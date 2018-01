Lørdagens travtips: To V75-bankere

Publisert: 26.01.18 12:10

SPORT 2018-01-26T11:10:56Z

VGs travekspert, Anders Olsbu, satser på to alenestreker i denne V75-omgangen på Leangen Travbane, i form av Lykkje Borka og Emir la Brousse.



Lykkje Borka blir hans hovedbanker.

– Lykkje Borka skal ut i hovedløpet, Troll Jahn æresløp, hvor hoppene er godskrevet med 20 meter. Under Paris-kvalifiseringen i V75 på Bjerke sist fikk hun trafikkproblemer og måtte nøye seg med sjette. Denne gang står hun svært spennende til på strek. Det er snakk om en av landets beste hopper. Holder den sterke traveren til Bjørn Steinseth seg bare til rett gangart, kan hun ta en velfortjent og etterlengtet seier, tror Olsbu.

Han lar også Emir la Brousse stå ugardert.

– Det har blitt mye feil for Emir la Brousse i det siste. Formen skal fortsatt vært på plass, og Kolnes-traveren møter langt enklere lag denne gangen. Selv fra et spor ytterst på vingen er han sterk nok til å runde alle, mener Olsbu.

Dagens banker:

Lykkje Borka (V75-6) har fine forutsetninger i Troll Jahns æresløp og skal ha en fin vinnersjanse feilfritt.

Dagens luring:

Seaborn Titanic (V75-5) satt fast sist og er satt opp for dette løpet. Skulle han vise seg fra sin beste side, er det ikke umulig.

Her er Olsbus V75-tips til Leangen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 432 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2240 kroner

V75-1 (2140ma

8 EMIR LA BROUSSE

-------------------------——

2 Speedmeister

10 Obi

6 Baritron

3 Longcat Hanover

7 The Last Ticket

5 Jaccaroo

4 Crimson Pirate

9 Fux Pride

1 Migration

Løpet

Jeg sjanser på Emir la Brousse i V75-innledningen.

Favoritten

Emir La Brousse er den beste hesten, men han står litt sjanseartet til ytterst på vingen. Men Kolnes-traveren er i stand til å gjøre grovjobben selv. Sist kunne han naturlig nok ikke hevde seg fra sjette innvendig på Klosterskogen i et V75-løp Love Voice vant, men han sto på fint til sjette. Gangen før var han tapper som femte etter tredjespor og dødens i V75 på Momarken. Bare det ikke blir helt feil med posisjonene, skal han normalt ha en fin sjanse. 7-åringen er milevis bedre enn raden.

Outsiderne

Obi feilet direkte med voltestart sist, men kom sterkt tilbake til annen bak stallkameraten Valokaja Hindø. Er litt variabel i prestasjonene, men på sitt beste og med posisjonsklaff kan han ende blant de tre.

Luringen

Speedmeister avsluttet flott til tredje bak Love Voice og Patricia Hastrup i V75 sist. Har endelig trukket et bra spor nå, men er uansett klart best med ryggløp, noe han bør få herfra. Da speeder han veldig fort. Skulle det bli helt feil for favoritten, ser jeg ikke bort i fra at han kan speede inn til seier.

Speedmeister, Longcat Hanover, Crimson Pirate og Baritron kan alle løse bra fra start. Førstnevnte skal rolig ha rygg. En noe åpen startside.



V75-2 (2140mv)

9 SOLFAKS

7 STINA MI

4 BUVOLL KOS

12 SIRIKIT

---------------------------

5 Lyngsmaia

8 Gjerv Prinsessa

14 Odd Hera

13 Røyns Olise

10 Jan Livar

3 Vesle Jerva

1 Livatt

11 Skjeggevinna

2 Agaton Faks

15 Holst Pil

Løpet

Fire hester peker seg ut i grunncupen.

Favoritten

Solfaks har vært strøket et par ganger, sist grunnet forkjølelse. Skulle nok hatt løp i kroppen for å være helt på topp, men kapasiteten er såpass stor at han kan vinne på direkten. Har fått et langt bedre spor etter strykning.

Outsiderne

Stina Mi gikk en råsterk opphenting etter galopp sist. Er mer enn god nok feilfritt og med klaff, men står sjanseartet til innerst på tillegg.

Luringen

Sirikit var flink toer bak en overlegen Buvoll Kos sist. Står 20 m kontra den og fortjener en seier etter å ha radet opp tre annenplasser.

Startsiden

Buvoll Kos kan ta føringen feilfritt.



V75-3 (2140ma)

2 SYNJO DANSEUSE

11 FREIA BONANZA

1 JULIANA RAGS

12 ST. FLORENT DECOY

6 Janske

---------------------------

10 Capri Sun

5 Gjølmes Lindy

9 Albarella Rags

3 Xandria

8 Euforia

4 Ugarina Jet

7 Cirkeline Day

Løpet

Fem hester bør rekke i hoppedivisjonen.

Favoritten

Synjo Danseuse satt fast bak lederen og vinneren Laser Tale på Bjerke sist. Vant lett fra tet i V75 på en dårlig bane på Leangen gangen før. Står perfekt inne spor- og grunnlagsmessig og skal regnes.

Outsiderne

Freia Bonanza avsluttet flott til annen bak Nad Al Sheba i V75 på Jarlsberg sist. Gangen før i V75 på Momarken var han veldig hardt ute grunnlagsmessig, men holdt knepent unna for Delicious Dream. Står i bakspor som sist, men klaffer det bare litt med reisen og han viser seg fra sin beste side, kan han være aktuell.

Luringen

Juliana Rags kommer ut etter pause og skal få en fin reise. Trolig trenger hun løp i kroppen før hun er på topp. Men hun ble femte i fjorårets hoppe-Kriterie, og jeg tør ikke avskrive henne helt.

Startsiden

Synjo Danseuse er flink bak bilen og kan ta teten.



V75-4 (2140mv)

5 STENSVIK MARIKKEN

12 PAVE JERKILA

1 VESTPOL HEBE

11 VILLMIRA

14 SPIKMIRA

13 VILDELI

2 Mireldine

9 Gjølmes Spika

---------------------------

10 Bjøre Lydia

7 Drill Rosa

4 Tekno Eldna

6 Hammerstjerna

8 Omer Blessa

3 Buaas Terna

Løpet

Åpent i hoppecupen. Jeg garderer bredt.

Favoritten

Stensvik Marikken har vært god i alle sine fire starter etter pause. Løser det seg fra innerspor på tillegg, samtidig som hun holder seg til rett gangart, kjemper hun normalt i toppen igjen.

Outsiderne

Pave Jerkila er veldig variabael, men er bra på sitt beste. Har vunnet V75-løp på Leangen før og skal ikke avskrives.

Luringen

Vestpol Hebe står spennende til på strek. Er veldig usikker, men skulle hun gå feilfritt og i tillegg forsvare sporet, kan det holde helt inn. Skal uansett regnes uten galopp.

Startsiden

En feilfri Vestpol Hebe kan muligens forsvare sporet.

V75-5 (2140ma)

6 CALL ME SUPERB

10 MASTER DE PAN

3 SEABORN TITANIC

1 L.V. Mr. Bite It

11 Vacation Queen

8 Red Bar

9 Rodney H.

---------------------------

12 Nika

4 Fresh Fiona M.E.

7 King N'Swing

5 Juliano Extreme

2 Five Star Genius

Løpet

Flere med vinnersjanse i grunndivisjonen.

Favoritten

Call Me Superb sto vrient til i spor åtte i V75 i sin siste start. Feilet bort en premie på oppløpet da. Var flink i de to forrige startene. Hoppa er kjapp fra start om det laddes. Hun åpnet i 1.10-fart fjerde sist. Blir hun ikke for hissig, kan det holde helt inn.

Outsiderne

Master de Pan har vunnet alle sine tre siste løp på Leangen og er i flott utvikling. Har vært overlegen i begge sine siste starter. Står i bakspor nå, men kan runde de fleste til tross at han er litt hardt ute grunnlagsmessig.

Luringen

Seaborn Titanic er bedre enn raden og er satt opp for løpet. Satt stengt med krefter spart sist. Står fint til spormessig. Viser han seg fra sin beste side, samtidig som det klaffer med posisjonjene, kan han muligens slå til.

Startsiden

Call Me Superb kan stikke til tet. Red Bar er heller ingen sinke.



V75-6 (2140mv)

3 LYKKJE BORKA

---------------------------

6 Philip Lyn

1 Bleke Huldra

15 Jærvsørappen

2 Tao Elda

14 Tord Viking

5 Snonsøy Elda

9 Pave Faks

11 Brenne Blissi

12 Sjø Odin

7 Jardar

4 Lill Ronja

10 Søyset Kaiser

13 Krusen

8 Solbakken Jerv

Løpet

Lykkje Borka kan vinne Troll Jahns æresløp.

Favoritten

Lykkje Borka fikk trafikkproblemer sist. Har et perfekt løp på papiret og en god sjanse feilfritt.

Outsiderne

Philip Lyn går stadig gode løp, men står 20 m dårligere til kontra nr. 3.

Luringen

Bleke Huldra kom formidabelt tilbake til annen etter galopp i V75 sist. Er veldig usikker. En evig outsider.

Startsiden

Nr. 1,4 og 5 kan løse bra feilfritt.

V75-7 (1640ma)

8 ALWAYS ON TIME

5 TEDDY BOY O.K.

10 LOOKING SUPERB

2 Fernando

---------------------------

9 Supreme Sugar

3 My Dream Come True

7 Sea Samedi

6 Brasil

1 Littlejack Hanover

4 Bakkmo Bosse

Løpet

Fire hester peker seg ut i sprintløpet i V75-finalen.

Favoritten

Always On Time innfridde enkelt fra tet som VG-banker sist. Står langt mer sjanseartet til ytterst på vingen nå, men er lynrask fra start og blir normalt laddet med fra start. Men det er kun Teddy Boy O.K. som kan tenkes å prøve å svare. Skulle Always On Time havne utvendig, blir det tøft. Kommer han seg foran, blir han vrien å tukte, om åpningen ikke blir morderisk.

Outsiderne

Teddy Boy O.K. ble slittende fast i det aller lengste med mye krefter spart i rygg på ledende Promo Kemp sist. Kan løse bra bak bilen, men om han klarer å svare favoritten, er noe annet. Uansett blir det tøff kjøring. På sitt beste er det ikke umulig.

Luringen

Looking Superb kommer ut etter pause og trenger muligens løp i kroppen før han er på topp. Men skulle det bli tøff kjøring i front, ser jeg ikke bort i fra at fjorårets Derby-femmer kan runde mange, muligens alle.

Startsiden

Always On Time er lynrask ut og kan ta føringen selv fra et spor ytterst på vingen. Teddy Boy O.K. vil prøve å ta i mot. Fernando er også kjapp, men er best med ryggløp og slipper normalt.



NØKKELKUSKEN

Navn: Jomar Blekkan

Alder: 63 år

Antall seirer i år: 5

Antall seirer totalt: 4288

Blekkans store outsidere

Han kjører samtlige av dagens V75-løp på hjemmebanen Leangen, Jomar Blekkan, og mener han har den store outsideren i seks av dem. Fire av dem igjen er egne stallhester.

V75-1: - Klaffer det litt for Emir la Brousse fra et vrient spor, skal han ha et bra bud på løpet. Han er den beste hesten og har vunnet på Leangen før. I motsatt fall tror jeg en av de lokale håpene vinner. Baritron har et høyt toppnivå og begge mine i løpet, Longcat Hanover og Jaccaroo har form og klasse til å utfordre.

V75-2: - Solfaks er den beste hesten om alt fungerer som det skal etter pause og en strykning. Som hovedutfordrer ranker jeg Buvoll Kos , som var overraskende god da han vant med et «hav» for meg første gang ut etter pause sist. Sirikit går gode løp hver gang og står litt spennende til nå.

V75-3: - To hester skiller seg litt ut. Både Freia Bonanza og Synjo Danseuse har vunnet i V75 nylig og kan vinne igjen. Selv føler jeg å ha løpets store outsider i Janske , som har vært god de siste gangene.

V75-4: - Åpent. Kommer Villmira noenlunde fornuftig til fra tillegg, kan hun spurte ned alle. Stensvik Marikken har dokumentert toppform og må strekes tidlig. Selv kjører jeg Pave Jerkila , som er god nok på sitt beste, men som har usikker form. En feilfri Vestpol Hebe er heller ikke ufarlig.

V75-5: - Vrient igjen. Men jeg ser ikke bort fra at Red Bar kan komme seg til tet tross et vanskelig spor. Da kan han fort vinne. Nika ville hatt en topp vinnersjanse fra et bra spor foran. Bakfra blir det ikke fullt så enkelt. Selv har jeg ambisjoner med min egen Chef Superb , som vant sist det var V75 på Leangen. Kan vinne igjen med klaff.

V75-6: - Bankeren kommer i Troll Jahns Æresløp. Hoppene på strek har «vunnet» løpet på forhånd. Og best av dem er Lykkje Borka . Hun skal vinne et slikt løp uten uhell.

V75-7 : - En mulig banker her også. Always On Time er best, men har fått det verste sporet. Jeg tror uansett kusken ladder for tet. Kommer han seg foran uten å ha brent for mye, holder det normalt helt inn. I motsatt fall står hester som Fernando , min egen Looking Superb og Teddy Boy O.K. klare til å overta.