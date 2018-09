BRONSEGUTT: Stig-André Berge var rørt etter å ha vunnet bronse i 59 kg-klassen i Rio de Janeiro. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Stig-André Berge vil aldri tilgi farens drap

Likevel åpner Stig-André Berge (35) opp for at faren kan bo hos ham den dagen straffen er sonet ferdig.

Bryteren var på talkshowet Skavlan for å snakke om den nye boken om hans liv. I boken forteller 35-åringen om dramaet som utspant seg i 2015 da faren tok livet av sin ektefelle , året før Berge tok OL-bronse i Rio de Janeiro.

Der sa Berge at han aldri kan tilgi farens handling. Men han vil ta vare på faren den dagen han kommer ut.

– Vi har kjøpt oss et hus, jeg og kona mi. Planen var at mamma skulle bo i første etasje i huset vårt. Vi kjøpte jo sammen med mamma. Nå har jo vi en unik mulighet. Vi har en leilighet som står der som han kan eventuelt bo i. Så kan vi ta vare på han som han har tatt vare på meg hele livet.

Faren har rundt fem år igjen av sin 12 års lange straff. Han vil være 68 år når straffen er ferdigsonet.

Likevel kommer aldri Berge til å tilgi pappaen for drapet på sin ektefelle den skjebnesvangre dagen for tre år siden.

Han forteller om første gang han fikk møte pappaen etter drapet, på politihuset på Grønland i Oslo.

Stig-André Berge fakta Fra: Oslo Sivil status: Gift med Rosell Utne Berge, paret har en sønn (5 md.) Alder: 35 år Klubb: Oslo bryteklubb Meritter: OL-bronse 2016 (59kg), VM-bronse 2014 (59 kg), EM-sølv i 2007 (60kg) og i 2018 (63 kg), ti individuelle senior-NM fra 2001-2018, to kongepokaler. Fikk prisen Årets forbilde, Utøvernes pris, Årets navn under Idrettsgallaen 2017 Fakta: Store Norske Leksikon

– Vi fikk lov til å møte ham. Det var en rar følelse, å se ham i øynene igjen. Men det var godt å få gitt ham en klem og si at han er pappaen min og at jeg støtter ham uansett, sier Berge.

– Men jeg kommer aldri til å tilgi handlingen. Det er de det er synd på. Det er ikke synd på meg. Han (sønnen til den drepte) har mistet moren sin. Jeg har ikke mistet pappaen min.

Slik reagerte Berge da han fikk vite at han skulle bli pappa:

I tiden etter drapet var raste mange følelser gjennom kroppen til bryteren, som etter hvert ble lyssky for all mulig oppmerksomhet. Han forteller at han ble fylt av både sinne sorg og skam. Skam over at dette hadde skjedd i hans «trygge familie»

Det gikk faktisk så langt at han sluttet å lufte hunden på dagtid, og gikk med hette og solbriller når han skulle ut døren.

Etter suksessen på brytematten i 2016, der Berge kom hjem med OL-bronse rundt halsen, ble han igjen redd for at spørsmålene rundt faren skulle dukke opp. Også etter at han ble kongen av Idrettsgallaen i fjor, var han redd for at spørsmålene omkring faren skulle dukke opp.

Nå har han fortalt sin historie i den nye boken som heter « Stig-André Berge – et bryterliv», skrevet av Tor Hammerø og Tore Ulabrand Johansen. Den kom ut på Kagge forlag fredag.

PS! Tor Kjærvik, farens forsvarer, bekreftet torsdag til VG at faren har godkjent teksten i boken og visste om Berges TV-opptreden.

Stig-André Berge har ikke besvart VGs henvendelser.