Kilder til VG: NFF vil vrake Tvedt som idrettspresident

Norges Fotballforbund (NFF) ønsker seg en ny idrettspresident til våren, får VG opplyst. Flere andre særforbund går langt i å bekrefte det samme.

Det kan være dårlig nytt for sittende president, Tom Tvedt . Han har gitt klart uttrykk for at han ønsker seg en ny fireårsperiode som øverste valgte leder i Norges idrettsforbund.

Norges Fotballforbund er det største av landets 54 særforbund. Etter det VG forstår landet NFF-styret nylig på en avgjørelse om at man ønsker seg endring på toppen i NIF. Tilliten til Tom Tvedt skal være tynnslitt i fotballforbundet. I stedet ønsker de seg etter alle solemerker Sven Mollekleiv, som tidligere i år annonserte sitt kandidatur gjennom VG , som ny idrettspresident.

Fotballpresident Terje Svendsen vil hverken bekrefte eller avkrefte VGs opplysninger.

– Dette er et viktig spørsmål som forbundsstyret drøfter, og vi vil orientere valgkomiteen om vårt syn før vi uttaler oss om dette i mediene, sier han.

Fristen for kretser og særforbund med å komme med innspill til valgkomiteen gikk ut i dag, mandag 10. desember. Nå skal valgkomiteen jobbe utover nyåret, før det blir levert en innstilling til nytt idrettsstyre. Deretter skal norsk idrett velge når det avholdes idrettsting på Lillehammer i mai.

– Dette spørsmålet er det valgkomiteen som nå jobber med, og jeg er sikker på at de kommer til å gjøre en best mulig jobb for å finne et godt idrettsstyre, som vil det beste for norsk idrett, sier Tom Tvedt mandag kveld.

I nord støtter både Troms og Finnmark kandidaturet til Sven Mollekleiv. Dagens styremedlem, Anne Berit Figenschau, er også lansert som visepresidentkandidat av Troms idrettskrets. Hun var én av to styremedlemmer som tidlig kjempet for mer åpenhet i Norges idrettsforbund.

Etter det VG erfarer, har Figenschau nå sagt seg villig til å fortsette i NIF-styret på én betingelse: At Tom Tvedt ikke fortsetter som idrettspresident. Én eller flere andre i styret skal ha signalisert det samme, ifølge VGs kilder.

President i Norges Friidrettsforbund, Ketil Tømmernes, sier at de ikke har konkludert ennå. Men han legger til:

– Vi mener at Sven Mollekleiv er en god kandidat og vi har forsikret oss om at han er med i prosessen.

I basketballforbundet er man enda litt mer tydelig. Der vedtok man allerede i januar at de har en «sterkt svekket tillit til idrettsstyret». Den meningen står ved lag. I et helt ferskt styrevedtak ber basketballforbundet om «en viss fornyelse i idrettsstyret».

President Jan Hendrik Parmann vil ikke være konkret på navn. Men etter det VG har grunn til å tro, er Tom Tvedt en av dem man ønsker å bytte ut.

– Det sittende styret har slitt med en rekke omdømmesaker som har vært direkte hemmende for organisasjonsutviklingen og NIFs styrearbeid. Der har man en bulk i skjermen, som relasjonsmessig også er tilknyttet enkeltpersoner – uansett hvem som faktisk er ansvarlig, sier Parmann.

Også i Norges Golfforbund vedtok man tidligere i år at tilliten til dagens NIF-styre er «sterkt svekket». Det vedtaket står fortsatt ved lag.

VG konfronterte mandag kveld Sven Mollekleiv med støtten han nå får fra flere hold.

– Det er hyggelig med tillit fra en folkebevegelse jeg har levd i hele livet. Det er godt å se engasjementet i idrettsdemokratiet. Det er ikke naturlig å uttale meg mer nå, før jeg etter at jeg har hatt møte med valgkomiteen, sier 63-åringen.

Kretsstyret i Tvedts eget hjemfylke, Rogaland, holdt møte onsdag i forrige uke. Valget mellom Tvedt og Mollekleiv var ikke et tema på møtet. Kretsen spilte heller ikke inn andre kandidater til et fremtidig styre eller presidentverv overfor valgkomiteen.

Norges Håndballforbund, som er den idretten Tvedt selv kommer fra, har heller ikke landet på noen formell avgjørelse. Det samme gjelder ifølge Erik Røste for Norges skiforbund. Og squashforbundet uttrykker det samme.

Møre og Romsdal idrettskrets støtter etter det VG forstår Sven Mollekleiv, mens Akershus sier at de ikke har konkludert ennå.

– Vi hadde noen diskusjoner da Mollekleivs navn kom opp tidligere i år, men nå ønsker vi bare et bredt spekter med fantastiske kandidater. Jeg er veldig positiv til at det kan komme noen kvinnelige kandidater også, men vi har ikke foreslått noen selv. Vi har nok med å etablere Viken idrettskrets, samt moderniseringsprosessen i norsk idrett, sier kretsleder Roar Bogerud.

Det har stormet rundt dagens idrettsstyre etter valget i juni 2015. Idrettspresident Tom Tvedt fikk raskt den såkalte «åpenhetssaken» i fanget. I lang tid nektet han å offentliggjøre enkeltbilag på forespørsel fra mediene.

Tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) stilte til slutt krav om dette.

Generalsekretær Inge Andersen måtte forlate jobben sin, mens Tvedt nektet å kaste inn håndkleet – tross misnøye også internt i deler av idretten.

NRK har på sin side snakket med kilder som mener Mollekleiv ikke egner seg som idrettspresident fordi han regnes som for «ekstern». 63-åringen er kjent fra Røde Kors, men har også bak seg en lang rekke ulike roller som frivillig i norsk idrett.

NRK hevder også at det i løpet av mandagen skal ha blitt lansert en tredje presidentkandidat, men uten å si hvem det skal være snakk om.