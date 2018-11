KLAR FOR NYTT GULL: Birk Ruud (18) vant Big Air-konkurransen på ski i X Games på Fornebu i mai, foran svenske Henrik Harlaut og Norges OL-gullvinner Øystein Bråten (t.h.). Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Pris for nytt X Games i Norge: 36 millioner kr.

De norske brett- og skistjernene Marcus Kleveland (19) og Birk Ruud (18) er klare for X Games nummer fire på hjemmebane neste år – støttet av 18 millioner fra staten og fem millioner fra boliggiganten Obos.

Publisert: 16.11.18 20:21

– Jeg er veldig fornøyd og takknemlig for at de ønsker å satse på sporten vår. Det ser ut til å bli spektakulært og veldig kult, sier Birk Ruud til VG.

Han vant skikonkurransen i Big Air i X Games Norge for et halvt år siden. X Games i september neste år blir hans fjerde på norsk jord, hans andre på hjemmebane i Bærum kommune.

Denne sesongen åpnet han med Big Air-seier i verdenscupen i italienske Modena 4. november. Neste helg håper Birk Ruud, som er inne i sitt siste år på videregående skole ved Wang toppidrett, å følge opp suksessen i verdenscupen i slopestyle i Stubai.

– Jeg har fortsatt der jeg slapp i fjor og kroppen fungerer som den skal. Nå skal jeg jobbe enda hardere for å ligge enda bedre an, sier Birk Ruud.

Målene hans denne sesongen er X Games i Aspen og VM i Aspen i februar, der han vil gå for topplasseringer i alle tre øvelsene: Slopestyle, Big Air og halfpipe – som en slags oppladning til «the big event»: X Games Norge på ett brett i Telenor Arena.

– Jeg var veldig fornøyd med sølv på Fornebu etter å ha vært lenge ute med skade. Nå hadde det vært digg med en skadefri sesong slik at jeg endelig kan ta det gullet i Big Air i september, sier Marcus Kleveland i en pressemelding fra arrangøren.

X Games ble arrangert for tredje gang i Norge i mai i år. I sommervarmen på Fornebu endte det med fem millioner i underskudd , blant annet som følge av sviktende billettsalg og streiken som rammet rettighetshaver NRK.

X Games-sjef Henning Andersen meldte imidlertid allerede kort tid etter nedturen at han ville «satse enda mer» neste år. Nå er det klart at han kan gjøre det, etter at blant andre boligutbygger Obos har gått inn med fem millioner og Bærum kommune har sagt ja til å støtte det planlagte gigantarrangementet – med ski , snowboard, motor X, BMX, skateboard – i Telenor Arena med tre millioner kroner.

Fra før er 18 millioner kroner fra kulturdepartementet på plass, med forbehold om dokumentasjon på fullfinansiering og en forsvarlig antidopingavtale.

Totalt skal X Games Norge-budsjettet for 2019 balansere på 36 millioner.

– Vi kan ikke se at noen andre har hatt snowboard, ski, BMX, motor X og skateboard under samme tak før. Med dagens gode nyheter fra Bærum kommune og OBOS er vi svært nær fullfinansiering, sier Henning Andersen, daglig leder i SAHR, som er arrangør av X Games Norway.

Big Air-stillaset neste år er beregnet å skulle koste 6,5 millioner. I henhold til planen skal det «gå gjennom» taket på Telenor Arena. Det vil anslagsvis ta 10 dager å bygge det.

PS! Totale prispenger i X Games Norge 2019 vil være nær 3,7 millioner kroner.