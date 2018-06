Pogba-lobb reddet Frankrike-premieren

Publisert: 16.06.18 13:53 Oppdatert: 16.06.18 14:19

SPORT 2018-06-16T11:53:08Z

(Frankrike-Australia 2–1) Antoine Griezmann fikk tamme franskmenn på bena da han scoret på straffe i andre omgang. Skjeggrike Mile Jediak brakte storfavoritten i knestående da han utlignet på straffe seks minutter senere - før Paul Pogba tuppet og lobbet inn Frankrikes seiersmål via en motstander og tverrliggeren 10 minutter før slutt.

Hva Samuel Umtiti (24) tenkte på da han på Maradona-vis strakte armen over hodet og stoppet ballen med hånda etter det australske innlegget mot Frankrikes keeper Hugo Lloris, er ikke godt å si.

Straffesparket var det imidlertid ingen tvil om. Dommer Andres Chuna pekte umiddelbart mot straffesparkmerket. I motsetning til da han - etter å ha «konsultert» videosystemet VAR - gjorde det noen minutter tidligere.

Og Antoine Griezmann (27) scoret kampens første mål fra straffesparkmerket i 57. spilleminutt.

Mile Jediak (33) gjorde heller ingen feil da han satte inn 1–1 i 62. minutt. Og det er synd å si at Paul Pogba (25) gjorde det da han sørget for tre poeng til Frankrike 18 minutter senere, selv om «lobben» - en såkalt tupp eller dupp - gikk via et australsk ben før ballen duppet ned bak bak Mathew Ryan.

Og bak målstreken - via tverrliggeren.

En og en

Fredag ble Portugals Cristiano Ronaldo (33) den fjerde spilleren i historien som har scoret mål i fire VM, etter brasilianske Pelé og tyskerne Uwe Seeler og Miroslav Klose.

Tim Cahill (38) kunne bli den femte , hvis Australias nederlandske trener Bert van Marwijk (66) hadde sluppet superveteranen (spilte VM 2006, 2010, 2014) ut på banen mot Frankrikes alle supermenn i premiere i Kazan lørdagh formiddag. Den sjansen fikk ikke Cahill, som spiller for klubblaget Millwall på liganivå to i England.

BØRS: Frankrike - Australia FRANKRIKE:

Hugo Lloris - 6

Benjamin Pavard - 4

Raphaël Varane - 5

Samuel Umtiti - 4

Lucas Hernández - 7 (Banens beste)

Corentin Tolisso - 4

N’Golo Kanté - 5

Paul Pogba - 6

Antoine Griezmann - 5

Kylian Mbappé - 5

Ousmane Dembélé - 4 Totalt: 55 AUSTRALIA:

Mathew Ryan - 5

Josh Risdon - 4

Trent Sainsbury - 5

Mark Milligan - 5

Aziz Behich - 4

Mathew Leckie - 5

Mile Jedinak - 6

Aaron Mooy - 5

Robbie Kruse - 6

Tom Rogic - 4

Andrew Nabbout - 4 Totalt: 53 Sjanser: 4–2

Terningkast på kampen: 4

Dommervurdering: 6

Dommerkommentar: Andres Cunha dømte en god kamp, selv om det ble mye oppstykket spill. Går inn i historiebøkene for bruken av VAR. Vurdert av Yngve Gjerde

Cahill, VMs fjerde eldste spiller, måtte se det unge og mildt sagt talentfulle mannskapet til trener Didier Deschamps (49) - som ledet Frankrike til nasjonens siste VM-triumf for 20 år siden som kaptein - skape en god målsjanse umiddelbart.

– Klarer deres glitrende individuelle spillere å fungere som kollektiv, da blir Frankrike sterke, var TV 2- ekspert Brede Hangelands vorspiel-kommentar.

De innfridde straks det første.

Kylian Mbappé (19), «den nye tieren» etter Zinedine Zidane og tidenes yngste franske VM-spiller, trippet frem på høyrekanten og satte ballen i nettveggen til venstre for Australias keeper Mathew Ryan. I femte spilleminutt prøvde Paul Pogba å skru et frispark mot venstre og i motsatt hjørne for Ryan.

Og så Antoine Griezmann. Sjette minutt. Skudd. Ryan reddet.

Ballen punkterte

Kollektivet var ikke like fremtredende. Slapt press uten ball, slapt forsvarsspill. Underdog Australia spente et frispark inn i franskmennenes 16-meterboks og keeper Hugo Lloris måtte - i sin 99. landskamp - ty til et tigersprang for å fiste ballen til corner ved sin venstre stolperot.

Første omgangs beste målsjanse.

Matchballen punkterte i 29. spilleminutt. Det er synd å si at de blå også gjorde det. Men Australia viste seg i alle fall fra sin beste side, i henhold til Bert van Marwijks «taktikk»: Vær dere selv.

Det vi si så tett og aggressivt som mulig over alt.

– De australske spillerne virker uanfektet av anledningen, mente TV 2-kommentator Kasper Wikestad etter 36 minutter.

– Det blir mye en og en for Frankrike, tilføyde Norges tidligere landslagskaptein Hangeland.

Så å si likt til pause: 0–0, ballkontroll så vidt i Frankrikes favør (52/48 prosent), pasningspresisjon 87/84 prosent (kilde: FIFA.com). Hva kunne Frankrike finne på etter pausen, og i hvilken grad hadde Bert van Marwijk, i sin femte kamp som Australia-sjef, klart å oppildne spillerne til å fortsette i samme gode spor?

Didier Deschamps satte Olivier Giroud i oppvarming, Griezmann dro seg gjennom Australias midtforsvar, fikk nesten ballen fra Paul Pogba, ble felt, dommeren mente «nei» - ingen felling og straffe - men blåste deretter av for å se på video (VAR): Straffe!

1–0 til Frankrike i 58. spilleminutt: Antoine Griezmann, ned i Mathew Ryans venstre hjørne. Men gleden var kortvarig for Les Bleus. Samuel Umtiti «reddet» med hånden, og Jemtiti reddet ett overraskende poeng til «down under»-Australia?

Nei, Manchester Uniteds elegante Paul Pogba levde opp til karakteristikken da han strakte benet og tåen frem, og ble matchvinner på typisk (elegant) fransk vis (via en motstanders ben).

PS! Australias neste kamp er mot Danmark i Samara 21. juni.