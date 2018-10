Northug blir avskrevet: – Tviler på om han er i stand til å komme tilbake

MOLDE (VG) Det er drøye seks uker til sesongstart. Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli avskriver Petter Northug (32) på nesten alt.

Det er 1311 dager siden Petter Northug ble VM-konge av Falun med fire VM-gull. Så kom en sesong med gode resultater (ni pallplasser). Så ble det tungt.

Overtrening . Sykdom. Han gikk bare to VM-distanser på friplass som tittelforsvarer i 2017. Vraking til Tour de Ski. Det tok fyr da han ble vraket til verdenscupåpningen i Ruka i fjor. Vraking til OL .

I april var han tilbake på landslaget . Men denne sesongen har også vært trøblete etter en treningssmell på Tenerife i sommer, og forfall til samlinger på grunn av sykdom.

Han forteller selv at han skulle ønske det var 20 uker til sesongstart.

Trenger å lykkes nå

Nå er han på landslagssamling i Molde. Han møtte pressen i 16 minutter tirsdag ettermiddag.

– Du har hatt to sesonger med nedturer. Ser du for deg at du må lykkes denne sesongen? spør VG.

– Jeg håper jeg lykkes. Jeg tror jeg trenger det selv og, for å få motivasjon, svarer Northug.

– Tror du det kan være ferdig, hvis du ikke lykkes nå?

– Det er vanskelig å si før man står der utpå våren, svarer Northug.

Landslagsløperne gikk 53 kilometer på rulleski tirsdag. Northug er tilbake på samling:

Han innrømmer også at han har tenkt at karrieren har vært over.

- Det er ingen selvfølge at kroppen skal svare på trening som før. Men når man kjenner antydning til at den er der, så er det iallfall motiverende å prøve, sier Northug.

Stiller spørsmål ved planen

Adresseavisens kommentator har fulgt langrenn i en årrekke. Det siste året som kommentator. Han tror ikke Northug kommer til å hevde seg på distanse. Da er det bare sprint igjen.

– Han virket defensiv. Jeg tror han er realist. Jeg er litt i tvil om han i det hele tatt tror han er i stand til å komme tilbake, sier Løfaldli til VG.

– Kan han klare å ta ett VM-gull?

– Etter denne seansen lurer jeg egentlig litt på hva slags plan han har. Jeg tror at sprint er det han planlegger og har mulighet til. Jeg tviler sterkt på at han kommer til å hevde seg på distanse, svarer Løfaldli.

NRKs ekspert Torgeir Bjørn er litt mer optimist på Northugs vegne.

– Dette er en ny utgave av Northug. Etter sviktende resultater passer det ikke å oppføre seg som han gjorde på sitt beste sesong etter sesong. En mer ydmyk Northug passer bedre, sier Bjørn til VG.

Northug er kaldest i hodet

Det er hodet til Northug som gir Bjørn troen på nye seirer.

– Jeg vil ikke avskrive Northug nå heller, fordi han har en mental kapasitet til å avgjøre store konkurranser. Han er bedre enn alle andre til å være kaldest i hodet i avgjørende situasjoner. Han hadde vært den perfekte mann til å ta det avgjørende straffesparket i VM. Den ferdigheten har han ikke mistet, sier Bjørn.

Petter Northug har gitt opp rollen som ankermann:

Northug gikk Norge inn til fem VM-gull på stafett som ankermann på rad. Han har tatt 13 VM-gull og to OL-gull.

Tidligere kunne han selv velge hvilke distanser han ville gå. Nå er situasjonen en annen. Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger kom hjem fra OL med individuelle gull i februar.

– Det Petter sa først er realistisk, da han snakket om hvor tøft det er bare å komme på laget, sier Løfaldli.

Trenger tid

32-åringen tror han trenger god tid på å kvalifisere seg til VM i Seefeld i februar.

– Jeg er ikke kvalifisert til VM før nyttår, sier Northug.

Det ble åpenbart et hett møte med pressen for Northug. Mot slutten av seansen svettet han voldsomt. Men da kom også smilet.

– Jeg har vært i badstua, sier Northug.

Han håper å gå sprinten og et distanserenn under den nasjonale åpningen på Beitostølen.

– Jeg håper å gå et bra skirenn før jul som viser at jeg er på rett vei, sier Northug.

Bjørn er enig med Løfaldli i at sprint er Northugs sterkeste kort. Han mener 32-åringen må trene uten avbrekk resten av høsten og forvinteren for å vinne distanserenn.

– Northug er blitt et mer og mer et usikkert kort. Men jeg tror det er mulig. Presterer han vekkes selvtilliten, sier Bjørn.

Northug stilte til start i et verdenscuprenn forrige sesong, da ble han nummer 32 på sprintprologen i Lillehammer.