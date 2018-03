HESTE-INTERESSERT: Bjørn Rune Gjelsten sammen med Bjørn Dæhlie under Oslo Horse Show sist høst. Foto: Roger Svalsrod

Gjelsten nøyer seg ikke med Molde: Gir 5 mill til hestesporten

Publisert: 23.03.18 12:08

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-23T11:08:46Z

Bjørn Rune Gjelsten (61) fortsetter satsingen på Molde sammen med Kjell Inge Røkke. Men nå rir han bokstavelig talt to hester. En gave på fem mill. kroner til et anlegg med internasjonale mål i Lier er bare en del av hans satsing på hest.

Datteren Ingrid (16) er et stort sprangridningstalent, og det har knyttet Gjelsten til hestesporten.

Gjelsten har kjøpt hester for millioner de siste årene og har også bidratt sterkt til at Norge nå har et lag i hestesportens «Formel1».

– Alt skjer i samarbeid med Gulliksen-familien, som har lange tradisjoner i sporten, sier Bjørn Rune Gjelsten til VG.

Med den store pengegaven fra Bjørn Rune Gjelsten ruster nå Drammen og Omegn Rideklubb opp sitt anlegg på Linnesvollen i Lier kommune for seks millioner kroner. Norges Rytterforbund skal spytte inn den siste millionen.

– Jeg setter pris på at forbundet bidrar. Det er motiverende for meg, sier Gjelsten, som er kjent for at hvis han først går inn for noe, så gjør han det 100 prosent.

– Jeg håper at dette vil løfte sporten. Norge har manglet fasiliteter til å bli tildelt og arrangere større stevner. Og vi er avhengig av å bli tildelt stevner for å bli invitert ut, sier Bjørn Rune Gjelsten.

– Klubben har lenge hatt ambisjoner om å heve standarden på banen, men har manglet økonomi til å gjøre det.

Gjelsten kan fortelle at banen blant annet har et avansert vanningssystem i bakken. Banen blir altså vannet nedenfra, og det sparer mye vann.

Rytterpresident Tore Sannum sier at gaven er «fantastisk».

– Det finnes altså generøse personer som vil gi en betingelsesløs gave til et av våre idrettslag - med ønsket om at idretten vår skal få bedre vilkår.

– Dette vil tiltrekke internasjonale deltakere, som igjen gjør at våre ryttere og tekniske personell får internasjonal erfaring her hjemme. Det betyr mye. Vi sette stor pris på denne gaven.

Bjørn Rune Gjelsten svarer «ganske mange» når vi spør hvor mange spranghester han eier. Dette er et samarbeid med Geir Gulliksen og hans sønn Johan Sebastian og datteren Victoria. Johan Sebastian Gulliksen rir en av de Gjelsten-eide hestene.

– Jeg visste ikke så mye om hestesport før, men det er en stooor internasjonal sport. Jeg trodde jeg drev med noe stort da jeg gikk langrenn, men hestesporten er virkelig stor internasjonalt, sier Gjelsten.

Gaven til rideklubben i Lier skal brukes til en helt ny ridebane med internasjonal standard, en ny oppvarmingsbane og et nytt funksjonærbygg for dommere og sekretariat.

– Vinteren er tøff, men målet er at det skal stå klart i slutten av april. Allerede i år skal det være nordisk mesterskap der, forteller Bjørn Rune Gjelsten til VG.

Norges Rytterforbund er det 12. største særforbundet i Norges Idrettsforbund. De har 32 500 medlemmer, 358 klubber - og hvert år arrangeres det rundt 900 stevner.

PS: Ifølge Kapitals liste over Norges 400 rikeste er Bjørn Rune Gjelsten god for 8,5 milliarder kroner. Med det er han topp 20.

Denne artikkelen handler om Hest

Bjørn Rune Gjelsten