KLAR TIL DYST: Prinsesse Märtha Louise debuterer i totalisatorløp på Bjerke Travbane lørdag kl. 14.52. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Prinsessen i totoløp

SPORT 2018-09-07T07:47:39Z

Prinsesse Märtha Louise skal kjøre sitt første totalisatorløp og vil få mye av oppmerksomheten tross V75-finaler og gulljackpot.



Publisert: 07.09.18 09:47 Oppdatert: 07.09.18 10:03

Prinsessen skal kjøre Kick Off Classic, som hun også kjørte i prøveløpet, i dagens fjerde løp. Oppgjøret er satt utenfor V75- og V5-rammen.

– Kick Off Classic har veldig fine forutsetninger. Og satser prinsessen offensivt direkte, skal hun ha en god sjanse. Velger du å spille på ekvipasjen, vil du nok få cirka to ganger igjen for innsatsen i vinnerspillet, tror Anders Olsbu, VGs travekspert.

Her er VGs tipslinje til løpet, hvor du kan spille Vinner, Plass, Tvilling og Trippel:

4. løp: (1609ma) Kick Off Classic (2) - Uendy Z.S. (3) - Önas Julius (4) Outs.: Raleigh (1)

Her kan du spille på prinsessen.

Norsk Rikstoto dobler for øvrig syverpotten i denne gulljackpot-omgangen, hvor Olsbu bankertipper både Brenne Blissi og Code Bon.

– Brenne Blissi møter billig motstand i hoppecupfinalen og bør runde alle tross 60 meter tillegg. Brenne-traveren har vunnet fire av sine fem siste starter. I NM for hopper tredje sist ble hun kraftig hindret og var unnskyldt, informerer Olsbu.

Code Bon har en like god vinnersjanse.

– Code Bon er en traver utenom det vanlige. Geir Vegard Gundersen-traveren står ytterst bak vingen, men er råsterk og kan gjøre grovjobben selv. Om han skulle havne utvendig for leder, spiller ikke det noen rolle. Feilfritt er nok den kapable 6-åringen en vinner, sier traveksperten.

Dagens banker

Brenne Blissi (V75-5) møter hester hun pleier å slå. Uten uhell runder hun normalt alle igjen.

Dagens luring

T.B.'s Trøllgutt (V75-2) ble fjerde med galopp i løpet Bossum Faksen vant sist og skal ikke avskrives.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1512 kroner

V75-1 (2100ma)

8 ANNIE'S BOY

4 REVENUE LAVEC

9 RED BAR

7 ROYAL BABY

1 DAY U.S.

5 Skylander Hill

12 C.C. Nosto

3 Sander Invalley

6 Make Me

—————————-

10 Mira Star M.

11 Delamain

Løpet

Flere med vinnersjanse i bronsedivisjonsfinalen.

Favoritten

Annie's Boy feilet stort innledningsvis i V75 i et NM-løp for de stallansatte i Bergen sist. Var suveren i de to foregående startene. Halle-traveren står langt ute på vingen, men er sterk og kan gjøre grovjobben selv. Feilfritt kan han absolutt vinne.

Outsiderne

Red Bar sto på flott til annen bak smygkjørte Bestbyarsenal etter en tøff åpning sist. Var klart slått av Annie's Boy nest sist, men det var første gang ut etter litt pause. Kan få et fint løp og er aktuell blant de tre med klaff.

Luringen

Revenue Lavec fullførte flott til fjerde bak gode Rapide Frecel, Laser Tile og Falcon Dragon til tross for tredjespor de første 400 meterne. Var dog klart slått. Vallaken er lynrask fra start og kan sikte inn føringen. Er nok best med ryggløp over full distanse, men jeg ser ikke bort i fra at de vil sitte foran nå. Om ikke passeringstidene blir for tøffe, kan det muligens holde inn.

Startsiden

Revenue Lavec er meget bra fra start og sikter trolig inn føringen.

V75-2 (2100ma)

10 BOSSUM FAKSEN

11 MAGNUMS OTHELLO

6 T.B.'S TRØLLGUTT

12 LANGLANDS ODIN

—————————-

4 Brenne Balder

8 Rolf Martin

2 Rådim Faksen

5 Vik Jet

9 Valle Max

3 Spikfaks

7 Tekno Teddy

1 Hauan Hera

Løpet

Fire hester peker seg ut i grunncupfinalen.

Favoritten

Bossum Faksen kontret ut smygkjørte Høvding Jaros oppunder mål sist og vant knepent. Med det løpet i kroppen etter to måneders pause, kan han ventes ytterligere forbedret. Mjølnerød-traveren, som har vunnet 13 av 22 løp hittil i karrieren, skal regnes i striden feilfritt.

Outsiderne

Magnums Othello er også en vinnerhest av rang. På 20 forsøk har han kun tapt fire ganger. Tjomsland-traveren møter stadig tøffere motstand, men vokser med oppgavene. Kan vinne igjen.

Luringen

T.B.'s Trøllgutt feilet på startsiden sist, men avsluttet bra til fjerde i løpet Bossum Faksen vant. 6-åringen kan være litt variabel i prestasjonene, men på sitt beste er han god nok til å kjempe helt i toppen.

Startsiden

Rådim Faksen, Vik Jet, T.B.'s Trøllgutt og Tekno Teddy er alle gode fra start, om det laddes.



V75-3 (2100ma)

10 L'AMOUR BONANZA

3 NEXT GAME

7 DRACO BRAZ MINTO

11 Ark Born As Twin

—————————-

4 Royal Winner

12 Roi du Monde

6 Tequila Lind

5 Caesar Va Bene

2 Shootthesun

9 Satori K. Divic

8 Canadian Ensign O.S.

1 Zenit Zofia

Løpet

Tre-fire hester peker seg litt ut i grunndivisjonsfinalen.

Favoritten

L'Amour Bonanza har vært veldig god og har vunnet hele seks av elleve løp. Har trukket bakspor igjen, men det har han vist ved flere anledninger at han takler. Uten galopp og posisjonstrøbbel, skal han regnes med en god sjanse igjen. Sist var han helt overlegen foran Shootthesun og Royal Winner. Gangen før knep han seieren fra Gogo Hall.

Outsiderne

Draco Braz Minto har stabilisert seg mye og har vunnet tre av sine fire siste starter. Alle seirene er blitt tatt fra tet. Har et par raske på innsiden og risikerer å måtte gå utvendig. Men selv derfra kan Hamre-traveren ende blant de tre.

Luringen

Next Game avsluttet bra til femte i en Derby-kvalifisering Zelov vant. Tok en sterk og solid seier fra dødnes nest sist. Vallaken er rask fra start og kan fort stikke til tet. Holder Lundstrøm Wolden-traveren seg rolig og passeringstidene ikke blir for tøffe, kan han muligens holde unna.

Startsiden

Next Game tar trolig føringen om kusken vil, selv om Shoothesun på innsiden er kjapp.



V75-4 (2100ma)

8 AIDA MAE

2 DREAMY QUEEN

10 NORA NOARK

—————————-

11 Karamel Hill

1 J.T.'s Moneypenny

4 Daarling Am

9 What You Want

12 Chere

6 Winning Mistress

5 A. Priori

Løpet

Fire hester kan rekke i denne hoppedivisjonsfinalen.

Favoritten

Aida Mae har stabilisert seg mye og går gode løp hver gang. Sist fikk hun en tøff tur i dødens i en hoppe-Derby-kvalifisering, hvor Gaga B.R. vant. Hun mistet Derby-billetten til Miracle Tile på streken da. Tok en sterk seier fra samme posisjon foran medsmygende Karamel Hill nest sist. Står sjanseartet til ytterst på vingen, selv om hun er strøket inn et spor. Men hun tåler å gjøre en del selv og kan vinne på ny.

Outsiderne

Nora Noark kommer ut etter to måneders pause, men skal være godt forberedt. Slo Dreamy Queen i sin nest siste start og skal ikke avskrives om det klaffer fra baksporet.

Luringen

Dreamy Queen avsluttet solid fra køen sist, men kom akkurat for sent til å slå Cool Canadian. Gangen før overtok hun etter 500 meter og kontret ut gode Luxury Tile oppunder mål. Har endelig fått et bra spor og skal regnes i striden feilfritt.

Startsiden

Avenue Boulevard kan ta teten.



V75-5 (2120mv)

12 BRENNE BLISSI

—————————-

2 Mailund Jerva

1 Eigelands Rebecca

9 Løkki Flaksa

11 Arvesølv

10 Trons Torila

13 Tangen Tia

4 Ruskeli Blesa

7 Homme Hera

8 Kap Tilly

3 Neseldi

5 Fjord Jerka

6 Drill Rosa

Løpet

Brenne Blissi vinner normalt hoppecupfinalen.

Favoritten

Brenne Blissi har vært meget bra i det siste og har vunnet fire av sine fem siste starter. Ble kraftig hindret i NM for hopper nest sist og var unnskyldt. Har slått disse hestene enkelt før og gjør det trolig igjen.

Outsiderne

Eigelands Rebecca står spennende til alene på strek. Feilfritt er hun trippelaktuell.

Luringen

Mailund Jerva har feilet bort topplasseringer i sine to siste starter. Tapte kun for Brenne Blissi tredje sist. Kan bli toer igjen.

Startsiden

Eigelands Rebecca naturlig nok til tet.

V75-6 (2100ma)

8 CODE BON

—————————-

10 Floris Baldwin

7 American Cheque

4 Allaway G.T.

1 Thai Profit

3 Joe Hoo Lee

6 Kicking Classic

9 Etna B.R.

11 Lobster's Sam

12 Ulisse Kronos

2 Canadian Rolls

5 Creek's Brave

Løpet

Code Bon vinner trolig Karsten Buers æresløp, sølvdivisjonsfinalen.

Favoritten

Code Bon gikk et sterkt løp til annen etter drøye sisterunden i dødens på Åby sist. Var helt overlegen foran Etna B.R. og American Cheque nest sist på sterke 1.11,6, etter to måneders pause. Selv fra dødens kan han vinne dette.

Outsiderne

American Cheque vant greit fra dødens sist, men var klart slått av Code Bos sist de møttes. Trippelaktuell med klaff, men sporet er sjanseartet.

Luringen

Floris Baldwin var meget tapper fra tet tross en 1.08,7-åpning sist og tapte kun for elitehesten Photo Lavec. Trond Anderssen-traveren kan bli toer igjen.

Startsiden

De fire innerste er kjappe fra start. De to innerste skal nok ha rygg. Code Bon skal kjøres offensivt innledningsvis.



V75-7 (2100ma)

8 GARLI MOE GARLIN

12 VALLE MATTIS

7 VETLE PETTER

10 BRÅTNESFAKS

9 Eidshaugdjerven

5 Tyri Loke

2 Frøyu Petter

—————————-

6 Myhreng Brage

3 Alsaker Pumbaa

4 Sprett Odin

11 Alsaker Torres

1 Ingerø Mari

Løpet

Fem hester peker seg ut i kaldblodscupfinalen, men jeg tar med et par til.

Favoritten:

Garli Moe Garlin har vært god til to strake seirer fra tet. Vallaken står ytterst på vingen, men sitter trolig tidlig i tet igjen. Full distanse er nok ingen fordel, men viser han seg fra sin beste side, kan han lede lenge, muligens helt inn.

Outsiderne

Valle Mattis feilet innledningsvis sist, men kom råsterkt tilbake til seier og står faktisk 20 m bedre til nå. Tapte klart for Garli Moe Garlin nest sist, men fikk en tung tur i tredjespor og dødens da. Det kan bli en tøff reise fra spor tolv, men Moen-traveren har vist at han står for det og må med.

Luringen

Eidshaugdjerven går gode løp hver gang. Har ikke blitt kjørt maksimalt i sine to siste starter med tanke på dette løpet. Var solid toer bak Vetle Petter tredje sist tross litt hinder på siste bortre. Står til for en fin reise, og med tempo over forestillingen, stiger sjansene.

Startsiden

Myhreng Brage, Tyri Loke, Alsaker Pumbaa og Frøyu Petter kan alle løse bra, men de slipper nok uansett til lynraske Garli Moe Garlin.



NØKKELKUSKEN:

Navn: Geir Vegard Gundersen

Alder: 43 år

Antall seirer i år: 18

Antall seirer totalt: 2.625

Storhelg på gang for GV

Stall Geir Vegard Gundersen seler ut hele åtte finalister i søndagens klasseløpsfest på Bjerke. I lørdagens V75-vorspiel tror han på Bråtnesfaks som mulig vinner i finalen – og Code Bon, som kuskes av sønnen Magnus, som mulig banker i V75-6.

V75-1: - Den beste hesten står i det dårligste sporet. Men Annie’s Boy er så god at det likevel kan gå. Det meste skar seg i Bergen sist. Revenue Lavec har toppform og blir ikke enkel å tukte om han får tet. Royal Baby og Make Me har begge kapasitet og fart nok i beina.

V75-2: - Han gjorde et sterkt seiersløp etter pause sist, Bossum Faksen. Kan vinne igjen selv fra bakspor. Der står også Tjomsland-duoen Magnums Othello og Langlands Odin. Den det klaffer best for av de tre, er fort vinneren.

V75-3: - L’Amour Bonanza har gått to sterke seiersløp på rad, sist fra samme utgangsposisjon som nå. Får tipset foran Next Game som har toppform og som kan bli vanskelig å ta ned fra tet. Royal Winner går fine løp hele tiden og er med der fremme med klaff.

V75-4: - Hun står så vanskelig til at det kreves tempo for at Aida Mae skal vinne. Men hun er så god at hun kan greie det. Dreamy Queen har toppform og står for en gangs skyld i et bra spor. Nora Noark har et høyt toppnivå og blir skummel om det løser seg bakfra. Avenue Boulevard er heller ikke ufarlig.

V75-5: - Hun er i toppform, Brenne Blissi, og slipper de tøffeste hoppene her. En vinner uten uhell. Banker.

V75-6: - Jeg tror sønnen min, Magnus, vinner med stallhesten Code Bon. Leverte et kanonløp sist, og det blir satset offensivt. En god sjanse. Hesten å slå, tror jeg blir Floris Baldwin, som var sterk toer i eliten sist.

V75-7: - Valle Mattis var strålende til seier tross galopp sist. Klaffer det litt bakfra, tror jeg Magnus kan vinne igjen. Men det er flere bra imot. Vetle Petter har vunnet fem løp i år og kjøres offensivt. Det samme gjør Garli Moe Garlin, som normalt piler til tet. Selv kjører jeg Bråtnesfaks, som har vært uheldig i det siste, men som har form og kapasitet til å kjempe om seieren.