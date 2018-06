Norge vant skjebnekampen i Dublin

Publisert: 08.06.18 20:21 Oppdatert: 08.06.18 21:34

SPORT 2018-06-08T18:21:16Z

(Irland - Norge 0–2) Med to scoringer sørget Lisa-Marie Karlseng Utland for at Norge fortsatt har VM-skjebnen i egne hender. Nå ligger alt an til gruppefinale mot Nederland i Oslo i september.

Seieren betyr at Norge passerer Irland på tabellen, og nå er ett poeng bak gruppeleder Nederland, som det nå blir gruppefinale mot i september. Om Norge slår tabelljumbo Slovakia noen dager før, samt Irland på hjemmebane førstkommende tirsdag.

– Først må vi vinne disse kampene mot Irland, og så slå Slovakia. Klarer vi det vil vi komme inn i kampen mot Nederland med en god stemning i gruppa, og da føler jeg meg trygg på at muligheten er god, sier landslagssjef Martin Sjögren, som mener det norske laget blir bedre og bedre for hver kamp som går.

Også spillerne er offensive i hodet foran neste oppgjør.

– Dette var kjempeviktig. Vi må jo vinne resten av kampene, også. Nå må vi bare kjøre på, sier tomålsscorer Lisa-Marie Karlseng Utland til NRK.

– Det blir annerledes med kamp nummer to, men vi vet at vi har kvaliteter i laget til å slå de på hjemmebane, forklarer kaptein Maren Mjelde til NRK.

Gruppevinneren går rett til VM, mens andreplassen etter all sannsynlighet får play-off mot tre andre lag, hvor det beste laget går videre til mesterskapet i Frankrike, og automatisk også OL-turneringen året etter i Japan.

Om det hadde blitt tap hadde VM-håpet vært i en tynn tråd.

Vi fulgte kampen live!

Dobbel Utland

Utland sendte Norge i ledelsen i 1. omgang, før hun doblet ledelsen etter timen spilt. En god kamp i Dublin for Rosengård-spilleren, som dermed har scoret fem mål for landslaget i 2018. Totalt har hun nå ni landslagsscoringer.

God kontroll

Norge dominerte store deler av kampen, men kunne rett etter pause takke veteran-keeper Ingrid Hjelmeseth, for at de fortsatt hadde ledelsen. En Irland-spiller løp fra hele Norge-forsvaret, men Hjelmeseth reddet avslutningen.

Utenom det hadde Norge god kontroll, selv om de norske jentene måtte klare seg uten nøkkelspiller Caroline Graham Hansen, som måtte forlate banen med skade i 2. omgang.

– Hun har ikke hatt de beste forutsetningene foran denne samlingen med en skade i benet, i tillegg brakk hun fingeren. Hun gikk rett og slett tom og måtte bytte. Vi har ikke hatt noe møte med det medisinske apparatet ennå, men jeg antar at hun er klar igjen mot Irland tirsdag, sier landslagssjef Martin Sjögren til VG.

Guro Reiten traff også stolpen da Norge jaktet 3–0.

– Totalt sett er vi det beste laget, og presterer på et godt nivå i mesteparten av kampen. Dessverre faller vi litt ned i noen korte perioder, oppsummerer Sjögren.