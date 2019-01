FØRSTE EM-MEDALJE: Sverre Lunde Pedersen (26) tok tredjeplassen sammenlagt i allround-EM i Italia for halvannen uke siden, bak Sven Kramer og Patrick Roest. Foto: Øystein Jarlsbo

VM-håpet kutter v-cupen på hjemmebane

Sverre Lunde Pedersen (26) har bestemt seg for å droppe 1500-meteren den siste dagen av verdenscupen i Vikingskipet neste helg for å ha best mulig sjanse til å vinne Norges første gull i distanse-VM på åtte år.

Lagkameraten Håvard Bøkko (31) var den forrige som greide det.

– Det er kjipt å måtte droppe en distanse på hjemmebane. Men VM er viktigere, bekrefter Sverre Lunde Pedersen overfor VG.

For snart to uker siden tok han 3. plass sammenlagt i allround-EM. Det var hans første medalje i EM, etter en bronsemedalje (2015) og to sølvmedaljer (2016 og 2018) i allround-VM. Nå er han ute etter å ta sitt første gull i distanse-VM, etter to bronsemedaljer (5000 m og lagtempo) og en sølvmedalje (lagtempo).

Åtte og 14 år etter at Håvard Bøkko (1500 m) og Even Wetten (1000 m) og Rune Stordal (1500 m) gjorde det i Inzell.

Samme sted som mesterskapet går nå – 7. til 10. februar.

Nettopp tidspunktet er årsaken til at Sverre Lunde Pedersen kommer til å droppe 1500-meteren på Hamar søndag 3. februar. Han går 5000-meteren fredag 1. februar, reiser til Tyskland lørdag og er klar for trening i VM-arenaen i Inzell fra søndag – med god tid til å forberede seg til 5000-meteren torsdag kveld.

– Det er 5000 meter jeg har størst sjanse på i VM. Hvis jeg hadde gått 1500-meteren på Hamar, ville jeg bare fått tirsdag og onsdag til trening i Inzell. Nå får jeg mer ro. Det blir ikke så hektisk, sier han.

– Det er ingen selvfølge at det er bedre å gjøre det på denne måten, i stedet for å gå 1500-meteren på Hamar. Men jeg tror det er den beste løsningen for min del, tilføyer Sverre Lunde Pedersen.

Han sier det er synd at det er «så tett» mellom verdenscupen i Vikingskipet og distanse-VM. Det rår ikke han over. Men han må, som han også sier, være superskarp torsdag om to uker i Inzell – der isen lå under åpen himmel under de norske VM-jubeldagene for 14 år siden.

Mesterskap tett i tett Sammenlagt-EM for sprint og allround gikk i italienske Collalbo 11.–13. januar. Distanse-VM går i tyske Inzell fra 7. februar til 10. februar. Sprint-VM i Heerenveen 23. til 24. februar. Allround-VM i Calgary 2. til 3. mars. Verdenscupfinalen i Salt Lake 9. til 10. mars

Nå ligger den innendørs i Max Aicher Arena.

Sverre Lunde Pedersen var lokomotiv og pådriver da Norge vant lagtempogull i Pyeongchang-OL for snart ett år siden. Hans nest viktigste konkurranse i Max Aicher Arena, der Håvard Bøkko vant 1500-gull i 2011 på 1.45,04. Sverre Lunde Pedersen endte på 16. plass.

Håvard Bøkko sier til VG at han kommer til å gå begge allrounddistansene i verdenscupen på Hamar, fordi han uansett ikke er god nok til å kjempe om en topplassering på 5000-meteren i distanse-VM.

Denne gangen er Sverre Lunde Pedersen usikker på hva det blir til når det gjelder mellomdistansen, som går på mesterskapets siste dag søndag – dagen etter 10.000-meteren, som han heller ikke er helt sikker på om blir noe av for hans del.

PS! Ved å droppe 1500-meteren på Hamar, risikerer Sverre Lunde Pedersen ikke å kvalifisere seg for distansen i verdenscupfinalen i Salt Lake etter allround-VM i Calgary i mars.