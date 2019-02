PÅ FOTBALLTRENING: Linda Hofstad Hellaland hentet sønnen (t.h.) på fotballtrening i Drammen i går. Hun er svært kritisk til mye av det hun ser blant ledere i internasjonal idrett. Foto: Anders K. Christiansen, VG

Knallhard Linda Hofstad Helleland: – IOC fremstår som en sekt

DRAMMEN (VG) Linda Hofstad Helleland (41) omgås verdens mektigste idrettsledere i det daglige og er alt annet enn overrasket over uttalelsene til FIS-president Gian Franco Kasper (75) denne uken.

Sveitseren sjokkerte på nytt da han uttrykte skepsis til global oppvarming, før han snakket varmt om det å arrangere mesterskap i diktaturer fremfor vestlige demokratier.

Linda Hofstad Helleland tilhører ikke dem som satt kaffen i halsen: Etter to år som visepresident i WADA – der IOC er sterkt representert – har hun tvert imot opplevd lignende en rekke ganger.

– Det Kasper sa er representativt for mange av vennene hans i internasjonal idrett. Denne type utsagn hører vi stadig vekk. Det er ikke uvanlig. Den eneste forskjellen er at han forsnakket seg og sa det offentlig denne gangen. Jeg er egentlig glad for at offentligheten får en forståelse av hvilke tanker disse idrettslederne har, sier Helleland til VG.

– Vi har å gjøre med eldre menn som har sittet ulike posisjoner i mange år. De har gjerne mange hatter og IOC fremstår som en sekt. De er avhengige av å beskytte hverandre for å beskytte seg selv. Fremfor alt handler det om å hindre verdier som uavhengighet og åpenhet. Hindre fremtidens ledere som står for et annet tankesett, for da vil de selv miste makten, legger hun til.

– Ribbet for troverdighet

Etter å ha vært både kulturminister og deretter barne- og likestillingsminister, er Helleland nå tilbake som stortingsrepresentant for Høyre. Vervet som visepresident i WADA har hun på siden av sin vanlige jobb.

Hun møter VG i Drammen, der hun og familien bor. Sønnen på 12 år trener fotball med Strømsgodset. Snøen laver ned og gjør spilleforholdene ufyselige, på grensen til umulig. Avstanden til idrettspampene i IOC kunne knapt vært større.

Linda Hofstad Helleland tar nå et voldsomt oppgjør med det hun ser internasjonalt.

– Det er noen idrettsledere som profileres tydeligere enn andre, men det er veldig, veldig mange som står bak med samme holdninger. De har sterke bånd seg imellom og er veldig enige om hvordan man ønsker å styre internasjonal idrett. De fremstår ribbet for troverdighet. Det å forvalte et lederskap på en så dårlig måte, skal man nesten ikke ha fantasi til for å tro at er mulig.

WADA- OG IOC-MANN: Craig Reedie er president i Wada, og samtidig IOC-medlem. Foto: Erlend Daae

– Hvordan har du opplevd det?

– De forsøker, og oppnår, å sette en stopper for at dem som ønsker endring skal lykkes. Det handler blant annet om tilbakeholding av informasjon, at man ikke får innsyn i dokumenter, at man ikke involveres i prosesser der presidenten ... Man ønsker å være enerådende og man ønsker ikke minst kontroll, sier Helleland.

Fnyser av IOC-reform

VG har fremlagt Hellelands sitater for IOC-medlem Kristin Kloster Aasen. Hun ønsker ikke å debattere utspillet i media på detaljnivå, men sier følgende:

– Jeg tror at arbeidet med godt styresett og åpne prosesser skjer gjennom dialog og bruke de arenaene man har tilgjengelig. Det arbeidet er viktig. Det er et ansvar vi har alle sammen.

Helleland presset i sin tid gjennom åpenhet i norsk idrett. Hun roser nå dagens idrettsstyre, ledet av Tom Tvedt, for arbeidet med antidoping den siste tiden. Når hun synger ut i dag, er det om internasjonale forhold.

For fire år siden var Helleland OL-tilhenger på sin hals. Hun jobbet aktivt for at Oslo skulle få lekene i 2022. I dag ville hun aldri invitert IOC til Norge før hun har sett faktiske endringer i organisasjonen.

Reformprosessen Agenda 2020, som IOC ynder å trekke frem som bevis på endringsvilje, kaller hun for «en fin powerpoint-presentasjon og that’s it».

– Jeg hadde troen på Agenda2020. Jeg trodde på det som sto der. Så begynte jeg komme tett på IOC og forsto arbeidsmetodene deres. Jeg så at det er veldig langt mellom det man sier i festtaler og det man fremfører i møter, og det som faktisk skjer i praksis, sier Helleland.

– Slik du kjenner IOC nå, ville du invitert dem på fest i dag?

– Nei. IOC må aldri tro at Norge sier ja til OL om det ikke skjer en dramatisk endring. Jeg har hørt nok lovord og flotte visjoner. Men jeg ser INGEN endring når det er snakk om mer mangfold i internasjonal idrett. Det handler ikke bare om likestilling, men også når det er snakk om alder og bakgrunn, sier 41-åringen.

Vil motarbeide

Hun snakker ofte om hvordan internasjonale myndigheter og utøvere må samle seg for å yte press på idretten.

– Du er altså ikke OL-tilhenger lenger, før du har sett en faktisk endring?

– Så lenge det ikke står svart på hvitt og er signert en kontrakt om at disse verdiene er implementert og kostnadene er nedskalert, så skal jeg gjøre alt jeg kan for å motarbeide det, sier Helleland.

Da ungdoms-OL på Lillehammer fant sted i 2016, hadde Stortinget allerede sagt nei til en statsgaranti for Oslo-OL.

Nå forteller Helleland for første gang om et – inntil nå ukjent – møte mellom IOC-president Thomas Bach og statsminister Erna Solberg under ungdomslekene.

– Vi satt i katakombene under ishockeyhallen og snakket rundt et smalt bord. Bach ga overfor Erna uttrykk for at han var veldig skuffet over at Norge hadde sagt nei til OL. Erna var lyttende, før hun sa «Grunnen til at Norge, som er så glad i vinter-OL, sa nei – det handler ikke om OL. Men i det norske samfunnet så er det noen sentrale verdier vi legger til grunn. IOC representerer ikke de verdiene og derfor ble det nei». Da ble det helt stille i rommet. Ingen sa noe som helst. Men jeg ble veldig stolt over at statsministeren vår sa det rett ut. Det var rene ord for pengene og det trengte Thomas Bach å høre, mener Helleland.

SKEPTISK TIL IOC: Linda Hofstad Helleland langer ut mot IOC. Her er hun i møte med IOC-president Thomas Bach. Til venstre er æresmedlem i IOC, Gerhard Heiberg. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Hun er åpen på at det koster å snakke IOC-lederne i WADA midt imot. Det opplevde også kanadiske Beckie Scott. Den tidligere langrennsløperen trakk seg i høst fra en sentrale posisjon i en WADA-kommisjon, etter det hun mener var mobbing fra sentrale ledere i organisasjonen.

Episode fra styremøte

Visepresident Helleland karakteriserer det hele som «svært alvorlig» og snakker om en «kultur som mangler sidestykke».

Hun trekker frem et styremøte i Montreal der Edwin Moses ville ha ordet.

– Da ble det stilt spørsmål om det virkelig var nødvendig at han skulle si noe. Jeg inviterte ham på middag samme kveld, for jeg så at han ikke hadde det noe bra. Han er over 60 år og sa at «Linda, det jeg opplevde i dag er det mest ydmykende øyeblikket i hele mitt liv». Vi har å gjøre med hersketeknikk og trakassering. Når en organisasjon går løs på dem som man skal stå opp for...

Helleland lar ordene henge i luften.

Hun kjemper for å bli ny president i WADA, men vet trolig at veien frem er lang når hun har lagt seg ut med IOC. Det store veiskillet kom under et møte i Paris i september 2017.

Dette var et helt år før WADA-styret på svært kontroversielt vis bestemte seg for å ta det russiske antidopingbyrået inn i varmen igjen, selv om Russland ikke hadde imøtekommet to sentrale krav som var stilt etter at det var avslørt statsfinansiert dopingbruk gjennom flere år.

– Kvelden før møtet spurte jeg WADA-ledelsen om det var noe jeg burde vite, utover det som sto på agendaen. Det ble da bekreftet at det ikke var tilfelle. Møtet startet klokken 09.00. Etter å ha ønsket velkommen, ble det delt ut et ark med forslag om å ta Russland inn i varmen igjen. Det kom helt ut av det blå, uten noe forvarsel. Det skulle vi bare godta uten videre, sier Helleland.

Gir seg ikke

På vegne av de myndighetssiden i WADA, som er delt mellom IOC og myndighetene, sa hun at forslaget ikke kunne behandles.

– Da virket personene rundt bordet å eksplodere. De hadde aldri opplevd at myndighetene motsatte seg behandling av saker før. Og fra DET øyeblikket var Linda Hofstad Helleland IOCs verste mareritt, sier 41-åringen fra Klæbu.

– Føler du deg sjanseløs?

– Jeg er visepresident i WADA i et år til og det skal jeg utnytte godt, sier den norske antidopingforkjemperen.

– Hvordan?

– Jeg skal fortsette det arbeidet som er i gang og bidra til endring. Jeg skal sørge for at flere, ikke minst utøvere, får komme til orde, sier Linda Hofstad Helleland.