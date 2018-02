AKTUELL: Kristine Kvasnes kan vinne både med Rainbow Bonanza og Bandit A.P. Førstnevnte blir VGs hovedbanker. Foto: Even Elvenes, Equus Media

Kveldens travtips: Tre bankerkandidater i V76

Publisert: 28.02.18 10:55

SPORT 2018-02-28T09:55:12Z

Rainbow Bonanza, Normandie Royal og Vesle Sjur er alle aktuelle bankerkandidater denne superonsdagen, hvor det venter drøye 800 000 kroner ekstra i syverpotten.

VGs travekspert, Anders Olsbu lar de to førstnevnte stå ugarderte.

– Rainbow Bonanza montédebuterer, men har vært veldig god og har vunnet syv av sine ti siste starter. Han står perfekt til med dyktige Kvasnes på ryggen. Normandie Royal har vunnet tre av sine fire siste starter og kan meget vel vinne igjen, mener Olsbu.

Han tror også at Vesle Sjur kan ta en meget etterlengtet seier.

– Vesle Sjur har ikke vunnet et totoløp siden 2010, men var sensasjonell toer i Laumb-løpet i helgen. Motstanden for 13-åringen er langt enklere nå, sier Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Rainbow Bonanza (V76-1) har perfekte forutsetninger og kan vinne direkte i sin montédebut.

Dagens luring:

Linnstjernen (V76-3) er milevis bedre enn raden. Har vært god i sine to starter etter pause. I Bjørn Larsen-regi nå.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30.

Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 120 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1050 kroner

V76-1 (2100ma)

3 RAINBOW BONANZA

———————————-

8 Spicy Challenger

6 J.C. Royale

10 Sweet'n Sour Akema

4 Talk That Talk

5 Lucky Bullet

7 Quite Fast

1 Asafa

2 Quintero

Løpet:

Jeg tar sjansen på å la Rainbow Bonanza stå ugardert i dette travrittet.

Favoritten:

Rainbow Bonanza ble radikalt forbedret etter å ha kommet i Kristian Skulleruds varetekt. Vallaken er ubeseiret på sine tre starter i år og har vunnet fire av sine fem siste løp. På sine ti siste starter har han kun tapt tre ganger. 6-åringen montédebuterer uten å ha gått montéprøveløp, men Skullerud har gjort det bra med montéhester tidligere. Og når mangeårig landschampion Kristine Kvasnes sitter på ryggen, tror jeg det kan være snakk om en vinner på direkten.

Outsiderne:

J.C. Royal har ikke startet siden i fjor høst, men har trent bra i hele vinter. I sitt siste travritt avsluttet han flott til annen bak Willgo. Er formen på plass, kan han fort ende på trippelen, tross nesten fem måneders løpsopphold.

Luringen:

Spicy Challenger har i likhet med favoritten ikke gått montéprøveløp, noe som gjør det noe mer usikkert. Men han har trent fint under sal. Hamre-traveren har vært litt variabel i prestasjonene, men er veldig god på sitt beste. En typisk outsider.

Startsiden:

Rainbow Bonanza er lynrask bak bilen i vanlige travløp. Jeg ser ikke bort i fra at han sikter inn føringen i dette travrittet også.



Fakta Trav direkte på trav.vg.no Alle dager: 5+ Tirsdager: Lunsjtrav fra kl. 13.10 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager: Lunsjtrav fra kl. 13.10 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V76-2 (1609ma)

3 OPSETH SARVVIS

5 SKAUGA RASKEN

6 MYKLEJENTA KARIN

8 TORIVINNA

2 Magnums Mocca

———————————-

11 Erga Fanten

9 Romhus Gulle

12 Helt Konge

10 Vetla Vinna

4 Troll Ronja

1 Sør Rigo

Løpet:

Jeg prøver fem hester i dette noe åpne løpet.

Favoritten:

Opseth Sarvvis kommer ut etter pause, men rapporteres fin i trening. I fjor var han på trippelen i halvparten av sine ti starter. Står fint til spormessig og møter overkommelig selskap. Jeg blir ikke overrasket om han vinner på direkten.

Outsiderne:

Skauga Rasken avsluttet bra i kulissene sist i et V75-løp Lykkje Birk vant foran Moe Tyr. Møter ingen av deres kaliber her. Gangen før avsluttet han bra til tredje, også det i et løp Lykkje Birk seiret i. Tredje sist knep han seieren fra Gonagas Rebell. 6-åringen møter langt enklere lag enn vanlig og klaffer det bare litt med posisjonene, kan han meget vel gå til topps.

Luringen:

Torivinna sto på flott sist til annen bak Krovar, som hadde vært en soleklar banker i dette feltet. Men Torivinna har ennå ikke vunnet på 33 forsøk og er ikke lett å sveive inn på bestilling. Et spor ytterst på vingen, selv om hun er strøket inn ett hakk, er også sjanseartet. Men hun er kjapp fra start, og skulle det klaffe med en snill reise, er det ikke helt umulig.

Startsiden:

Opseth Sarvvis, Troll Ronja og Torivinna kan alle løse bra fra start.



V76-3 (2100ma)

3 KOLBU JONATAN

8 HVALSTAD ODIN

5 TYRI LOKE

4 REMSPIK

10 LINNSTJERNEN

2 Sprett Odin

———————————-

7 Høvding Jaros

6 Mintor

1 Melbyjerven

9 Eld Grim

Løpet:

Jeg ser fem-seks hester med vinnersjanse.

Favoritten:

Kolbu Jonatan får et knepent tips, mest med tanke på sportrekningen. Sist sto han på godkjent til femte fra fjerde utvendig, etter å ha angrepet på siste bortre. Nest sist feilet han stort på startsiden. Tredje og fjerde sist vant han greit fra tet. Er flink fra start, og skulle han klare å komme foran, stiger sjansene. Skal uansett regnes blant de tre.

Outsiderne:

Hvalstad Odin avsluttet flott til tredje bak Vetle Petter og ledende Skogli Viktor sist. Ga seg nest sist etter å ha fått hardt trykk den første runden. Tredje sist avsluttet han flott etter hinder til seier i V75. Stenberg-traveren er litt variabel i prestasjonene, men er god nok på sitt beste. Sporet er sjanseartet, men med posisjonsklaff kan det gå veien.

Luringen:

Linnstjernen er milevis bedre enn raden. Sist feilet han bort en mulig tredjeplass i et løp Torvald vant foran Vetle Petter tross en tøff tur i dødens. Nest sist, første gang ut etter pause, feilet han to ganger, men kom sterkt tilbake til sjette i et løp Kolbu Jonatan vant. Nå kommer han ut i Bjørn Larsen-regi og kan være ytterligere forbedret. Feilfritt og på sitt beste skal han regnes i striden.

Startsiden:

Alle i første rekke utenom Melbyjerven og Remspik kan trolig være med i tetkjøringen. Muligens Mintor først til tet, for siden å slippe til en av de bedre.



V76-4 (2100ma)

9 EXCITING CHIP

2 BANDIT A.P.

———————————-

1 Scandolara

4 All Reasons

8 Catherine's Chic

6 From Macarena

5 Chill Out Joe

3 Back On Line

7 She's In Love

10 August Stensbæk

11 Tedo O.K.

12 Fresh Fiona M.E.

Løpet:

Jeg synes to hester peker seg ut i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

Exciting Chip har vært meget bra. Har vunnet fem av syv starter og har aldri vært utenfor trippelen. Har vunnet tross tunge reiser i sine to siste starter og tåler å gjøre grovjobben selv. Står til for et fint løp og kan meget vel vinne igjen.

Outsiderne:

Scandolara er litt variabel i prestasjonene, men avsluttet flott til annen bak Exciting Chip sist. Er bra fra start og står til for et fint løp. Skal regnes blant de tre og er en av mange trippelaktuelle.

Luringen:

Bandit A.P. jakter sin tredje strake seirer. Sist vant han veldig lett. Tapte for Exciting Chip tredje sist, men da satt hun fast i det lengste. Raaum-traveren har vunnet sportrekningen og er aktuell på ny.

Startsiden:

Alle de seks innerste bak bilen kan åpne bra. En noe åpen startside.



V76-5 (2100ma)

8 ULLA DEL RONCO

4 HAZIL BOKO

5 GUNNY PRINCESS E.

1 MIXED ZONE

6 KNIGHT CLASSIC

11 LAKESIDE CASSIE

7 Catherine's Camaro

———————————-

2 Tres Bien I.T.

3 From A Key

Løpet:

Jeg ser syv hester med vinnersjanse i dette varmblodsoppgjøret, hvor tre av de fire hestene i bakspor, er strøket.

Favoritten:

Ulla del Ronco er litt variabel i prestasjonene, men er veldig god på sitt beste. Sist på Åby ble hun hindret mot siste sving og fikk veldig langt frem. Men hun sto på fint til sjette. Skuffet nest sist, men var veldig god fra dødens i de to foregående løpene til henholdsvis første og annen. Viser hun seg fra sin beste side kan hun vinne, selv fra dødens.

Outsiderne:

Hazil Boko har feilet seg bort i tre av sine fire siste starter, men treneren mener at han ikke skal være usikker. Sist han gikk feilfritt, tredje sist, vant han lett. Feilfritt og på sitt beste er han god nok.

Luringen:

Mixed Zone var suveren fra tet sist. Har trukket et perfekt spor og er normalt sikret en fin reise. Kan bli overflydd, men kan være aktuell om det løser seg.

Startsiden:

Gunny Princess E. er kjapp fra start og kan ta føringen, men både Hazil Boko og Mixed Zone er flinke ut. From A Key er heller ingen sinke, men skal nok ha ryggløp.



V76-6 (2100ma)

3 VESLE SJUR

9 Stensvik Martin

4 Bravo Turbo

5 Eigelands Jokeren

11 Tante Ragnhild

———————————-

8 Stensvik Iver

10 Løkki Dino

2 Bokli Teddy

1 Ty Tinn

6 Viktor K.

7 Alm Kiwi

Løpet:

Vesle Sjur kan faktisk være et bankeralternativ.

Favoritten:

Vesle Sjur har ikke vunnet en totalisatorkjøring siden høsten 2010, da han vant Bjerkebanens stayerløp. Det året tjente han faktisk 100 000 kroner i fire av løpene sine. Totalt kjørte han inn 725 000 det året etter seks seirer og tre annen på 13 forsøk. Nesten åtte år senere er han tilbake på topp. Sist i Laumb i helgen ble han sensasjonell toer bak elitetraveren Ingbest. 13-åringen er muligens i sitt livs form. Med samme innsats som sist, dreier det seg fort om en vinner.

Outsiderne:

Stensvik Martin har vært god i sine to siste starter etter pause. Første gang ut vant han lett tross en knalltøff åpning. Sist svarte han opp gode Bråtnesfaks over full distanse. Kunne naturlig nok ikke stå i mot ham til slutt, men var solid toer. Om han ikke blir for hissig, kan han kjempe i toppen på ny.

Luringen:

Eigelands Jokeren skuffet etter pause sist, men kan være forbedret med det løpet i kroppen. Han er flink fra start og vokser en klasse om han skulle klare å komme seg foran.

Startsiden:

Noe åpent. Bokli Teddy, Bravo Turbo, Eigelands Jokeren, Viktor K., Alm Kiwi og Stensvik Iver kan alle løse fort. De to sistnevnte står imidlertid langt ute.



V76-7 (1609ma)

5 NORMANDIE ROYAL

———————————-

2 Freia Bonanza

10 Mc Vet

3 A Winner

9 Fender Boko

6 Vikens Beer Hunter

7 Revenue Lavec

4 Trespasser

8 Dahir Tariel

1 Columbus Sisu

12 Polar Rocky

Løpet:

Jeg lar Normandie Royal stå ugardert i V76-finalen.

Favoritten:

Normandie Royal tok en sterk seier fra dødens i V75 på Forus sist og har vært meget bra etter at hun ble frisk igjen. Husk at hun var helt overlegen i en hoppe-Kriterie-kvalifisering i fjor. Med posisjonsklaff kan hun absolutt vinne på ny.

Outsiderne:

Freia Bonanza er kjapp fra start og kjøres for tet, men flere er ute etter den posisjonen. Kan lede lenge om han kommer foran. Trives bra i front.

Luringen:

Mc Vet fløy fort mellom galoppene sist og vant lett fra tet gangen før. Feilfritt og om det blir kjøring i front, stiger sjansene.

Startsiden:

Alle i første rekke er kjappe om det laddes.