneopererte Mats Zuccarello hjemme i Oslo.

Forrige søndag tok han og kompisen Glenn Jensen turen til Manglerud for å skrive autografer, posere på bilder og fortelle 85 jenter fra seks til tolv år om livet som hockeyproff i verdens største liga.

– Det blir mye de vanlige spørsmålene, om hockey, ligaen, lag og forskjellige spillere, sier Zuccarello til VG, i et ledig minutt på vei mellom to grupper ventende unge hockeyspillere.

De unge spillerne har reist fra store deler av Norge for å være med på en tre dager lang hockeycamp bare for jenter i Manglerudhallen. For guttespillere på deres alder er det flust med tilbud, men for jentene er dette en langt sjeldnere mulighet: De skal lære av den svenske hockeystjernen Maria Rooth (38).

Bildet og en prat med New York Rangers spilleren er på reaksjonen fra campdeltakerne å dømme det største enkeltøyeblikket i helgen. Men både Rooth, Jarle Hilton i Oslo ishockeykrets og den norske landslagsspilleren Silje Holøs mener at jentene trenger flere forbilder enn NHL-stjernene: de trenger kvinnelige hockeyforbilder.

– Det er kjempebra om de har Zuccarello som forbilde, men hans verden kommer aldri til å bli deres verden. Han er proff og tjener masse, det kommer ikke de til å gjøre. De trenger litt mer realistiske forventninger til hva de kan få ut av å spille hockey. Der kommer jeg inn, sier svenske Rooth mens hun puster ut etter siste søkt med jentene denne helgen.

Rooth er ikke noe dårlig forbilde for unge hockeyspillere som vil bli gode. 38-åringen fikk med seg OL-sølv, OL-bronse og to VM-bronse fra sin mangeårige proffkarriere i Sverige og USA. Siden 2006 har hun vært trener og nylig var hun med i svenske Mesternes mester.

– Jeg vil at de skal se en jentes vei fremover, og ikke bare en gutts vei, som de vanligvis ser på TV, sier hun.

Jarle Hilton i ishockeykretsen, som har invitert Rooth til Oslo, nikker ivrig med. Det samme gjør Silje Holøs, lillesøsteren til herrelandslagsspilleren Jonas Holøs (30), når hun kommer inn i garderoben der Rooth sitter.

– Det er viktig å få idoler som er jenter. Det hadde ikke vi på samme måte da jeg kom opp. Vi visste hvem hun var, men i Norge savnet vi idolene, sier Holøs mens hun peker mot Rooth.

25-åringen er landslagsveteran med 53 kamper, og har siden hun var 17 spilt i Sverige, nå i Färjestad.

For hennes del var det eldre medspillere i Sparta, spesielt Mie Berg Iversen, som viste henne at Sverige-spill var en mulighet.

– Jeg hadde flaks med at det var noen fra min klubb som hadde vært i Brynäs og Segeltorp, så de viste meg veien. Det virket så morsomt, så jeg måtte bare prøve.

Mens medinstruktør Holøs snakker, sitter Rooth oppmerksomt lyttende på benken på motsatt side av rommet. Hun nikker gjenkjennende, før hun selv igjen snakker engasjert.

Om hennes tro på at sponsorer i større og større grad vil stille krav til at penger de gir skal komme gutter og jenter likt til gode, at lek er viktigere enn spesialtrening for de yngste, at mer lek og bedre tilbud vil få flere jenter til å spille lenger, at jenter må få like muligheter på istid som gutter. Og om hvor viktig det er at jentene har kvinnelige forbilder, i tillegg til Zucca.

– Jeg tror det er superviktig for å fortsette i idretten, så de kan tenke at «jeg kan bli som henne», sier den svenske OL-medaljøren.

Superstjernen «Zucca», som etter draktene og autografhungeren å dømme er den de unge jentene ser aller mest opp til, er enig.

– Jeg tror det er viktig at de får kvinnelige idoler. Det er kult for de unge jentene å se hvordan det skal gjøres, sier Zuccarello.