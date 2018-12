BETALER FOR MILA: Ole Bjørnsmoen Næss (27) må betale 6000 kroner i egenandel for å gå 10.000 meter i verdenscupen i Polen søndag. Bildet er fra NM i Stavanger for tre år siden. Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Norges skøyteløpere må betale egenandel for å gå verdenscupen i Polen

SPORT 2018-12-06T18:30:42Z

TOMASZÓW MAZOWIECKI (VG) Johann Jørgen Sæves (24) og fem andre norske skøyteløpere har sagt ja til å betale en egenandel på 6000 kroner hver for å kunne delta i verdenscupen her i Polen denne helgen.

Publisert: 06.12.18 19:30

Sprinteren har fått inn 34.000 kroner ved hjelp av en kronerulling som han startet før to de foregående verdenscupløpene i Japan. De skulle i utgangspunktet kostet ham 24.000 kroner. Men han var «heldig» og slapp med halvparten etter å ha blitt tatt ut til å gå en teamsprint for Norge.

– Det er kanskje litt urettferdig. Vi reiser jo som et lag, og så er det noen som sitter igjen med svarteper, sier Johann Jørgen Sæves med tanke på egenandel-ordningen til VG.

Her er egenandel-ordningen og Norges skøyteforbunds vedtak NSF skal tilstrebe å dekke kostnader ved deltagelse i EM, VM (senior) og World Cup (senior) i størst mulig

grad innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

NSF dekker alle kostnader for løpere som er personlig kvalifisert for deltagelse i A-gruppe i World Cup.

Sistnevnte gjelder også løpere som er tatt ut som en av tre løpere (ikke reserve) på lagtempo lag og lagsprint-lag.

For sesongen 2018/2019 gjelder følgende egenandeler ved deltagelse i verdenscup for senior: Verdenscup 1 og 2 (Asia): Kr 24.000,- (dekker flyreise fra/til Oslo og 14 oppholdsdøgn) Verdenscup 3 (Polen): Kr 6.000,- (dekker flyreise fra/til Oslo og 5 oppholdsdøgn) Verdenscup 4 (Heerenveen): Kr 6.000,- (dekker flyreise fra/til Oslo og 5 oppholdsdøgn) Verdenscup 5 (Hamar): Kr. 5.000,- (dekker flyreise fra/til Oslo og 5 oppholdsdøgn) Verdenscup 6 (Salt Lake City): Kr. 0,- For sesongen 2018/2019 gjelder følgende egenandeler ved deltagelse i mesterskap for senior: EM Sprint og Allround (Collalbo): Kr 4.000,- (dekker flyreise fra/til Oslo og 5 oppholdsdøgn) VM Enkeltdistanser (Inzell): Kr 4.000,- (dekker flyreise fra/til Oslo og 5 oppholdsdøgn) VM Allround (Calgary) Kr 8.000,- (dekker flyreise fra/til Oslo og 5 oppholdsdøgn) VM Sprint (Heerenveen) Kr 4.000,- (dekker flyreise fra/til Oslo og 5 oppholdsdøgn)

Han understreker at det betyr mye for ham at giverne åpenbart har tro på ham, selv om «de ikke vet hvem jeg er».

Norges Skøyteforbund har tatt ut 16 løpere – syv kvinner og ni menn – til sesongens tredje verdenscupløp i den nye ishallen i Tomaszów Mazowiecki 7. til 9. desember. Seks av dem er i utgangspunktet ikke kvalifisert for å konkurrere i de forskjellige distansene som A-gruppeløpere. Til verdenscupene i Japan var det fem.

B-gruppestatusen innebærer at Sæves, Ole Bjørnsmoen Næss, Sofie Karoline Haugen, Anne Gulbrandsen, Martine Ripsrud og Camilla Lund, med forbehold om at noen av dem blir tatt ut til lag-øvelsene, må betale reise og opphold av egen lomme for å få lov til å starte nå.

Her er egenandelen 6000 kroner.

Deltagelse for Norges B-gruppeløpere i de to foregående verdenscupene i Japan kostet til sammen 24.000 kroner. Den neste verdenscupen i Heerenveen om en uke vil også koste 6000 kroner for Sæves & co. – hvis de ikke tar steget opp i en A-gruppe.

Verdenscupen i Vikingskipet på Hamar i begynnelsen av februar er priset til 5000 kroner for B-løpere som takker ja hvis de blir tatt ut.

Johann Jørgen Sæves klubb Båstad OL har siden han startet kronerullingen satt av penger til ham slik at han er sikret å kunne satse på deltagelse i alle fem verdenscupene og eventuelle sprintmesterskap. Med noen små sponsorer regner han med at sesongen «skal gå rundt» økonomisk. Sitter han igjen med overskudd, vil han «bruke det på videre satsing».

Landslagsveteran Håvard Bøkko (31) har aldri måttet betale egenandeler for å kunne representere Norge på skøytebanen, selv om den nær særnorske ordningen startet for en del år tilbake.

– Vi er verdens rikeste land, men en av ytterst få nasjoner her med løpere som må betale egenandeler. Uansett idrett det ikke bra at noen må gjøre det for å representere Norge i en verdenscup. Det er rart med tanke på at det veldig mange som soler seg i glansen når norske utøvere har suksess, mener Håvard Bøkko.

Generalsekretær Halvor Lauvstad i Norges Skøyteforbund sier til VG at det ikke er sikkert pengene vil blitt brukt til å dekke egenandeler, hvis forbundet hadde hatt mer å rutte med.

– Det er andre ting vi kan bruke penger når det gjelder utvikling, enn deltagelse i verdenscupene, sier Lauvstad.

Kriteriene for deltagelse og egenandeler i verdenscupen denne sesongen har vært kjent for løperne siden i sommer. Ingen av B-gruppeløperne har foreløpig takket nei til å bli tatt ut. Halvor Lauvstad opplyser at budsjettet for reise og opphold til verdenscupen før jul er på rundt 700.000 kroner, og det vil med de aktuelle mesterskapene være det samme etter jul.

Forbundets elitesatsing for hurtigløp koster drøyt fem millioner i året.