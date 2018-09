Solskjær gir opp gullet etter nytt poengtap: – Det står mellom Brann og Rosenborg nå

SKIEN (VG) (Odd – Molde 1–1) Odd og Espen Ruud forverret Moldes rekke uten seier i Eliteserien. Ole Gunnar Solskjær satset alt på å nå gruppespillet i Europa League, og angrer ikke på at han ofret gullkampen.

For to måneder siden så nemlig Molde ut til å bli den største utfordreren til Brann og Rosenborg etter 4–0 på Brann Stadion og Erling Braut Haaland-show. Så slo de Brann 5–1 hjemme og meldte seg for alvor på i gullkampen.

Men så har det buttet imot for moldenserne. De har satset alt på Europa League-kvaliken, og har ikke vunnet i Eliteserien siden de slo Brann hjemme.

Og heller ikke på Skagerak Arena fikk Molde med seg tre poeng: Et selvmål av Martin Broberg så lenge ut til å bli avgjørende for et Molde som var gode før pause. Men Odd slo tilbake. Espen Ruud kranglet inn utligningen på corner halvveis i andre omgang og sørget for at det endte 1–1 i Skien.

– Ja, nå er gullet tapt. Vi satset hardt på å nå Europaligaen, og vi var bare en centimeter unna å klare det. Så det angrer vi ikke på. Nå tenker vi ikke på gullet, det får Rosenborg og Brann ta seg av. Vinner vi alle ni får vi se, men det er nok litt mye å kreve, sier Ole Gunnar Solskjær til VG.

– Vi skal gjøre det vi kan for å nå Europa neste år, og det betyr en tredjeplass, legger han til.

Erling Braut Haaland, som tidvis har herjet for Molde denne sesongen, er derimot ikke like sikker:

Molde røk ut av kvaliken etter 3–4 sammenlagt mot Zenit.

Både Rosenborg og Brann vant sine kamper mot Haugesund og Ranheim denne runden. Dermed er luka opp til serieleder Rosenborg på hele 12 poeng.

– Gullet er tapt for Molde nå. Det er Rosenborg som tar det, sier Odd-trener Dag Eilev Fagermo.

Molde er nummer fire på tabellen med 34 poeng etter kvelds kamp. Odd er nummer ti med 27 poeng.