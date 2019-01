GULLGUTTER: Sverre Lunde Pedersen (f.v.), Simen Spieler Nilsen, Sindre Henriksen og Håvard Bøkko danket ut Nederland og slo Sør-Korea i finalen på lagtempo i Pyeongchang-OL for ett år siden. Nå skal de -minus skadede Nilsen – forsøke å gjenta suksessen i distanse-VM. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Håvard Bøkko før VM: - Ingen norske gullfavoritter

SPORT 2019-01-30T17:07:09Z

Håvard Bøkko (31) vant Norges siste gullmedalje i Inzell for åtte år siden. Ett år etter OL-suksessen, og en uke før distanse-VM samme sted, mener han at Norge ikke har én klar favoritt til å stå øverst på pallen.

– Vi har ingen gullfavoritter, egentlig. Den største sjansen har vi på lagtempo, og med «Lorry» ( Håvard Lorentzen ) på 500 meter. Sverre (Lunde Pedersen) kan ha en sjanse, hvis han går et knalløp og to nederlendere «kroker» litt, svarer Norges skøyteveteran på VGs spørsmål om norske gullsjanser i distanse-VM 7. til 10. februar.

I Inzell i 2011 knep han gullmedaljen foran amerikaneren Shani Davis. Da var det seks år siden Even Wetten og Rune Stordal – på den daværende utendørsbanen i Inzell – hadde vunnet distanse-VM-gull på 1000 og 1500 meter. Siden har Norge kapret noen medaljer, blant annet et par på lagtempo, men gullmedaljen har glimret med sitt fravær.

Gull i distanse-VM: 56.000 kroner Distanse-VM (sprint, mellom og langdistanse) arrangeres 7. til 10. februar i Inzell i Tyskland. Premiebonusene: 1. plass: 56.000 kroner 2. plass: 34.000 kroner 3. plass 25.000 kroner Sprint-VM (500 og 1000 meter) arrangeres 23. til 24. februar i Thialf i nederlandske Heerenveen. Premiebonusene: 1. plass: 111.000 kroner 2. plass: 85.000 kroner 3. plass: 68.000 kroner 4. plass: 43.000 kroner 5. plass: 25.000 kroner 6. plass: 17.000 kroner

– Hvorfor har det vært så vanskelig?

– Skøyter er veldig spesialisert. I Norge har vi hatt mange allroundere, som har konsentrert seg om det. Enkeltdistanser har ikke vært prioritert, svarer Håvard Bøkko .

– Nå har vi «Lorry» (Håvard Lorentzen) på to distanser, 500 og 1000 meter, tilføyer han.

Håvard Lorentzen vant gullmedaljen på den korteste sprintdistansen og tok sølvmedaljen bak nederlandske Kjeld Nuis på 1000-meteren i OL i Pyeongchang for ett år siden. Han åpnet inneværende sesong med å vinne 500 meter i verdenscupen i Japan. Etter det har det gått litt trått for bergenseren, som for to og en halv uke siden kom på andreplass sammenlagt – bak nederlandske Kai Verbij – i sprint-EM i Collalbo.

Henrik Fagerli Rukke tok en overraskende tredjeplass sammenlagt på utendørsbanen 1100 meter over havet i Italia.

Håvard Bøkko mener at Håvard Lorentzen «absolutt» – som i OL – vil være med i gullkampen i VM enkeltdistanser i Inzell fra torsdag til søndag, fire dager etter siste dag av verdenscupen i Vikingskipet på Hamar (1.-3. februar).

– Han trenger et løp som det i OL. Han har det inne, men han må få det til, sier Håvard Bøkko om sin «svoger» (lillesøsteren Hege Bøkko og Lorentzen er kjærester).

Håvard Bøkko mener at kun verdensrekordholder Pavel Kulizjnikov «har det maksløpet inne». Russeren ble slått av Lorentzen i verdenscuppremieren og sto over sprint-EM i Collalbo.

Norges lagtempolag slo ut Nederland og satte vertsnasjonen Sør-Korea på plass i finalen da det vant OL-gull. Simen Spieler Nilsen var en viktig brikke på gullaget. Nå er han på grunn av en ryggskade uaktuell for VM-laget i Inzell. Det betyr at Sverre Lunde Pedersen, Håvard Bøkko og Sindre Henriksen bør unngå sykdom foran lagtempoløpet fredag , dagen etter at Sverre Lunde Pedersen har gått for gull på 5000-meteren (bronse for tre år siden).

Til forskjell fra OL, må trioen bare gå ett løp i VM – der gullkampen avgjøres på tid, ikke etter utslag. Norge har vunnet sølv (2016) og bronse (2017) på lagtempo i distanse-VM og vant lagkonkurransen sammenlagt i verdenscupen denne sesongen – uten å ta en enkeltseier.

– Hva med 1500-meteren?

– Vi har gode tradisjoner i Inzell (gull 2005 og 2011). Vi får sette litt press på unge Allan (Dahl Johansson, 20). Han er outsider til en medalje. Det er ganske åpent bak (gullfavorittene) Kjeld Nuis og Denis Juskov, svarer Håvard Bøkko.

PS! Norge har tre plasser på 1500-meteren i distanse-VM. 1500-meteren i verdenscupen på Hamar søndag kan bli utslagsgivende for hvem som får gå distansen i Inzell en uke senere. Den siste plassen står mellom Sindre Henriksen og Håvard Bøkko. Sverre Lunde Pedersen og Allan Dahl Johansson er i utgangspunktet klare.