Planica mener de vant «matkampen» mot Trondheim

Planica knuste Trondheim i kampen om ski-VM i 2023. Kanskje ble «matkampen» også avgjørende. Slovenerne hevder i hvert fall det selv.

En lastebil smekkfull av skinker, vin, sprit og desserter ble lastet i hovedstaden Ljubljana og kjørt til FIS-kongressen i greske Costa Navarino.

Og for å unngå i havne i garnet til tollvesenet i det gamle Jugoslavia, holdt slovenerne seg innenfor EU og kjørte via Italia med ferge til Hellas.

Matkø

– Det var konstant kø på vår stand, og vi ble fri for mat og drikkevarer seks timer før VM-avstemningen. Våre venner og konkurrenter fra Trondheim likte åpenbart også det vi hadde i tilby, hevder Tomi Trbovc.

Fakta Kommende ski-VM 2019: Seefeld (Østerrike). 2021: Oberstdorf (Tyskland) . 2023: Planica (Slovenia).

Pressesjefen i det slovenske skiforbundet ler godt. Han hadde regien på det gastronomiske programmet. Det sjarmerte, ifølge Trbovc.

Ordtaket: «Veien til mannens hjerte går gjennom magen» må ha hatt kraft.

Det mannsdominerte styret i Det internasjonale skiforbundet stemte 9–6 i fordel Planica.

– Vi hadde noe ekstra. Noe som vakte oppsikt. Det hadde ikke Trondheim, mener Trbovc.

Symbolsk tre

Planica kjøpte et appelsintre i Hellas. Av symbolske årsaker. Det skal plantes i det nye VM-anlegget til 400 millioner kroner som ligger i grenseområdet til Italia og Østerrike. Der skal det få slå rot, og bli et synlig bevis på et fremsteg for landet, ifølge Trbovc.

– Vi føler det som en ære at vi vant over Trondheim. Å slå en så sterk vintersportsnasjon som Norge, som hentet hjem 39 medaljer i Pyeongchang-OL, er noe vi er stolte av, sier Tomi Trbovc.

VM er det største idrettsarrangementet noensinne i Slovenia. Og den største utfordringen det lille landet (drøyt to millioner innbyggere) noen gang har tatt på seg.

– Vi er for liten til et vinter-OL. Men vi klarer et ski-VM. Men det blir knallhard jobbing. Fra i dag til i februar 2023. Dette blir tidenes sportsarrangement i vårt land, sier Trbovc.

Han medgir at det var en frisk feiring etter at Trondheim var slått.

– Men nå er festen over. Nå skal det jobbes i fem år. Hver eneste dag, sier Tomi Trbovc.

