SPORT ELLER IKKE SPORT? Esport, eller dataspilling, vokser voldsomt på verdensbasis. Bildet er fra mars i fjor – i Lyon – under en turnering i det populære spillet League of Legends. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Åpner for dataspilling som OL-gren

Publisert: 19.02.18 22:13

SPORT 2018-02-19T21:13:39Z

PYEONGCHANG (VG) Er dataspilling sport? Den internasjonale olympiske komité (IOC) har gått svært langt i å svare «ja».

Derfor spekulerer stadig flere i om dataspilling – eller e-sport – vil bli en OL-gren i løpet av noen få år.

– Jeg er helt sikker på at dette er noe som fenger folk og noe man må ta på alvor. Dette er kjempespennende, sier IOC-medlem Kristin Kloster Aasen til VG.

Vi befinner oss i Sør-Korea, som regnes å være e-sportens hjemland. I hovedstaden Seoul – to timer unna OL-byen Pyeongchang – finnes offentlige spillehaller overalt.

De beste spillerne hever angivelig årslønner på mellom 10 og 20 millioner kroner – altså for å spille dataspill.

Titusenvis av mennesker samles på store arenaer for å se ulike lag konkurrere mot hverandre i realtid.

Også i Norge har interessen økt voldsomt de siste årene. Dataspilling er ikke lenger forbeholdt gutterommet. Og det har fått IOC til å våkne. Behovet for å være relevant også for unge jenter og gutter er stort.

– Kan dataspilling defineres som sport?

– I Norge har man gjerne tenkt at “man må bli svett på ryggen” for at det skal kunne kalles sport, men det finnes jo mange idretter der man ikke blir svett på ryggen. I stedet handler det om mental konsentrasjon. Ta for eksempel skyting. Jeg synes ikke man skal henge seg for mye opp i dette, eller være for konvensjonell, sier Kloster Aasen.

Hun er fersk i IOC-sammenheng, men på linje med organisasjonen hun ble del av i fjor høst. For omtrent samtidig holdt IOC møte i Lausanne, der nettopp esport sto på agendaen. Det har det gjort en rekke ganger den siste tiden, ifølge Kloster Aasen.

IOC sendte ut følgende avklaring i fjor høst, etter et møte hvor også president Thomas Bach var til stede:

«E-sport i konkurranseform kan betraktes som en idrettslig aktivitet. Spillerne som er involvert forbereder seg og trener med en intensitet som kan være sammenlignbar med tradisjonelle idretter».

Det finnes imidlertid skjær i sjøen.

– IOC liker å ha kontroll, men problemet med e-sport er at det preges av “vill vest”-tilstander. Det er vanskelig å se for seg at dette kan bli en OL-gren før man får på plass en god struktur i form av et forbund som styrer hele sporten. Det vil ta mange, mange år. Jeg tror ikke vi ser e-sport i OL om ti år, sier journalist Jon Rest i Sportcal til VG.

Han påpeker flere utfordringer: Akkurat som med snowboard på 90-tallet, tror han ikke de unge nødvendigvis ser noen nytte av å reguleres av IOC. Tvert imot.

De mest populære e-sport-spillene er heller ikke “snille spill” som FIFA eller NBA. Derimot er det snakk om førstepersons skytespill. Og det er et problem.

– Vi vil promotere ikke-diskriminering, ikkevold og fred blant mennesker. Det går ikke hånd i hånd med dataspill der handlingen er vold, eksplosjoner og drap. Der må vi trekke en tydelig linje, sa IOC-president Thomas Bach til en kinesisk avis i fjor.

Han snakket også om behovet for en struktur innen e-sport, for å sikre at spillere ikke dopet seg og at man fulgte tekniske regler.

VG møtte også journalist Nick Butler i Insidethegames.biz i Pyeongchang denne uken. Nettstedet skriver om internasjonal idrettspolitikk og den olympiske bevegelsen.

Butler trekker frem gigantavtalen IOC har inngått med Alibaba (Kinas svar på eBay) som en faktor som kan spille inn. For asiatiske Alibaba kan ha interesser av at e-sport – som er gigantisk i store deler av Asia – blir en del av den olympiske familien på sikt.

– Jeg tror ikke IOC har bestemt seg for om dette er en god eller dårlig idé ennå. Dersom de lander på et “ja”, så er det fordi man ønsker kontroll og høste økonomisk gevinst. Samtidig liker IOC tilsynelatende å prate om dette temaet for å distrahere oss fra andre vanskelige temaer, som doping og Russland, sier Butler.