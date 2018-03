I FARTA: Fredrik Randsborg ble kåret til den beste spilleren sist sesong. Han var ikke med da det norske landslaget spilte VM i slutten av januar. Foto: Even Lübeck, VG

24-åring er en av Norges beste bandyspillere – valgte jobben foran VM

Publisert: 08.03.18 15:31 Oppdatert: 08.03.18 17:10

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-08T16:05:33Z

Fredrik Randsborg (24) er en av Norges beste bandyspillere og har fått flere tilbud fra toppklubber i Sverige. Likevel takket han nei til vinterens VM - for å prioritere advokatjobben.

– Ja, det er en prosjektbasert jobb, og jeg fikk mulighet til å jobbe på noen prosjekter jeg syntes var veldig spennende. Da passet det ikke så bra å være borte ti dager i Russland.

Fredrik Randsborg er utdannet jurist og har fått jobb i et Norges største advokatfirmaer – Wiersholm. I tillegg er han en av Norges beste bandyspillere, og siden han debuterte for A-laget til Stabæk som 17-åring, har han spilt NM-finale for klubben de siste syv sesongene på rad. Nå skal han spille sin åttende NM-finale på lørdag mot Solberg.

Men da Norges bandylandslag dro til Russland for å spille VM i slutten av januar, ble Randsborg, som ble kåret til årets beste Eliteserie-spiller i 2016/17-sesongen, hjemme.

– Jeg er fortsatt ganske ny i jobben. Det er mye kult som skjer, og jeg vil være med på mest mulig. Det å være med i VM er en stor opplevelse, og eneste gangen man føler seg litt som bandyproff, men akkurat nå passet det ikke så bra, selv om jobben syntes det er kult at jeg spiller bandy og vil legge til rette for det, sier Randsborg.

Han begynte i jobben etter sommeren, da mastergraden var fullført på Universitetet i Oslo.

Fakta Bandyhaller: Sverige: 15 haller Russland: Seks haller Norge: Én hall (Vikingskipet) For paradokset er jo at verdens første innendørs bandyhall, den kom i Norge i 1992 – «Vikingskipet». Men mens svenske klubber snart har krav om innendørs hall for å få eliteserielisens, så har det blitt med den ene i Norge.

Interesse fra storklubber

Randsborg debuterte på A-laget til Stabæk da han var 19 år. Da fikk han tilbud fra en av de beste klubbene i Sverige, Sandvikens AIK, som har vunnet ni SM-gull og som har flere av verdens beste bandyspillere i stallen. Selv om han måtte gå runder i tenkeboksen, valgte Randsborg til slutt å bli i Stabæk.

–Jeg har stort sett fått tilbud fra Sverige etter hver sesong siden jeg var 18, men det er vanskelig å si hvor konkret alt har vært. Men da Sandviken tok kontakt, da tenkte jeg skikkelig på det. Likevel følte jeg at det var litt tidlig, for jeg var jo ikke helt etablert i Stabæk engang.

I klubbhuset til Stabæk bandy står kongepokalene i skap rundt om i hele bygget, og det henger flere bilder av tidligere årganger som har vunnet NM-gull. Klubben er den mestvinnende i Norge med hele 22 NM-titler, og på lørdag jakter de sin 23. tittel.

De har vunnet elleve gull siden 2000, men får en tøff oppgave når de møter Solberg. Solberg slo Stabæk to ganger i grunnserien, og er det eneste laget Stabæk har tapt to ganger for denne sesongen.

Store lønnsforskjeller

Det er veldig uvanlig for norske bandyspillere å tjene noe som helst på å spille bandy – selv om de trener og spiller kamper opptil fem ganger i uken gjennom store deler av året.

– Det er ikke unikt for bandysporten at det er lite penger. Etter hvert blir det andre ting som blir viktigere, men jeg har vært heldig som kunne studere i Oslo og spille ved siden av. Vil man til Bergen eller Trondheim, så blir det vanskelig å spille bandy ved siden av studiene. Da må man velge litt. Bandyen er veldig sentrert rundt Oslo, mens en sport som fotball finner man overalt, sier Randsborg.

Han tar seg en liten pause, før han fortsetter:

– Jeg har hele tiden tenkt at det er advokatyrket jeg sikter mot. Det kommer en tid for alt, og nå går jobben foran. Det er den største motivasjonen for meg nå, og i tillegg er det begrenset hvor mye bedre jeg kan bli i bandy.

I Sverige er det vanlig å tjene penger som bandyspiller, samtidig som de ofte har en deltidsjobb ved siden av.

Lite publikumsvennlig?

Med andre ord – forskjellene er store fra land til land. Og der det er flere bandyhaller og idretten er en helårsidrett i land som Sverige og Russland, må norske lag trene i hockeyhaller når det ikke er is ute.

Da Norge møtte Russland til åpningskamp i VM i februar i Russland, var det nesten utsolgt. Russland vant 15–1 over Norge foran 9432 tilskuere. Det var faktisk flere på Russlands kamp mot Norge, enn det var på finalen mellom Russland og Sverige (8967 tilskuere).

Klubben som en gang var interessert i Randsborg, Sandviken, trakk 2158 tilskuere til semifinaletapet hjemme for Hammarby tirsdag. Til sammenligning var det bare rundt 100 tilskuere da Stabæk slo Ullern i den tredje semifinalen i sluttspillet, da Bærumsklubben sikret seg finaleplass.

– Vi har en jobb å gjøre med å promotere bandyen. Selv om bandy er en nisjesport, er det andre nisjeidretter som får til den biten bedre. Der har vi en del å hente. Men det er en publikumsvennlig sport med mye fart og mye som skjer.

– Og hva han du å si til de som mener bandy er en lite publikumsvennlig idrett på grunn av den lille, rosa ballen?

– Da får de begynne å følge med, for dét greier man!