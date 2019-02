4. PLASS: Håvard Lorentzen måtte se seg slått av tre nederlendere og endte på 4. plass på 1000 meter i VM. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Håvard Lorentzen på 4. plass bak tre nederlendere

INZELL (VG) Håvard Lorentzen (26) tapte parløpet mot Thomas Krol (26) med 18 hundredeler og endte på 4. plass på 1000-meteren i distanse-VM - bak tre nederlendere.

Kai Verbij vant på 1.07,39. Det er banerekord. Håvard Lorentzen var 45 hundredeler bak verdensmesteren fra Nederland. Verbij vant sprint-EM i Collalbo for en måned siden, foran Håvard Lorentzen.

Hans banemann i Inzell, Thomas Krol, tok 2. plassen foran Kjeld Nuis, som var fire hundredeler raskere enn Lorentzen - akkurat som i OL for ett år siden.

Da vant som kjent Håvard Lorentzen sølvmedaljen på distansen.

Tre norske skøyteløpere hadde vunnet gull på 1000 meter i VM enkeltdistanser, som ble innført for 23 år siden. Ådne Søndrål gjorde det i 1998 og 2001, mens Even Wetten sto øverst på 1000-pallen da distanse-VM gikk utendørs her i Inzell i 2005.

Innendørs i Max Aicher Arena lørdag var Håvard Lorentzen, OL-sølvmedaljør på distansen, en av flere medaljekandidater. Nederlands OL-vinner fra ett år tilbake, Kjeld Nuis, var favoritt.

Outsidere på linje med Lorentzen: Nederlands Kai Verbij, russerne Pavel Kulizjnikov og 1500-spesialist Denis Juskov (Kulizjnikov og Juskov var ikke med i OL). Håvard Lorentzen med ny tenning og styrket optimisme etter VM-sølvmedaljen på 500 meter fredag, samt en forrykende god siste runde på 1000 meter i verdenscupen på Hamar for seks dager siden.

Da endte han på 5. plass.

Denis Juskov (29) tok ledelsen fra fjerde par med 1.08,10. Den beholdt russeren til Håvard Lorentzen kom fem par senere. Nordmannen, med sesongbeste til da med 1.08,40, gikk inn til 1.07,85 - men ble slått «kraftig» av parmotstander Thomas Krol som satte banerekord med 1.07,66.

Men så kom Kai Verbij og senket den ytterligere, til imponerende 1.07,39.

I tiende par mot Nederlands Thomas Krol ble Lorentzen tillagt alle de beste mulighetene til å gå et optimalt løp. Krol var angivelig den perfekte par-kamerat -og motstander for Håvard Lorentzen. Men for nederlenderen var saken også slik; Lorentzen passet ham åpenbart perfekt.

Kjeld Nuis var innehaver av banerekorden i Inzell med 1.07,70, før Krol og Kai Verbij knallet til.

Allan Dahl Johansson (20), som har vært plaget av forkjølelse siden Hamar-verdenscupen forrige helg og med ryggproblemer en stund, gikk 1000-meteren på 1.10,11 fra femte par. Han endte nest sist, på 23. plass- 2,71 sekunder bak vinneren Kai Verbij.