VERDENSMESTER: Daniil Dubov (22) i intervjuer etter gullet i hurtigsjakk-VM. Foto: Lennart Ootes

Verdensmesteren: Vant for bestefaren som frøs i hjel på gaten sist helg

SPORT 2018-12-28T20:14:33Z

ST. PETERSBURG (VG) Daniil Dubov (22) tok sensasjonelt VM-gullet som Magnus Carlsen (28) så gjerne ville ha. Det er under ei uke siden bestefaren hans ble funnet kraftig nedkjølt på gata i Moskva - og døde.

Publisert: 28.12.18 21:14

– Jeg vant for bestefar, sier han til VG.

Russeren har ikke så veldig lyst til å snakke så mye mer om det som skjedde da bestefar Eduard (80) ble lagt inn på sykehuset lørdag før jul - etter å ha blitt funnet liggende på gaten i Moskva , sterkt nedkjølt. Han kom aldri til bevissthet og døde dagen etter. Han var Daniils første trener og også æresmedlem i det internasjonale sjakkforbundet.

– Men han var først og fremst bestefar, sier den nybakte verdensmesteren.

– Det har vært ei vanskelig tid. Jeg trodde kanskje ikke jeg skulle delta her, men familie og venner har oppmuntret meg til å dra hit til St. Petersburg og spille.

Til VG bekrefter Daniil Dubov at han var en av Magnus Carlsens sekundanter under VM-matchen mot Fabiano Caruana.

– Hva har du lært av det, spør VG?

– Å flytte brikkene riktig, svarer 22-åringen kjapt.

– Og jeg har lært av han at jeg ikke skal bry meg om hva andre folk sier, fortsetter han.

Dubov og Carlsen møttes i det første partiet fredag. Nordmannen innrømmet i et intervju med NRK etterpå at det var «psykologisk vanskelig å spille mot en som kjenner hele ditt repertoar».

– Jeg sto bra, men var fornøyd med remis mot Magnus. Jeg ville ha en god start på den siste dagen, sier Dubov, som altså har et godt forhold til den norske verdensmesteren i klassisk sjakk.

Carlsen snakket før matchen mot Caruana om at han hadde hentet inn noen «unge og spennende» hjelpere. Det er altså tydelig at Daniil Dubov var en av dem. Og så lenge han ikke skulle vinne selv, var Dubov en grei vinner for Magnus Carlsen, som selv endte på 5. plass.

– Jeg slet litt med å sove den siste natten, innrømmer Daniil Dubov, som ikke ser på seg selv som noen spesiell hurtigsjakk-ekspert, men i Manezj-hallen i hjertet av St. Petersburg lyktes alt.

Han ledet med et halvt poeng før det siste partiet, og remis mot Shakhriyar Mamedyarov var nok å bli den eneste med 11 poeng til slutt. Fire mann endte på 10,5 - og Carlsen var dårligst av dem.

– Jeg tilbrakte tiden mellom partiene med mine venner. Jeg tenkte ikke noe på om jeg skulle vinne eller ikke.

– Din største seier til nå?

– Det er ikke farlig å svare ja på det!

PS: Dubov er rangert som nummer 38 i verden klassisk sjakk.